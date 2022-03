KVINNEDAGSTALE: Kreml har offentliggjort dette bildet i forbindelse med Vladimir Putins kvinnedagstale tirsdag.

Tror ikke på Putins løfte på kvinnedagen: − Løgn

Vladimir Putin bruker kvinnedagen til å love russiske mødre, søstre, koner og kjærester at vernepliktige soldater ikke skal være med i krigshandlingene i Ukraina. En Russland-ekspert mener han lyver.

Av Ole Kristian Strøm

Både i Russland og Ukraina er kvinnedagen tradisjonelt en stor festdag - men på en ganske annen måte enn i Norge.

I sin tradisjonelle 8. mars-tale, som er lagt ut på Kremls hjemmesider, sier presidenten:

– Jeg vil henvende meg til mødre, koner, søstre og kjærester til våre soldater og offiserer som nå er i kamp og forsvarer Russland under en spesiell militæroperasjon. Jeg forstår hvordan du bekymrer deg for dine kjære og kjære. Du kan være stolt av dem akkurat som hele landet er stolte av dem og bekymrer seg for dem sammen med deg.

Så fortsetter Vladimir Putin:

– La meg understreke at soldater som gjør militærtjeneste ikke deltar og vil ikke delta i fiendtligheter. Og det vil ikke være ytterligere innkalling av reservister.

SENIORRÅDGIVER: Inna Sangadzhieva er oppvokst i republikken Kalmykia i Russland.

Inna Sangadzhieva, seniorrådgiver i Helsingforskomiteen og selv russer, reagerer sterkt på Putins uttalelser:

– Det er direkte løgn. Det er kontraktssoldater og vanlige vernepliktige. De vernepliktige har blitt tilbudt - eller kanskje heller blitt tvunget - til å signere kontrakter med bedre lønn som lokkemiddel. Karer fra Moskva eller St. Petersburg har kanskje ikke latt seg lokke, men for gutter fra fattigere områder har det vært fristende. Derfor ser vi at mange av de russiske soldatene som er drept eller tatt til fange, kommer fra fattige republikker, sier Sangadzhieva, som selv kommer fra fattige Kalmykia. En sersjant derfra var en av de første kjente russiske dødsfallene i krigen.

Inna Sangadzhieva forteller også om 8. mars-tradisjonene:

– Den maktstrukturen som Putin representerer, har en machoforståelse overfor kvinner. De få kvinnene som er i Putins krets, som Valentina Matvienko, Tatjana Golikova og Elvira Nabiullina, er fortsatt Putins soldater. De forsvarer de tradisjonelle sosiale forventninger til kvinners rolle i samfunnet. Og er for eksempel mot homofili.

– Hvordan husker du 8. mars i Sovjet-tiden?

– I min barndom var det – for å overdrive litt – den eneste dagen hvor menn ikke slo kvinner. I stedet var masse blomster og mange gode ord. Menn laget mat og tok oppvasken. Kvinner kunne senke skuldrene. Det husker jeg veldig godt. Det var dagen der jeg kunne leve fritt.

Inna Sangadzhieva sier at vold i nære relasjoner er et stort problem i Russland.

– Hvordan står feminismen?

– Feminismen i Russland handler mye om det samme som i Norge - om rettigheter, lik lønn, maktposisjoner og så videre. Samtidig er det store forskjeller rundt i landet. I de muslimske republikkene i Nord-Kaukasus handler det blant annet om omskjæring, arrangerte ekteskap og vold.

– Samtidig vil jeg si at det russiske samfunnet som helhet er mye mer modernisert enn det du ser fra makthaverne.