forrige





fullskjerm neste FORSVARSVERK: Ukrainske soldater vokter en av innfartsårene til Kyiv - rundt 15 kilometer fra kamphandlingene i Irpin. 1 av 4 Foto: Harald Henden, VG

De forsvarer Kyiv: − Vi er klare for alt

KYIV (VG) Trikker brukes som barrikader og gamle sovjetiske forsvarslinjer er pusset opp. Slik er forsvaret av Kyiv.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi forventer alt, og vi er klare for alt, sier oberst Oleksandr Pavliy i Ukrainas 112. Brigade, som er ansvarlig for forsvaret av Kyiv.

Bak Pavliy lager en gravemaskin skyttergraver i en av Kyivs parker. På gresset ligger det også rader med miner.

Veien som løper langs parken er full av betongblokker, pansersperrer og fotangler, små metallkonstruksjoner med spisse pigger som kan ødelegge dekk.

Gamle trikker er stilt midt i byens gatekryss, lastet med sandsekker. Bak flere av forsvarsverkene står det bord med molotovcocktailer.

forrige

fullskjerm neste MINELEGGING: Ukrainske soldater legger miner i Kyivs parker som en del av byens forsvar. 1 av 2 Foto: Harald Henden, VG

Russerne forsøkte et stormløp mot byen, men mislyktes. Nå møter de et helt annet forsvar.

I løpet av noen uker har hovedstaden gått fra å være en levende metropol til en tilnærmet folketom festning.

Har ikke gitt opp Kyiv

De siste dagene har det kommet nyheter om at deler av de russiske styrkene rundt Kyiv har trukket seg tilbake. Russland har også justert kurs fra tidligere uttalelser og sagt at deres egentlige mål er å få kontroll over Donbas-regionen i øst.

Intensiteten i kampene på bakken rundt Kyiv, samt vestlige militæranalyser, kaster tvil over den påstanden.

– Russiske styrker har ikke gitt opp å omringe og erobre Kyiv, skriver tenketanken Institute for the Study of War.

forrige

fullskjerm neste FORSVARER BYEN: Oberst Oleksandr Pavliy i Ukrainas 112. Brigade er ansvarlig for forsvaret av Kyiv. - Vi er klare for alt, sier han til VG. 1 av 2 Foto: Harald Henden, VG

Fronten står omtrent 25 kilometer øst, nordøst, nordvest og vest for sentrum av Kyiv, i forsteder som Bucha, Irpin og Brovary.

Lørdag ble den delen av Irpin som Ukraina kontrollerte, angrepet fra tre kanter av russiske styrker. Mandag formiddag kom det meldinger om at russiske styrker igjen prøvde å bryte gjennom Ukrainske forsvarslinjer både i øst og nordvest.

Både natt til mandag og gjennom hele den påfølgende dagen kunne man høre jevnlig artilleribombardement fra utkanten av byen. Et russisk missil kunne også ses over himmelen mandag ettermiddag, før den slo ned et sted utenfor byen.

Men forsvarslinjene falt ikke, og på ettermiddagen kom tvert imot beskjeden fra Kyivs ordfører, Vitalij Klitsjko, om at Ukraina hadde tatt kontroll over hele Irpin.

forrige

fullskjerm neste HOLDER VAKT: Soldatene vokter en av innfartsårene i Kyiv, ca. 15 kilometer fra kamphandlingene i Irpin. 1 av 2 Foto: Harald Henden, VG

Gamle, sovjetiske forsvarslinjer

Deler av forsvarslinjen til ukrainerne, som i Irpin, går nå der Sovjetunionen forsvarte seg mot den tyske invasjonen under andre verdenskrig.

Der finnes det fortsatt gamle forsvarsposisjoner, som igjen er tatt i bruk. Kyivs T-bane, bygget med tanke på å kunne fungere som et tilfluktssted under et atomangrep, har også fungert som bomberom siden krigen startet.

GAMLE FORSVARSLINJER: Forsvarslinjene rundt Kyiv ble bygget allerede mellom 1929 og 1941, og var en del av den såkalte «Stalin-linjen» som skulle beskytte grensene til Sovjetunionen.

Mange detaljer om forsvaret av Kyiv holdes hemmelig. Det er i utgangspunktet forbudt å fotografere kontrollposter eller forsvarsposisjoner i Ukraina nå. VG fikk ta bildene som en del av en pressebrifing fra styrken som nå forsvarer Kyiv.

Ukrainerne frykter at kartlegging av forsvarsposisjonene skal gjøre dem til enklere mål for russiske raketter og artilleri.

Jakter sabotører

Etter rakettangrepet mot et drivstofflager i Lviv, vest i landet, lørdag, sa ukrainske myndigheter at de hadde arrestert én person som tok bilder av åstedet. På telefonen hans skal de ha funnet bilder av «alle kontrollposter i regionen, som var videresendt til to russiske telefonnumre», ifølge avisen The Kyiv Independent.

Pavlov Kasarin, en av soldatene som forsvarer Kyiv, forteller at den daglige jobben nå i stor grad handler om å bemanne kontrollposter, samt jakte på plyndrere og sabotører. De beskriver han som «folk som samler informasjon for russerne».

– De lange portforbudene er som regel forbundet med en operasjon mot sabotører, sier han.

Mistenksomheten som følger frykten for sabotører, skaper også farer for Kyivs sivilbefolkning. En av de første dagene etter invasjonen, ble tre personer skutt og drept mens de kjørte gjennom sentrum.

Ifølge Bellingcat, som kartlegger angrep mot sivile i krigen, mistenkes det at de feilaktig ble tatt for å være russiske infiltratører.

Mener russiske styrker reorganiserer

Kasarin er i utgangspunktet journalist, men meldte seg til tjeneste på krigens andre dag. Soldatene som nå forsvarer Kyiv, er, som han, i stor grad reservestyrker.

– Mange av Kyivs innbyggere har kommet tilbake for å forsvare byen. Ikke alle har kamperfaring, sier oberst Pavliy

Russiske styrker organiserer seg nå på nytt i nærheten av Tsjernobyl, nord for hovedstaden, ifølge den ukrainske generalstaben. Mye av bombardementet de siste dagene skal ha vært for å dekke denne reorganiseringen. Russerne jobber nå også med å få inn forsterkninger, ifølge Institute for study of war.

– At kampene rundt Kyiv er blitt statiske handler heller om russiske styrkers manglende kapasitet enn noe skifte i Russland mål og arbeid på det nåværende tidspunkt, skriver Institute for study of war.