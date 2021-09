RIVALER: Opposisjonsleder Aleksej Navalnyj (t.v.) er fengslet, men prøver likevel å lage trøbbel for president Vladimir Putins støtteparti ved parlamentsvalget i helgen.

Navalnyj fra fengselet: Prøver å stoppe Putins parti ved hjelp av kommunistene

Opposisjonslederen Aleksej Navalnyj (45) sitter i en straffeleir – men prøver likevel å stikke kjepper i hjulene for president Vladimir Putin (68) og hans parti i helgens parlamentsvalg i Russland.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Fra fengselet har Navalnyj sendt ut en melding der han oppfordrer russiske velgere til det han kaller «smart stemmegivning» – og som handler om å ødelegge for kandidatene til Putins parti Forente Russland.

Ettersom Kreml gjennom årene har gjort stadig mer for å bekjempe opposisjonen, har Navalnyj og hans folk skiftet strategi og oppfordrer folk til å samle seg om de kandidatene som har best sjanse til å slå Putin-partiets kandidater.

Det betyr som oftest kommunistpartiet – som er det nest største partiet i parlamentet.

les også Putins minister døde i fossefall – hylles av presidenten som «helt»

– Navalnyj prøver å kommunisere via de få som har adgang til ham i fengselet, sier Russland-ekspert Helge Blakkisrud ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

– Selv om Navalnyjs organisasjon er oppløst og lederne i stor grad er i eksil eller i fengsel, ser det ikke ut til at de har gitt opp kampen med å utfordre Putin og Forente Russland, sier Blakkisrud til VG.

SELVISOLERT: Flere i Vladimir Putins nærmeste stab har testet positivt for corona. Derfor har presidenten isolert på sin residens Novo-Ogarjovo i valguken.

Kan ikke stille

Navalnyjs anti-korrupsjonsorganisasjon ble sist sommer erklært som «ekstremistisk» og dermed ulovlig. Dette har gjort livet surt for Navalnyj og hans støttespillere. Selv har han ikke kunnet stille til valg siden lokalvalget i Moskva i 2013.

les også Moskva anklager USA for å blande seg inn i russisk valg

– Det har også vært en rekke problemer knyttet til appen for «smart stemmegivning», men de forsøker likevel å utfordre Forente Russland. Det er en vanskelig kamp når vi vet at partiet gjorde nærmest rent bord i enkeltmannskretsene ved siste korsvei, sier Blakkisrud – og legger til at Navalnyjs forsøk på å påvirke valget bare brukes på enkeltmannskretsene. Det gjelder halvparten av de 450 representantene som skal velges til Statsdumaen.

APP: Med denne appen prøver Aleksej Navalnyj og hans støttespillere å stikke kjepper i hjulene for Putins parti Forente Russland.

– Det blir vanskelig å få gjennomslag sånn som systemet er rigget og i den situasjonen som opposisjonen befinner seg i nå. Det er uenighet om hvor effektivt dette er, forteller Helge Blakkisrud.

– Navalnyjs «smart stemmegivning»-plan truer ikke Forente Russlands kontroll over Dumaen, men det gir en ekstra usikkerhet for Putin-maskineriet å administrere det, fastslår professor Hilary Appel ved Claremont McKenna College overfor VG.

Russiske myndigheter har blokkert en rekke nettsider knyttet til Navalnyj og har også forsøkt å stoppe appen med «smart stemmegivning».

les også Moskvas metode

Valg i tre dager

Men onsdag formiddag skriver Navalnyjs tidligere pressesjef Kira Jarmysj på Twitter at de nå publiserer listen over hvordan folk kan stemme «smart». Etter det VG forstår befinner både hun og flere andre av Navalnyjs nærmeste tidligere kolleger utenlands.

Dumaen Putin-partiet Forente Russland har 334 mandater av de 450 plassene i dagens parlament. Det nest største partiet er kommunistene, dernest det ultranasjonalistiske partiet LDPR og Rettferdige Russland. Dette er de fire partiene som er representert nå. Vjatsjeslav Volodin fra Forente Russland er leder i Dumaen, altså russernes «stortingspresident». Vis mer

Foran valget, som foregår fredag, lørdag og søndag, har Aleksej Navalnyj skrevet at fengselsledelsen nå har strammet inn hans muligheter, blant annet ved at vakter «demonstrativt» bryter inn i hans møter med advokatene.

Navalnyj-teamets advokat Vadim Kobzev bekrefter på Twitter at Navalnyj blir hindret i å møte sine advokater på vanlig måte.

– Kanskje har hysteriet før valget akselerert prosessen, skriver han også.

les også En moderne martyr

Navalnyj selv skriver på Instagram at «Kremls frykt for «smart stemmegivning» er så stor at de har sperret meg inne. Når en advokat kommer til meg, slipper de henne inn, men snart kommer en ansatt i straffekolonien inn i rommet der vi snakker gjennom glasset og sier at møtet med advokaten «bryter daglig rutine», og han avbryter henne. Jeg blir ført tilbake til brakka».

– Noen i Kreml har bestemt at jeg før valget kan gi inspirasjon og skrive noe som ville overbevise mange mennesker. Nå jeg skriver dette, venter jeg på å bli eskortert ut hvert minutt, fortsetter den profilerte opposisjonspolitikeren.

STRAFFEKOLONI: Aleksej Navalnyj soner i denne straffeleiren i landsbyen Pokrov utenfor Moskva.

– Jo flere mennesker jeg kan overbevise, desto større er sjansen for at vi kan kaste et par motbydelige Putin-tyver ut fra Statsdumaen, skriver Navalnyj, kjent for at han for mange år siden omtalte Forente Russland som «partiet for kjeltringer og tyver».

les også Russland i flammer

Aleksej Navalnyj ble arrestert på flyplassen da han kom tilbake til Russland i januar i år. En domstol bestemte at han hadde brutt vilkårene i en betinget fengselsdom, som han derfor nå må sone. Det gjensto omtrent to og et halvt år av denne dommen.

Opposisjonslederen – og vestlige ledere – har reagert sterkt på dommen i og med at Navalnyj var fraktet til Tyskland for å få legebehandling etter å ha blitt forgiftet under en tur til Sibir i august 2020.

Navalnyj mener å kunne bevise at russisk etterretning og Kreml sto bak forgiftningen. President Putin har svart med å si at «hadde vi stått bak, hadde vi fullført jobben». Sagt med andre ord: Da hadde Navalnyj vært død.