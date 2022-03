HJERTELIG: Jens Stoltenberg hilser på Frankrikes president Emmanuel Macron på Nato-toppmøtet i Brussel forrige torsdag.

Kilder til VG: Frankrike jobbet for alternativ til Stoltenberg som Nato-sjef

Foran Nato-toppmøtet i forrige uke skal Frankrikes president Emanuelle Macron ha gjort aktive forsøk på å finne en annen kandidat enn Jens Stoltenberg som Natos generalsekretær - mens USA og andre land la press på Stoltenberg for å fortsette.

Av Alf Bjarne Johnsen

Det var Dagens Næringsliv som først, i en kommentarartikkel, omtalte prosessen på innsiden av Nato. VG har fått bekreftet opplysningene om den franske motstanden, fra flere sentrale kilder i alliansen.

VGs kilder sier at president Emmanuel Macron over tid skal ha ønsket at Natos nye generalsekretær måtte komme fra et EU-land.

De uformelle prosessene mellom medlemslandene i Nato om generalsekretær-jobben skjøt fart helgen før toppmøtet, som ble holdt i Brussel torsdag 24.mars.

Akutt behov for å ta stilling

Stoltenberg hadde selv over mange måneder avslått sonderinger fra medlemsland om å fortsette ut over hans gjeldende avtale med Nato, som løp ut 1.oktober i år. Han skulle hjem til Norge og bli sentralbanksjef.

Men så gikk russiske styrker inn i Ukraina. Og i ukene som fulgte fikk Stoltenberg nye henvendelser om å fortsette. USAs president Joe Biden var blant de som mest aktivt presset på.

– Det gjorde at hele situasjonen ble mer presserende, og det oppsto et akutt behov for å ta stilling en gang til, sa Stoltenberg selv til norsk presse etter toppmøtet.

Lanserte eks-president fra Estland

Ifølge DN ønsket den franske presidenten å engasjere Estlands tidligere president Kersti Kaljulaid som Natos nye generalsekretær. Forslaget fikk imidlertid liten eller ingen oppslutning.

Ifølge DN fikk Kaljulaid heller ikke støtte fra hjemlandet Estland, som i likhet med det store flertallet ønsket at Stoltenberg skulle fortsette.

Frankrikes kandidat: Frankrike ønsket å bytte ut Jens Stoltenberg (til venstre) med Kersti Kaljulaid fra Estland. Her er de sammen med Romanias president Klaus Iohannis, på et møte i Slovakia i 2019.

Sto alene

I dagene før toppmøtet ble det raskt klart at Frankrike sto alene blant Nato-landene om å ville bytte ut Stoltenberg med en ny generalsekretær.

Etter det skal den franske presidenten ha uttrykt at seks nye måneder med Stoltenberg fikk være nok - mens den amerikanske presidenten ville sikre at Stoltenberg ble i Nato i ytterligere to år, fram til høsten 2024.

Forrige tirsdag, to dager før det lukkede toppmøtet, ble Natos medlemsland enige om et kompromiss: Stoltenberg skulle anmodes om å ta ett års forlengelse, men med tydelige muntlige føringer om at det kunne utvides med ytterligere ett år.

Som motytelse for å godkjenne ett års forlengelse for Stoltenberg på toppmøtet i Brussel, ønsket Frankrike at omtalen om å øke Natos fellesfinansiering måtte ut av slutterklæringen fra toppmøtet.

Bremset

Stoltenberg og president Macron har hatt sine feider gjennom de siste årene. Frankrike har over mange år ønsket å begrense Natos ansvarsområde til å kun garantere for et felles forsvar gjennom alliansens artikkel 5, altså som en forsikringsordning for medlemslandene.

De franske regjeringene skal ha forsøkt å holde tett igjen mens andre medlemsland har jobbet for å utvide alliansens ansvarsområde til nye domener som cyberforsvar og et eget rom-domene.

Mens Stoltenberg og flere siden 2014 har jobbet for å få opp Nato-landenes bidrag til forsvar i retning to prosent av landenes nasjonalprodukt, har andre land anført av Frankrike sørget for at Natos interne budsjetter måtte leve med null-vekst i mange år.

I 2019 sa Macron at Nato var «hjernedødt».

EU-hæren

Stoltenberg har også advart mot Frankrikes engasjement for at EU-landene skulle etablere en EU-styrke under egen kommando. Macron har vært en sterk pådriver for EUs program for «strategisk autonomi», altså mindre avhengighet av USA, og for at EU skal utvikle et internt og tettere forsvarspolitisk samarbeid.

I november i fjor gikk Stoltenberg ut og advarte EU mot å opprette en egen militær styrke:

«Vi kan ikke ha en allianse innen alliansen», sa Stoltenberg til VG 30.november i fjor.

Få dager før Nato-toppmøtet kom imidlertid EU-hæren formelt på plass: Under det franske EU-formannskapets ledelse vedtok unionens forsvarsministere å opprette en egen EU-styrke med 5000 soldater.