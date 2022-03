KYIVS BORGERMESTER: Vitalij Klitsjko oppdaterte om trefninger og granater i Ukrainas hovedstad onsdag kveld.

Kyivs borgermester Klitsjko: − Flere granater traff bygårder

Kyivs borgermester Vitalij Klitsjko melder om flere eksplosjoner i Kyiv onsdag. Samtidig takker han byens innbyggere for deres innsats.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– I noen områder av byen traff flere granater bygårder, skriver Kyivs borgermester Vitalij Klitsjko på sin Telegram-kanal.

Den tidligere tungvektsmesteren la ut meldingen klokken 20.41, norsk tid.

– Takk Gud for at ingen er skadet, skriver han videre.

Flere tusen av Kyivs borgere søker dekning i bomberom nå, deriblant minst 15.000 på byens T-bane-stasjoner – mange av dem barn, skriver New York Times.

– Jeg vil takke Kyivs innbyggere for deres utholdenhet, for sikkerhet. Til og med før portforbud er folk hjemme eller i bomberom. Dette er viktig i dag! Fordi situasjonen er vanskelig, skriver Klitsjko.

Her er det trefninger og kamper i Ukraina:

Flere biler skal ha begynt å brenne og at et sivilt hus har fått skader som følge av granatene. Området rundt en politistasjon skal også ha fått skader.

Klitsjko skriver også om hvor kampene nå raser i områdene rundt Kyiv:

– Kamper fortsetter nær Kyiv, i Bucha, Irpin og Hostomel.

I området Hostomel ligger en strategisk viktig flybase. Kontrollen over flybasen skal ha skiftet flere ganger siden invasjonens start for syv dager siden.

– Men ukrainske forsvarere holder stand og stanser okkupanter ved utkanten av hovedstaden, skriver borgermesteren videre.

Ifølge Klitsjko har også flere eksplosjoner blitt hørt i Kyiv onsdag kveld.

En av dem var ved jernbanestasjonen, men det er ved 23-tiden ikke meldt om noen skadet eller drept som følge av denne eksplosjonen – som skal ha vært forårsaket av at et russisk kryssermissil ble skutt ned av ukrainske styrker.

