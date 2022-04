PÅGREPET: Dette bildet av Medvedtsjuk med håndjern ble sendt ut av den ukrainske etterretningstjenesten SBU.

Kreml vil ikke bytte den arresterte Putin-vennen mot krigsfanger

Ukrainsk etterretning hevder at russiske FSB var i ferd med å smugle Putin-venn Viktor Medvedtsjuk ut av Ukraina og til Moskva da de pågrep oligarken. Kreml vil ikke bytte ham mot ukrainske krigsfanger.

Av Ole Kristian Strøm

Det var Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj som kom med nyheten om pågripelsen av den styrtrike politikeren – og som foreslo for Moskva at Medvedtsjuk (67) kunne utveksles med ukrainere i russisk fangenskap.

– Han er ikke russisk statsborger. Han har ingen sammenheng med den militære spesialoperasjonen. Han er en utenlandsk politiker, sier Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov ifølge russiske og ukrainske medier.

– FSB-plan

Medvedtsjuk er imidlertid kjent for at han er en nær alliert av Russlands president Vladimir Putin, som skal være gudfaren til Medvedtsjuk yngste datter. Viktor Medvedtsjuk flyktet fra sin husarrest tre dager før krigen.

Sjefen for den ukrainske etterretningstjenesten SBU Ivan Bakanov forteller i detalj om den langvarige jakten på Medvedtsjuk, melder Ukrinform. Ifølge ham har operasjonen vart en hel måned. Medvedtsjuk rømte fra husarresten bare tre dager ut i krigen, men har aldri forlatt Ukraina. Nå hadde imidlertid russiske FSB planen klar, ifølge Bakanov.

– Medvedtsjuk skulle først føres ut av Ukraina og til Transnistria, så videre til Moskva.

GODE BUSSER: Vladimir Putin og Viktor Medvedtsjuk fotografert sammen i Vladivostok i 2019.

Transnistria er den delen av Moldova som er under russisk kontroll – og som grenser til Ukraina.

– Til og med representanter for den kriminelle verden og korrupte politifolk var involvert, ifølge Bakanov, som også hevder at FSB hadde en plan om å sette inn en falsk Medvedtsjuk for å forvirre ukrainerne.

Medvedtsjuk ble ifølge SBU-sjefen pågrepet på vei ut fra Kyiv.

Mot krig

Putin-talsmannen Peskov sier at Medvedtsjuk alltid har stått for fred, mot krig og mot utvidelsen av konflikten i Donbas i Øst-Ukraina.

– Hvis ideene til han og hans parti hadde blitt fulgt, ville det ikke være noen militær operasjon, sier Dmitrij Peskov.

Medvedtsjuk har siden 2018 ledet det største russiskvennlige partiet i Ukraina – «Opposisjonsplattformen – For livet». Han har selv nektet for at partiet er prorussisk. Partiet hans fikk nest flest stemmer ved parlamentsvalget i 2019 – 13 prosent.

I februar 2021 ble Medvedtsjuk og hans kone Oksana Martjenko (som er en kjent TV-profil) satt på en sanksjonsliste, anklaget for å ha finansiert terrorisme. Medvedtsjuk ble også anklaget for å ha drevet business på det russisk-annekterte Krim – noe som er forbudt etter ukrainsk lov. Det regnes som «plyndring av nasjonale ressurser».

President Zelenskyj reagerer spesielt på at Medvedtsjuk var ikledd soldatuniform da han ble pågrepet:

– Jeg finner hans bruk av militær kamuflasje spesielt kynisk, sier Zelenskyj.

Kona ber for ham

Putin regnes som en nær alliert av Putin. De to møttes første gang i 2003 da Medvedtsjuk jobbet i presidentadministrasjonen til Leonid Kutsjma. Ifølge en rekke kilder ble Putin i 2004 gudfar til ukrainerens yngste datter, Daryna. Medvedtsjuk har selv sagt at det var kona Martsjenko som hadde foreslått dette.

I intervjuet med Oliver Stone i 2017 sa Putin at han og Medvedtsjuk møttes fra tid til annen.

– Jeg vil ikke si at vi er veldig nære, men vi kjenner hverandre godt, sa president Putin.

Viktor Medvedtsjuk har flere ganger hevdet at han bruker sitt gode forhold til Putin til Ukrainas fordel. Blant annet fortalte han i et intervju med Independent i 2018 han hjalp til med fangeutvekslinger i Donbas. Medvedtsjuk har også uttalt at han og Putin er uenige om Ukraina som nasjon.

Han er oligark og styrtrik, professor i jus og altså en av Ukrainas mest kjente politikere. Partiet hans var ett av 11 som ble kjent ulovlig etter at krigen startet – på grunn av sin tilknytning til Russland. Moskva har fordømt dette som en bommert fra president Zelenskyj – og hevdet at dette vil dele Ukraina.

Tass melder at Medvedtsjuks kone, Oksana Martsjenko, har henvendt seg til Zelenskyj for å få hjelp til å få mannen løslatt.

– Jeg ber dem om snarest å sørge for at mannen min blir løslatt. Han blir holdt ulovlig av SBU, hevder hun på sin YouTube-kanal.

– Han har ikke brutt noen ukrainske lover og har ikke forlatt territoriet, sier hun.