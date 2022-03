VETERAN: Mamuka Mamulashvili er en krigsveteran fra Georgia med en bakgrunn i kampsportgrenen MMA. Til høyre trener gruppen i Kyiv i begynnelsen av februar.

Fremmedkrigere: − Denne helgen blir den første testen

Fremmedkrigere strømmer til Ukraina. – De vet akkurat hva de kommer for, sier kommandanten i Georgian National League til VG.

Da Mamuka Mamulashvili ringer fra kampområdene i Ukraina, er det sent på kvelden og han sier at han har vært ute og kjempet. Mannen som leder gruppen med internasjonale krigere i Ukraina, er sliten.

NATO-sjef Jens Stoltenberg varsler nå brutale dager fremover for Ukraina, mens Russland bringer kraftigere våpen inn i landet.







– Dette tror jeg er den største krigen siden andre verdenskrig, fordi Russland har alt det militære potensialet de trenger til å okkupere landet, sier Mamulashvili til VG.

Han er kommandant for Georgian National Legion (GNL), en paramilitær gruppe av frivillige krigere, som ble startet under konflikten på Krim-halvøya i 2014.

Den gang var de fleste medlemmene fra Georgia. Nå organiserer de frivillige fremmedkrigere fra hele verden.

– Det er omtrent 750 fremmedkrigere fra 31 ulike land i Ukraina nå. Jeg har kun én nordmann her så langt, som ankom på onsdag, sier Mamulashvili på telefon gjennom en kryptert tjeneste.

– Er de som kommer for å krige forberedt på hva de kommer til?

– De som kommer vet akkurat hva de kommer for. Nordmannen er krigsveteran og har mye erfaring. Han er en av våre beste, hevder Mamulashvili, som ikke vil oppgi nordmannens navn.

Ukrainas president har oppfordret utlendinger til å reise til Ukraina og delta i krigen. I går meldte de at 16.000 utlendinger vil komme, ifølge Washington Post. Myndighetene har nå opprettet en egen legion for de frivillige krigerne.

Flere hundre nordmenn har kontaktet ambassaden i Oslo, for å starte prosessen med å verve seg. Det er ikke ulovlig å dra, men det er sterkt frarådet av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Det er svært få fremmedkrigere fra alle de skandinaviske landene i Ukraina nå, sier Mamulashvili.

– Jeg har fått noen søknader fra nordmenn, men ikke noe særlig svensker eller finner, sier han.

– Hvilke oppgaver får de som blir med?

– De får de samme oppgavene som den ukrainske hæren har, som er å slåss mot okkupantene. De er krigsveteraner med mye erfaring og vet hva de skal gjøre i krig, sier kommandanten.

Det kommer også noen uten krigserfaring eller trening. De settes til andre oppgaver, ifølge Mamulashvili, som logistikk og medisin.

4. JANUAR: Fremmedlegionen GNL trener sivile ukrainere i krigføring i Kyiv.

– Det er galskap

Selv om ukrainske myndigheter skal ha opprettet en egen fremmedlegion, er det fortsatt mange utlendinger som får hjelp og blir vervet gjennom GNL. De bidrar med kontakt, praktisk informasjon og folk som kan hjelpe dem over grensen fra Polen og andre naboland.

Den paramilitære gruppen av frivillige krigere har blitt en del av den ukrainske hæren. De har vært svært synlige i mediene og har aktivt rekruttert utlendinger over sosiale mediene.

Den ukrainske hæren har nå erfaring med å ta imot utenlandske frivillige, og de har derfor et ganske velorganisert mottakssystem, sier Kacper Rekawek. Han har doktorgrad i terrorisme og forsker på fremmedkrigere, konflikt og ekstremisme ved Universitetet i Oslo (UiO).

– De sier nå at 16.000 fremmedkrigere er på vei. Det tallet er blåst opp, men om bare 1600 av dem faktisk kommer, så er det utrolig. Det er galskap, sier Rekawek, som bruker uttrykket «bonkers».

