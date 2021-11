OMKOM I FLYULYKKE: John F. Kennedy Jr. og kona Carolyn Bessette fotografert på vei til en middag i Det Hvite Hus i 1998. Året etter omkom de i en flyulykke.

QAnon-tilhengere tror avdød presidentsønn vil stille til valg med Trump

Konspirasjonsteoretikerne i QAnon-bevegelsen hevder at avdøde John F. Kennedy Jr. fremdeles lever.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Nå nettopp

Flere hundre medlemmer av den kultlignende bevegelsen QAnon samlet seg tirsdag i Dallas, Texas, i påvente av en annonsering fra den tidligere presidentsønnen John F. Kennedy Jr., skriver Dallas Morning News.

De må belage seg på å vente lenge – da JFK Jr. omkom i en tragisk flyulykke sammen med sin kone og hennes søster for 22 år siden.

QAnon domineres av amerikanere som tilhører høyreradikale miljøer i USA og er kjent for sine konspirasjonsteorier.

TRUMP VANT: Dette er en QAnon-tilhenger som i juni 2021 fremdeles var overbevist om at det var Trump som vant presidentvalget i 2020.

Tror på felles valgkamp

Bilder fra sosiale medier viser hvordan QAnon-tilhengere har samlet seg ved mobilbutikken AT & T ved Dealey Plaza i sentrum av byen Dallas, skriver Independent.

Flere av dem i kampanjelignende T-skjorter med slagordet «Trump / JFK J» som viser at de er Trump-tilhengere – og også støtter avdøde JFK Jr.

Ifølge frilansjournalisten Steven Monacelli, som har rapportert om gruppen, er en populær QAnon-teori «at JFK Jr. vil komme med en større kunngjøring ved den gresskledde knausen ved Dealey Plaza en gang i morgen».

Newsweek skriver på sin side at QAnon-konspirasjonsteoretikerne er overbevist om at John F. Kennedy Jr. har holdt seg skjult i flere tiår og vil bli utnevnt som visepresident når Trump «blir gjeninnsatt som president».

Symboltungt møtested

Valget av samlingssted er neppe tilfeldig for QAnon:

Advokaten, journalisten og magasinutgiveren John F. Kennedy Jr. var sønn av tidligere president John F. Kennedy som ble skutt og drept i et attentat på nettopp Dealey Plaza i Dallas 22. november 1963.

Selv omkom JFK Jr. i en ulykke 16. juli 1999 da flyet han styrte styrtet i Atlanterhavet utenfor kysten til delstaten Massachusetts. Hans kone Carolyn Bessette-Kennedy og hennes søster Lauren omkom også i ulykken.

KORT TID FØR ULYKKEN: John F. Kennedy Jr. og kona Carolyn Bessette forlater den årlige korrespondentmiddagen i Det Hvite Hus i mai 1999. To måneder senere mistet de livet.

JFK Jr. tilhørte den prominente Kennedy-familien, ofte omtalt som Kennedy-klanen, som har dominert amerikansk politikk helt siden John F. Fitzgerald (1863–1950) var borgermester i Boston tidlig på 1900-tallet.

Hevder at JFK Jr. lever

De mest ihuga QAnon-troende later til å tro at JFK Jr. lever i beste velgående, og at han planlegger et liv i politikken.

De tror derfor at JFK Jr. vil kunngjøre at han vil stille som visepresidenten til Trump.

Donald Trump har så langt ikke annonsert at han stiller til presidentvalg i 2024. Blant QAnon-tilhengerne er han favoritt til å vinne om han skulle velge å stille.

En teori som har dukket opp den siste tiden antyder at JFKs flyulykke bare var et triks for å forfalske hans død, og at han vil gjenoppstå.

En viral video skal til og med ha vist en middelaldrende mann som enkelte QAnon-tilhengere hevder er JFK Jr. selv.

«Hemmelig krig»-teori

En annen konspirasjonsteori fra QAnon hevder at Trump fører en hemmelig krig mot elite Satan-tilbedende pedofile i regjeringen, næringslivet og mediene.

Mange QAnon-medlemmer støtter fremdeles Trump, som de mener er USAs rette president. Flere deltok også under kongressangrepet på Capitol Hill i den amerikanske hovedstaten 6. januar, som resulterte i at fem mennesker døde.

Donald Trump beskrev kongressangriperne som «folk som elsker landet vårt». Det antas at konspirasjonen til QAnon startet i oktober 2017, med et innlegg på det høyreorienterte 4chan-chatrommet med tittelen «Calm Before the Storm», skrevet av noen som brukte navnet «Q Clearance Patriot».

Se VGTV forklare QAnon og konspirasjonsteorier mot demokratene: