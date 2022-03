SKYTTELTRAFIKK: Det er både kaotisk og organisert når bussene med flyktningene kommer til Korczowa. Det lokale brannvesenet, politi og forsvar bidrar sammen med frivillige for å ta imot flyktningene med varme klær, et sted å sove og mat og drikke.

Her kommer tusenvis av ukrainske flyktninger daglig

KORCZOWA, POLEN (VG) Natalie er endelig trygg på polsk jord etter to døgn på flukt. Nå vil hun snu for å hente flere ut av Kyiv.

Buss etter buss transporterer tusenvis – kanskje titusenvis – ukrainske flyktninger til et av de nyopprettede mottakene ved grensen til Ukraina. De går av her, før de fleste fortsetter videre med nye busser, taxier, i bilen til fremmede eller med familie.

De fleste er kvinner og barn – noen av dem kun spedbarn på noen få uker. Lettelsen av å være på trygg polsk jord, blir fort overskygget av frykten for familien som er igjen for å forsvare Ukraina.

FN estimerer onsdag at omkring 836.000 ukrainere har flyktet ut av landet. Tirsdag opplyste de at nesten 300.000 hadde kommet til Polen.

En liten jente lager grimaser på vinduet på bussen når den ankommer flyktningmottaket.

Vil tilbake

Mamma Natalie, mormor Nadija og tante Irina har nettopp blitt gjenforent med 22 år gamle Marina, som bor og jobber i Warszawa. De klemmer, gråter, ler og puster lettet ut sammen.

I to døgn har de vært på flukt fra hjembyen Kyiv.

– Jeg kan ikke forestille meg hvordan det var for dem å gå gjennom alt dette. Å forlate huset du har bodd i hele livet fordi noen andre har en idé om hvordan landet ditt skal være. Så mange familier må forlate sine hjem og starte helt på nytt, sier Marina.

– Det var veldig skummelt, sier mormor Nadija.

– Vi vil ha fred. Vi vil ha freden tilbake. Hele verden må stå sammen nå. Ukraina kan ikke holde ut lenge alene. Dette er øyeblikket der verden skal stå sammen, fortsetter hun.

ENDELIG SAMMEN: Mormor Nadija (t.v.), tante Irina og mamma Natalie (t.h.) er gjenforent med Marina (i midten) på den polske grensen. Men Natalie har allerede nye planer.

Tårene renner ustanselig over kinnene til Nadija, mormoren til Marina. Det er ikke bare en lettelse å være i trygghet i Polen, men også et stort øyeblikk som hun har drømt om hele livet:

– Min mor er opprinnelig fra Polen, men jeg har aldri vært her, sier hun.

– Å tenke på at hun må besøke hennes mors hjemland under disse omstendighetene, er forferdelig. Jeg ville vise henne Polen tidligere, det har vært en drøm for henne. Det er tøft, sier barnebarnet Marina.

Nå skal hele familien dra videre hjem til henne i Warszawa, med unntak av Marianas mor Natalie.

– Jeg vil dra tilbake for å hente flere ut av Kyiv og følge dem hit over grensen, sier Natalie.

Marina rister på hodet. Hun sier hun allerede forberedt seg på hvordan hun skal overtale moren til å bli i Polen.

Faren kunne ikke dra ut av Kyiv og bidrar nå i forsvaret av hovedstaden. Marina frykter allerede for farens liv.

Natalie ser bort på datteren. Hun har bestemt seg.

FELTSENGER: Her bor familiene som foreløpig ikke vet hvor de skal ta veien videre.

– Stopp krigen

Et stort varehus, som vanligvis fylles med outlet-varer, ble fredag bygd om for å huse de tusenvis av flyktningene som passerer den ukrainske grensen til Polen ved Korczowa.

Butikker er gjort om til suppekjøkken og en provisorisk legevakt. Hundrevis av feltsenger med dyner står på rekke og rad og frivillige har åpnet en butikk der flyktninger kan hente det de trenger av mat, vann og bleier.

Alle som kommer over grensen må registrere seg her.

Dima Polyakov (16) har allerede ventet noen timer på at moren skal komme og hente ham, søsknene Polina (12), Lana (8) og Valentin (11), og tante og nevø Olena og Markus (2).

– Mamma jobber nordvest i Polen, vi skal dra dit alle sammen, sier Dima.

Eldstemann Dima står og passer på sine yngre søsken i Polen. Snart skal de se moren, som jobber nordvest i Polen, for første gang på et halvt år.

Han forteller at bestemoren og den eldste søsteren hans på 24 år, ble igjen i hjembyen Khmelnytskyi i Vest-Ukraina.

Søsteren studerer medisin i Kyiv og hjelper nå de som er skadet i kampene.

– Jeg er redd for henne, sier Dima.

– Hva vil du at folk skal vite?

– Stopp krigen. Jeg vil ha fred i verden, sier Dima.

Han har samme beskjed til Russlands president Vladimir Putin:

– Jeg vil ha fred hjemme. Det er alt jeg ber om.