Han følger selv med på ulike nettforum der menn flere steder i verden nå organiserer seg for å dra. Det varierer veldig hvor langt de har kommet i forberedelsene.

FORSKER: Kacper Rekawek har doktorgrad i kontraterrorisme og voldelig ekstremisme. Han er ansatt ved C-REX, Center for Research on Extremism ved UiO.

Venter de første puljene nå

Akkurat nå er nyhetsmeldingene om de mange tusen som vil kjempe for Ukraina, i første omgang god PR, sier Rekawek. Men det er også en mulighet Ukraina ikke kan si nei til.

– Det er fantastisk for Ukraina. Dette er også en PR-krig, og Ukraina vinner. Men fremmedkrigere kan bidra med å dekke behov i hæren, sier Rekawek.

Utlendinger blir oppfordret til å ta kontakt med nærmeste ukrainske ambassade, som sender dem videre til andre som hjelpe dem med papirer og forberedelser.

– Denne helgen blir den første testen for fremmedkrigere og hvor mange som faktisk kommer. Deretter vil de trolig fortsette å komme i flere puljer, sier Rekawek.

MEDIA: Det har vært presse til stede på flere av øvingene GNL arrangerer. 1 av 3 Foto: Efrem Lukatsky / AP

Må bli «til krigen er over»

Da konflikten på Krim-halvøya dominerte nyhetsbildet i 2014 og 2015, var det noen svært få utenlandske frivillige som vervet seg på ukrainsk side, ifølge forskeren. De få som kom, hadde til gjengjeld ofte krigserfaring.

Den ukrainske hæren klarte å få mye ut av hver enkelt, sier Rekawek. De var likevel for få til å ha stor betydning.

Hvor stor betydning fremmedkrigerne vil få for krigen nå, er ennå tidlig å si.

– Den ukrainske hæren vil trolig plassere de som kommer i ulike bataljoner, for å fylle hull. Hvis de har krigserfaring og trening, som mange av dem har, vil de gå rett inn i de ulike enhetene så fort de kommer til landet, sier forskeren.

På forumene for dem som planlegger å dra, diskuterer mange kontrakten de må signere når de ankommer Ukraina.

Der står det at de som verver seg, forplikter seg til å bli «så lenge krigen varer». I noen kontrakter er det i stedet en minstetid på to eller tre år.

– Ærlig talt ser jeg ikke for meg at Ukraina kan tvinge noen til å bli, hvis de vil dra. Det ville bety veldig dårlig publisitet for dem, sier Rekawek.

USA: Pressen møtte Justin Dee, en 24-åring fra New York, som medlem av GNL i januar. Han ga opplæring til sivile ukrainere.

Veteraner fra USA

Svært mange av de som akkurat nå diskuterer forberedelser for å reise på krypterte forum, er veteraner fra USA. De fremstår å være klare til å reise den kommende uken eller helgen, og diskuterer kun praktisk informasjon og avklaringer.

I de åpne sosiale mediene, som Twitter og Reddit, deles innlegg fra folk som tilsynelatende har reist til Ukraina og deltar i kamp.

– Dersom det kommer en tropp full av amerikanske veteraner, vil det kunne få betydning. De vil kunne øke prestasjonene til den ukrainske hæren, som allerede er ganske bra. De amerikanske veteranene kan helt klart bidra med mye taktisk erfaring, sier Rekawek.

Det var også erfaringen etter konflikten på Krim-halvøya, selv om det er helt andre antall som har sagt at de ønsker å dra nå.

– Enkelt sagt, jeg synes synd på de russiske taktiske enhetene som i så fall skal møte dem, sier forskeren.

– Hvilken bekymring er knyttet til tiden etter krigen, dersom det nå kommer en stor mengde utenlandske krigere?

– Du kan si at de kan ikke bekymre seg for i morgen, hvis de ikke vet om de kommer seg igjennom dagen i dag.

Han tror ikke Ukraina har den luksusen nå, at de kan spørre seg hva som kommer etterpå.