ØDELEGGELSER: Et hjem i Thantlang i Myanmar brenner etter artilleriild traff den lille landsbyen på grensen mot Indias delstat Mizoram.

Tusenvis har forlatt spøkelseslandsby: − Et levende helvete

Den lille landsbyen Thantlang i Myanmar er mer eller mindre lagt øde etter kamphandlinger mellom opprørsgrupper og militærjuntaen som tidligere i år gjennomførte et statskupp i landet.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Nå nettopp

– Nå har nesten 100 prosent av befolkningen flyktet, sier en av Thantlangs tidligere beboere til den uavhengige nyhetssiden Myanmar Now. De eneste som skal være igjen i landsbyen nå, er regimeansatte og hærens styrker.

I tillegg skal et barnehjem med rundt 20 barn være igjen blant ruinene i byen.

Minst 8000 på flukt

Ifølge nyhetsbyrået Reuters ble rundt 20 hus satt fyr på som følge av artilleriild i konflikten, som utkjempes av motstandsfolk og styrker fra militærjuntaen i landet. Angrepet skjedde lørdag.

Minst 8000 personer skal være på flukt fra den lille landsbyen like ved grensen mot India, som ifølge Reuters har et innbyggertall på i underkant av 10.000. De fleste har søkt tilflukt i nærliggende områder, blant annet på indisk side av grensen.

I delstaten Mizoram har det den siste uken ankommet rundt 5500 flyktninger fra Myanmar, melder BBC.

Demonstrasjoner og opprør har preget Myanmar siden statskuppet i februar i år, da militærjuntaen pågrep landets led Aung San Suu Kyi.

Sikkerhetsstyrkene i landet har tatt livet av flere enn 1000 personer, og pågrepet mer enn 6000.

FORLATT: Landsbyen er blitt mer eller mindre som en spøkelsesby å regne, etter at størsteparten av befolkningen har flyktet som følge av angrepene.

Pastor angivelig skutt og drept

Også sivile skal ha mistet livet i kampene i landsbyen: Myanmar Now melder om at en baptistkristen pastor skal ha blitt skutt og drept av soldater fra militærjuntaen, da han forsøkte forsøkte å slukke flammene.

– Drapet på en baptistprest og bombingen av hjem i Thantlang er det seneste eksempelet på et levende helvete som juntaens styrker leverer hver dag ovenfor Myanmars folk, sier spesialrapportør for menneskerettighet i FN, Thomas Andrews, på Twitter.

Onsdag har Andrews orientert Menneskerettighetsrådet i FN om hvordan juntaen har eskalert sine menneskerettighetsbrudd og angrep på folket.

Militærjuntaen nekter for at historien om angrepet på pastoren stemmer. I deres offisielle kanaler melder de at pastorens dødsfall er under etterforskning, og at styrkene deres ble utsatt for et bakholdsangrep av rundt 100 personer de omtaler som «terrorister».

Problemene står i kø

Etter at militæret i Myanmar 1. februar tok makten i statskuppet, og landets sivile leder Aung San Suu Kyi ble satt i husarrest, har prisene i landet skutt i været, og tusenvis har mistet jobbene sine.

Det fører til at stadig flere sliter med å få mat på bordet. De som er heldige og har penger i banken, har vært nødt til å stå i kø i timevis for å få tatt dem ut, meldte AFP i sommer.

Verdens matvareprogram anslår at 3,4 millioner kommer til å gå sultne i Myanmar frem til nyttår

FNs menneskerettstopp Michelle Bachelet slo i juni fast at Myanmar befinner seg i en humanitær krise, og at de militære kuppmakerne alene har ansvaret for det.