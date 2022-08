SAMARBEIDER MILITÆRT: Kinas president Xi Jinping og Russlands president Vladimir Putin. Her fotografert i Beijing i 2016.

Kina sender tropper til Russland for felles militærøvelse: − Ikke et godt signal

Kinesiske myndigheter hevder at deltagelsen i en russisk militærøvelse ikke har sammenheng med den pågående krigen i Ukraina. – Viser at Kina er villige til å støtte Russland militært, sier professor Øystein Tunsjø til VG.

Under ledelse av vertslandet Russland skal kinesiske militærtropper delta på militærøvelsen «Vostok» fra 30. august til 5. september.

Beijing forklarer valget om å sende kinesiske tropper til militærøvelser i Vostok som en del av «det pågående samarbeidet med Moskva», skriver The Guardian.

India, Belarus, Mongolia, Tadsjikistan er blant de andre landene som deltar, ifølge den kinesiske forsvarsministeren.

Professor Øystein Tunsjø ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) mener militærøvelsen sender et signal om Kinas retningsvalg:

– Forholdet mellom EU og Kina har vært dårlig i lengre tid, særlig etter Ukraina-krigen. Du sender ikke et godt signal til Europa og USA hvis du velger å ha 10.000 soldater med i en militærøvelse med Russland samtidig som Russland kriger i Europa, sier Tunsjø til VG.

– Dette forsterker bildet av at Kina står last og bast med Russland, et bilde Kina har forsøkt å nøytralisere. Men det er ingen tvil om at Kina er en viktig partner av Russland og kommer til å ivareta partnerskapet

Hva Jinping visste

Han oppfatter militærøvelsen som et bevis på at forholdet mellom Kina og Russland er «historisk godt» etter oppstarten av Ukraina-krigen.

– Det har styrket seg på alle områder. De har drevet med felles militærøvelser både i Kina og Russland i lang tid og gradvis gjort mer avanserte øvelser, særlig i det maritime. De har både fløyet og operert skip sammen, påpeker Tunsjø.

MØTTES FØR KRIGEN: Kina har avfeid ryktet om at Russland utsatte invasjonen av Ukraina som «falske nyheter». Bildet viser Russlands president Vladimir Puting og Kinas president Xi Jinping under møtet i Beijing 4. februar 2022.

Han fremhever møtet mellom Vladimir Puting og Xi Jinping 4. februar som særlig viktig. Det er ukjent hvor mye Kina visste om invasjonen av Ukraina på forhånd.

– Spørsmålet er hva Putin sa til Jinping om sin planlagte militæroperasjon i Ukraina. Personlig tror jeg han fortalte at Russland planla en militæroperasjon, sier forskeren.

Flere fellesøvelser

Fra Kinas side handler militærøvelsen bare om å «utdype det praktiske og vennlige samarbeidet med hærene til deltagende land», samt styrke evnen til å svare på sikkerhetstrusler, ifølge myndighetene.

I tiden Xi Jinping og Vladimir Putin har vært statsoverhoder, har Beijing og Moskva fått en tettere forbindelse.

For ett år siden avviklet Russland og Kina en felles militærøvelse i den kinesiske regionen Ningxia med mer enn 10.000 soldater. Den russiske forsvarsministeren, Sergej Sjojgu, skal ifølge den britiske avisen The Guardian ha foreslått å utvikle samarbeidet videre.

ÅRLIG MILITÆRØVELSE: Kina sender soldater til den årlige russiske militærøvelsen Vostok. Her sees russiske offiserer under øvelsen i 2018.

Uventet invasjonutfall

Professor Tunsjøs teori er at Kina fikk Russland til å vente med å invadere Russland til OL i Beijing var overstått 20. februar. Påfølgende dag, 21. februar, erklærte Putin folkerepublikkene Luhansk og Donetsk for russiske. 24. februar starter invasjonen.

Putin forsøkte først å ta Kyiv i det som ifølge forskeren «egentlig er et kuppforsøk», men mislykkes. Putin tror deretter at han kan lykkes i å invadere, men går på smell etter smell, noe som blir en overraskelse både for Russland og Kina, mener Tunsjø.

– Kina var ikke forberedt på at 300.000 kinesiske borgere måtte evakueres fra Ukraina. Hverken Putin eller Jinping trodde at Russland skulle gå på en smell i Ukraina. Det trodde nesten ingen.

KRIGENS HERJINGER: Bydelen Saltivka i Kharkiv, Ukraina, ble i vår beskutt av artilleri gjennom flere uker.

I fjor oktober i fjor holdt Russland og Kina felles marineøvelser i Japanhavet. Bare dager senere hadde russiske og kinesiske krigsskip sine første felles patruljer i det vestlige Stillehavet.

Den påfølgende måneden gikk Sør-Korea ut og hevdet at de hadde avskåret jagerfly etter at to kinesiske og syv russiske krigsfly krysset inn i Sør-Koreas identifiseringssone under det kinesiske myndigheter kalte «vanlig trening».

MØDRE I MARIUPOL: Nødetatene evakuerer en kvinne i Mariupol etter at kvinneklinikken i byen ble bombet 9. mars 2022. Senere ble det kjent at både kvinnen og babyen hennes døde.

Like før Russland invaderte Ukraina 24. februar kunngjorde Beijing og Moskva et «grenseløst» samarbeid.

Russland skal ifølge amerikanske tjenestemenn ha bedt Kina om å bistå med militært utstyr og støtte for krigen i Ukraina, skriver New York Times.

Russland skal ifølge en amerikansk tjenestemann ha bedt Kina om ytterligere økonomisk bistand, for å motvirke den økonomiske nedturen som følge av sanksjoner innført av USA og europeiske og asiatiske nasjoner.

– Redde for sanksjoner

Så langt skal imidlertid Kina ikke ha unndratt seg USA-ledede sanksjoner mot Russland eller forsynt Russland med militært utstyr.

– Kina må trå litt varsomt i sitt forhold til Russland nå. De er redd for sanksjoner hvis det går for tett på, sier IFS-forsker Tunsjø.

– Kan det på et punkt være aktuelt for Kina å sende soldater til Ukraina?

– Å se kinesiske soldater i Ukraina er nesten utenkelig. Det har jeg ingen tro på. Men det som har vært diskutert er om Kina kan bistå Russland med våpenhjelp. Der har det versert ulike rykter, svarer Tunsjø.

– Kineserne har vært forsiktige og ikke levert noe. Det er ikke i Kinas interesse å sende soldater til Ukraina. Men at de stiller på russisk jord samtidig som Russland kriger i Europa, tyder på at Kina ikke vil kaste Russland under bussen.

Handelsmuligheter knyttet til gass, olje, kull, mat og andre varer har hverken Russland eller Kina råd til å miste. Derfor er den felles militærøvelsen interessant, mener forskeren.

– Den viser at Kina er villige til å støtte Russland militært. En militærøvelse er jo en trening i krig. Grunnleggende nasjonale egeninteresser står på spill.