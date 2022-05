VANT VALGET: Labor-partiets leder Anthony Albanese (i midten) blir Australias nye statsminister. Her feirer han med sønnen Nathan og partneren Jodie Haydon på valgvake i Sydney.

Maktskifte i Australia etter ni år

Australia får med Anthony Albanese sin første sosialdemokratiske statsminister på ni år. Han har lovet å trappe opp klimakampen, men ikke å stenge kullgruvene.

Av NTB-AP-AFP

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det australske folk har stemt for endring. Denne seieren gjør meg ydmyk, sa 59 år gamle Albanese til jublende tilhengere i Sydney sent lørdag kveld.

En knapp time tidligere hadde sittende statsminister, konservative Scott Morrison, erkjent valgnederlaget.

– I kveld har jeg snakket med lederen for opposisjonen, påtroppende statsminister Anthony Albanese. Jeg har gratulert ham med valgseieren, sa Morrison (54), som også går av som leder for høyrepartiet Liberal.

Det er uklart om arbeiderpartiet Labor får flertall alene. Men Albanese kan søke støtte både hos De grønne og uavhengige representanter til en mindretallsregjering.

Valgnatten lovet Albanese at Australia skal bli en supermakt innen fornybar energi.

PÅ AUSTRALSK VIS: Jim Finn holder sin åtte måneder gamle datter Allegra mens han avlegger stemme i et valglokale i Sydney lørdag.

Kan få rent flertall

I forkant av valget pekte meningsmålinger i retning av den første store valgseieren for Labor på 15 år. Sist partiet hadde statsministeren, var fra 2010 til 2013, men Julia Gillard ledet da en mindretallsregjering.

Da nesten 60 prosent av stemmene var telt opp, hadde Labor fått 72 mandater i nasjonalforsamlingen. Det er fire færre enn det som trengs for å få rent flertall.

Morrisons sittende koalisjon, som også består av det konservative partiet National, har hittil 55 mandater. De grønne og uavhengige har fått 13. Ennå er 11 mandater i spill, ifølge den australske kringkasteren ABC.

Flere mindre partier og uavhengige kandidater som vil prioritere klimatiltak, ser dermed ut til å ha gjort det godt i valget.

Tokyo-toppmøte tirsdag

BORGERPLIKT: Statsminister Scott Morrison møtte pressen etter å ha gjort sin borgerplikt i Sydney.

Det er obligatorisk å stemme i Australia, og lange køer dannet seg utenfor flere av valglokalene da de åpnet. Vel 17 millioner australiere var registrert som velgere i år. Det er 96 prosent av de stemmeberettigede.

Valglokalene stengte først på den australske østkysten, og stemmetellingen begynte der på formiddagen norsk tid. I år er antallet poststemmer rekordhøyt, og de vil ikke bli lagt til resultatet før søndag.

Da Morrison erkjente nederlaget, var fortsatt millioner av stemmer ennå ikke telt. Men Morrison sa at det er viktig at landet går videre og viste til at en australsk statsminister tirsdag skal delta på det såkalte Quad-toppmøtet med USAs president Joe Biden i Tokyo.

Albanese tar sikte at hans nye regjering blir tatt i ed allerede mandag, slik at han kan reise på toppmøtet i Japan dagen etter.

LANGE KØER: Folk sto i kø for å avlegge stemme i Sydney lørdag.

Klimaendringene

De siste årene har Australia vært preget av pandemi, svært strenge smitteverntiltak, skogbranner, flom og andre former for ekstremvær. Klimaendringene har vært en av sakene som har preget valgkampen.

Morrisons regjering har fått internasjonal kritikk for sin klimapolitikk, og Labor lover å skjerpe landets utslippsmål.

Ved årets valg har uavhengige borgerlige kandidater med fokus på klimapolitikk stilt til valg i velstående områder der Morrisons parti tradisjonelt har stått sterkt.

Australia er svært utsatt for hetebølger og tørke etter hvert som kloden blir varmere. Samtidig er landets økonomi i stor grad avhengig av kullkraft, kullgruver og andre næringer som forårsaker store utslipp.

Skjerpet utslippsmål

Den nye regjeringen vil kutte klimautslippene med 43 prosent innen 2030, sammenlignet med 2005-nivå. Det er opp fra dagens mål om 28 prosents kutt.

Labor lover også blant annet en stor satsing på fornybar energi, avgiftskutt på elbiler og tilskudd til solcellepaneler og batteriprosjekter.

Men Albanese har i valgkampen ikke avgitt noe løfte om hverken å stenge kullgruver eller å la være å åpne nye.