DOBLER: USAs president Joe Biden la fram nye amerikanske klima-løfter fra FNs talerstol i New York tirsdag.

Biden i FN: Vil gi menneskeheten en sprøyte av håp

NEW YORK (VG) Fra FNs talerstol lovet USAs president Joe Biden at USA vil jobbe i partnerskap med FN for å bekjempe pandemi og klimakrise og andre trusler mot menneskeheten.

Publisert: Nå nettopp

Biden sa at USA vil doble sitt bidrag til klimafinansiering og at dette vil bidra til at verden kan nå målet om et globalt klimafond. Han ba også andre land forplikte seg til større bidrag før høstens klimatoppmøte.

– FN-sjefen har med rette erklært kode rød for klimaet, sa Biden.

– For å holde oss til målet om å redusere utslippene til 1,5 grader, må alle komme med forpliktelser til klimatoppmøtet, fortsatte han.

Verdens høyinntektsland besluttet i Parisavtalen å opprette et globalt klimafond på 100 milliarder dollar i året for å bistå utviklingsland i det grønne skiftet. Noe de rike landene ikke har levert på, og tidligere i uken fikk sterk kritikk for av FN-sjefen.

Sprøyte med håp

Også den globale pandemibekjempelse var et fokus for den amerikanske presidenten i sin første tale til FNs generalforsamling, som USAs president.

– Vi vil gi menneskeheten en sprøyte med håp, sa Biden da han introduserte nye amerikanske bidrag for å gi flere mennesker verden rundt et tilbud om covid-vaksine.

USAs president sa at vi lever i en tid med mye smerte fra pandemien, men også enorme muligheter, men at det forutsetter internasjonalt samarbeid.

Han fortalte hvordan han som USAs president har forsikret sine allierte i NATO om at sikkerhetsgarantien fortsatt gjelder, og at USA vil forsvare seg og sine allierte mot angrep og terror.

– Bruk av militære midler må være absolutt siste mulighet, sa Biden, og åpnet for at USA vil starte en ny æra med diplomati og bistand som midler for konfliktløsning.

– Vi søker ikke, og jeg gjentar: Vi søker ikke en ny kald krig, sa Biden.

Biden avsluttet sin tale med å gjenta at USA nå vil jobbe gjennom FN og andre land som deler målet om å bygge en bedre fremtid.

– Ingenting er uoppnåelig, Men det et valg vi må ta, og vi har ingen tid å miste, sa Biden.