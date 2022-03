MINIBANKKØ: Folk i lang kø for å ta ut kontanter i en minibank i St. Petersburg, som er Russlands nest største by.

Slik tenker den vanlige russer: − Et moralsk helvete

Usikkerheten sprer seg blant russerne med rubelen på historisk lavmål, sanksjoner på vei – og en krig som ikke går på skinner for Kreml.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

26 år gamle Lera Moisejeva sier til VG at hun føler seg moralsk ansvarlig for det som skjer i Ukraina.

Noen frykter fremtiden, andre tror det går seg til.

Moisejeva forteller om det som skjedde sist torsdag:

– Dagen min den 24. februar begynte med ord som jeg aldri forventet å høre: «Våkn opp, Putin har startet krigen».

– Siden den gang er livet mitt fysisk nesten det samme som før. Jeg står opp om morgenen, pusser tennene, går til T-banen og drar på jobb, og om kvelden drar jeg hjem samme veien. Den eneste forskjellen er at jeg hele dagen oppdaterer nyhetsfeeden og snakker mye om krigen med alle som er klare til å snakke om den, forteller Moisejeva, som bor i Moskva.

KRITISK: Lera Moisejeva har aldri stemt på Vladimir Putin, men føler seg likevel moralsk ansvarlig for det som skjer i Ukraina. Bildet er tatt ved inngangen til Gorkij-parken i Moskva.

Hun beskriver at alt ser normalt ut i hovedstaden. Hun har ikke engang sett køer ved minibanker, unntatt på internett, ettersom hun ikke har noen planer om å ta ut penger selv.

– Folk går på jobb, handler, men det føles som om noe er annerledes: mange diskuterer hva som skjer. I dag, ved siden av meg på T-banen satt en kvinne med en Instagram-feed åpen og gråt – hun så på videoer fra Ukraina.

– Mentalt har jeg levd i en helt annen verden i seks dager allerede – i et moralsk helvete. Jeg vet ikke hvordan jeg ikke skal bli gal. Jeg føler smerte, fortvilelse, harme og skam. Jeg leser nyhetene, ser på videoer fra Ukraina, og jeg blir revet fra innsiden av redselen over det som skjer.

Moisejeva forteller om Russland under Vladimir Putin:

– Jeg var fem år gammel da Vladimir Putin først ble president i Russland. Jeg stemte aldri på ham. Men Russland er mitt hjem, jeg snakker russisk og føler meg som en del av det russiske samfunnet, så jeg føler meg fortsatt ansvarlig for det som skjer.

Jobben hennes er knyttet til internasjonal handel, og der er alt stoppet opp.

– Jeg vet ikke om jeg fortsatt har jobb i morgen. Det er høyst sannsynlig ikke.

Hun er ikke spesielt redd for rubelens fall og nye sanksjoner.

– Nå er jeg redd for andre ting: for eksempel at han vil trykke på atomknappen, at han vil gripe hele Ukraina og bringe inn sin regjering der, og så i Russland vil han ødelegge alle som i det minste på en eller annen måte uttalte seg mot denne krigen.

RUBELFALL: En mann sjekker telefonen foran en plakat med valutakursene i St. Petersburg.

Lera Moisejeva fortsetter:

– Jeg er også redd for å fortsette å leve blant mennesker som rettferdiggjør denne krigen. Jeg kjenner folk, blant annet i familien min, som oppriktig tror at alt er riktig. De er ikke flertallet, men nok til å være redd. Jeg forstår ikke hvordan jeg skal leve videre i dette samfunnet og denne verden. Kanskje de forstår noe senere?

45 år gamle Julia er mer optimistisk. Hun bor i St. Petersburg-området og ønsker ikke å bruke etternavn i VG.

– Jeg er helt rolig. Finansfolkene sier at det er nok kontanter i bankene. Det er unødvendig panikk, mener hun.

Riktignok styrket rubelen seg litt tirsdag, men fortsatt må russerne betale over 100 rubler for én dollar i banker eller vekslesjapper. Da Vladimir Putin overtok som president rundt 2000, betalte russerne drøyt 30 rubler for dollaren.

– Det er litt kaos nå, og sanksjonene kan skape litt problemer. Men vi har levd med sanksjoner siden 2014 og er vant til dem, sier Julia – og det kan virke som mange er enig med henne.

– Er dagliglivet forandret?

– Det har endret seg over de siste par årene. Det har nok mest med covid-19 å gjøre, sier hun på telefonen til VG.

– En av argumentene for krigen er Nato-utvidelse østover. Er folk redde for Nato-angrep?

– Jeg kjenner ingen som frykter Nato-angrep.

Julia mener at det er mange som kommer med fornuftige meninger nå. Hun henleder vår oppmerksomhet på en kvinne som kaller seg «ikke-Moskva-kvinne», som skriver på plattformen Telegram:

– Nå holder det med å skylde på naboen, at han er dum eller at bare vi har rett. Vi kan alle ta feil. Dette må løses uten følelser og aggresjon. Se hva som skjer: det er ingen som tjener på denne krigen.

Pavel Anisimov er 25 år og underviser på et universitet i Moskva. Han forteller at livet på metro og busser er som før.

– Folk leser bøker, spiller på smarttelefonen, ser på filmer. Om du ikke følger med på nyhetene, kan du tro at alt er som vanlig.

Samtidig forteller han at folk møter utfordringer.

– Nå blir russere advart i supermarkeder om at det kan bli problemer med å betale via telefon. Jeg så selv en mann som ikke fikk betalt i butikken, selv om han brukte betalingssystemet Mir. Etter min mening er ikke russere redde for sanksjoner, fordi vi har vært vant til dem siden 2014, sier Anisimov.

– Men det er en frykt for fremtidens usikkerhet.

Dekningen i russiske medier er helt annerledes fra de vestlige. Det russiske medietilsynet har bestemt at mediene bare kan bruke «offisielle russiske kilder» når de omtaler det som Vladimir Putin har kalt en «spesialoperasjon». Derfor har også flere medier fått påpakning for at de kaller det «krig».

Pavel Anisimov sier at mange russere er såret av at Russland er ekskludert fra sport, særlig ishockey og fotball.

– Derimot bryr ikke folk seg om Eurovision lenger, fordi alle tror det er en politisk konkurranse.

– Hvordan reagerer folk på valutafallet?

– Mange er redde for rubelens fall. Dollaren og euroen er så dyre som de aldri har vært før. Jeg så selv køene ved minibankene, men jeg kan ikke si at de er store. Mange er redde for at kortene skal slutte å virke og pengene går tapt, så de tar ut kontanter. Ingen er redde for en krig med Nato, fordi de forstår at ingen vil tillate det. Ingen trenger det. Hverken Russland eller Nato.