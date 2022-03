STOLER IKKE PÅ RUSSLAND: E-tjenestens sjef Nils A Stensønes sier at man ikke kan tro på det Moskva sier - men avvente og se hva Russland foretar seg i Ukraina.

E-sjefen: Ukraina-krigen kan ende i en frossen konflikt

Russlands neste trekk i Ukraina kan være å skape en frossen konflikt i øst. Det kan hindre Ukraina i å utvikle seg videre som et vestlig og liberalt demokrati. Det er den ferske analysen til Nils A Stensønes, sjefen for Etterretningstjenesten.

Av Alf Bjarne Johnsen

– Men vi stoler ikke på det de sier, slår Stensønes fast overfor VG.

– Vi ser hva de sier. Dersom handlingene følger det, så kan vi begynne å tro på utsagnene, legger han til.

Viseadmiralen og hans stab på Lutvann i Oslo følger tett med på utviklingen i Russlands invasjon i Europa, og nå sist på president Putins signaler om hva en våpenhvileavtale kan inneholde.

Stensønes minner om at Putin hadde tre uttrykte mål inne i Ukraina da russiske styrker ble sendt over grensen 24.februar: Han krevde anerkjennelse for at Luhansk, Donetsk og Krim nå er uavhengig av Ukraina. Han ville demilitarisere de ukrainske styrkene, og han gikk langt å uttrykke et regimeskifte som mål, da han snakket om å «de-nazifisere» Ukraina.

– Moskva sliter virkelig med alle tre målene, sier Stensønes til VG.

Onsdag deltok han i en panelsamtale på NSM, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, sin årskonferanse.

DEMONSTRERTE: Ukrainere som bor i Tyrkia, markerte kravet om krigsslutt under en demonstrasjon i Istanbul tirsdag.

Redd for liberale strømninger

– Det som kan skje nå - om Russland gjør som de sier - er at vi får en frossen konflikt i et større område, som knytter Donbass sammen med Krim og som i tillegg sikrer vannforsyning for Krim, sier Stensønes.

Han legger til at Russland er genuint redd for at de liberale vestlige demokratiene kommer nærmere Russland.

– Det vil utfordre Putins styre. Derfor er et vestlig demokratisk Ukraina svært ugunstig sett fra Moskva, sier han.

– De har nylig lyktes i Hviterussland med å hindre demokratisering, I Kazakhstan klarte de før jul å sementere situasjonen. Nå er det viktig for Russland at Ukraina ikke blir liberalt og fremgangsrikt, for det vil utfordre dem, sier Stensønes.

Har ikke ressursene

Etterretningstjenesten vurderer at demilitarisering av Ukraina vil kreve at Russland besetter mye større deler av ukrainsk territorium - noe Russland åpenbart ikke har hatt ressurser til.

– Et regimeskifte ser også gradvis vanskeligere ut. Da står de igjen med Donbass og Krim, og kan dermed lage en frossen konflikt som kan hindre Ukraina i å utvikle seg i retning et liberalt, vestlig demokrati - som både befolkningen og lederskapet ønsker, sier Stensønes.

Etter fredssamtalene i Istanbul tirsdag, uttalte den russiske viseforsvarsministeren at de vil trappe ned krigsaktiviteten. Alexander Fomin sa at nedskaleringen skjer for å «øke gjensidig tillit før videre forhandlinger for å bli enige om og signere en fredsavtale med Ukraina».

– Hvor stor troverdighet har signalene om at Russland vil sin militære innsats bort fra Kiev?

– Det har jo vært den ene løgnen etter den andre, helt siden Moskva tydelig sa at de ikke hadde til hensikt å angripe Ukraina militært. Det kan være at deler av styrkene trenger en pause og påfyll av logistikk og forsyninger. Men nå får vi se hva de faktisk gjør. Vi stoler ikke på det de sier.

Vil isolere konflikten

– Hvis Russland klarer å hindre liberalisering i Ukraina, kan da Russland gå videre og true andre naboland?

– Det er en signifikant forskjell på medlemskap i Nato og ikke. Polen, Baltikum og de øvrige medlemslandene i øst er omfattet av Natos artikkel 5-garanti. Men Russland har på ingen måte imponert militært. Snarere har de forsterket oppfatningen av at de er underlegen vesten konvensjonelt. En konflikt med Nato fremstår som noe av det siste Russland vil ønske seg. Den vil de tape, sier E-sjefen.

– Har Russland bevisst unngått å komme i konflikt med Nato?

– Ja, vi er overbevist om at Russland ønsker å isolere denne konflikten til Ukraina. De har engasjert så store styrker der at å vurdere et annet område vil være svært vanskelig. De har ikke mye igjen av konvensjonelle styrker. Selv om de nå mobiliserer, vil det ta tid å trene dem opp, sier Nils A. Stensønes.