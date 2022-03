Enormt med overnattinger bookes i Ukraina

Mennesker fra hele verden booker nå private leiligheter i ulike deler av Ukraina. Ikke for å faktisk dra dit, men for å støtte lokalbefolkningen.

I følge utleietjenesten Airbnb har de på denne måten på kort tid fått donasjoner for mange millioner dollar.

Den siste tiden har mennesker stått i kø for å hjelpe ukrainerne som nå lever med krig eller er på flukt. Dette er bare en av flere kreative metoder som har dukket opp den siste tiden.

Like før helgen delte flere Airbnb-brukere i sosiale medier at de hadde booket overnattinger i Ukraina, som en måte å bidra direkte til familier på.

Ingen vinning på kampanjen

– For en kul ide fra våre brukere. Takk skal dere ha, var responsen fra Airbnb-sjef Brian Chesky på Twitter.

Selskapet besluttet også å fjerne avgiften de vanligvis tar fra utleierne, for ikke å ha noe økonomisk vinning på kampanjen.

Som så mange andre har også Airbnb stanset sine aktiviteter i Russland, som en del av sanksjonene mot invasjonsmakten.

Over 60 tusen på 48 timer

Bare 48 timer etter at ideen begynte å spre seg i sosiale medier, kunne utleiegründeren dele at hele 61.406 overnattinger hadde blitt booket i Ukraina.

Det tilsvarer mer enn 1,9 millioner dollar som da går direkte til ukrainerne som har sine leiligheter eller hus ute for booking gjennom tjenesten.

Flere av de som har booket oppfordrer andre til å hake av alternativet om at flere kan bo sammen på stedet, slik at flere kan gjøre reservasjoner til samme tid.

Takknemlige

I sosiale medier spres skjermbilder av dialog mellom brukere.

«Dette er akkurat det vår familie trener nå», skriver en utleier.

«Det er veldig godt å vite at det finnes støtte» skriver en annen.

En gjest blir også invitert til å faktisk få leie stedet, når krigen er over.

Airbnb har også annonsert at de arbeider med et prosjekt for å kostnadsfritt huse opptil hundre tusen flyktninger som nå må forlate Ukraina.

Målsettingen for kampanjen er 270 millioner. Fondets midler skal ifølge paret gå til organisasjonene Flexport, for organisering av forsyninger, og til Airbnb, for gratis husrom til flyktninger.

Hollywoodparet Mila Kunis og Ashton Kutcher er noen av de som har donert penger til prosjektet.