FJERNET DOKUMENTER: Tidligere president i USA Donald Trump etterforskes av Kongressen for brudd på dokumentlov.

Trump tok med seg hemmeligstemplede dokumenter fra Det hvite hus

Fredag viser et brev fra Det amerikanske nasjonalarkivet at tidligere president Donald Trump tok med seg hemmeligstemplede sikkerhetsdokumenter fra Det hvite hus da han forlot presidentembetet.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Nå nettopp

Ifølge New York Times tok Trump med seg 15 bokser med dokumenter da han forlot Det hvite hus. Nasjonalarkivet hentet ut boksene med dokumenter fra Trumps bolig i Florida.

– Nasjonalarkivet har identifisert gjenstander som er klassifisert som nasjonal sikkerhetsinformasjon inne i boksene, heter det blant annet i brevet.

Brevet er sendt til det demokratiske kongressmedlem Carolyn Maloney som leder granskningskomiteen i Representantenes hus og som har etterforsket hvordan Trump har behandlet presidentdokumenter.

Siden Nasjonalarkivet har identifisert hemmeligstemplet informasjon, har de tatt kontakt med Justisdepartementet i USA.

De siste to ukene har en rekke avsløringer reist nye spørsmål om Trump fulgte den føderale dokumentloven eller om han feilbehandlet hemmeligstemplet informasjon, skriver New York Times.

Ifølge Nasjonalarkivet leverte Trumps administrasjon ikke over logger fra sosiale medier. Granskningskomiteen har også tvil om at Trump leverte inn logger fra mobilsamtaler fra 6. januar 2020 da Kongressen ble stormet, noe som kan være en overtredelse av loven.

TOK MED DOKUMENTBOKSER: Dokumenter som aldri skulle bli tatt med ut av Det hvite hus, ble flyttet hit til Donald Trumps bolig i Florida, Mar-a-Lago.

Allerede i desember 2020 sa Maloney at hun trodde Trump-administrasjonen ikke loven om presidentlogger (Presidential Records Act).

Så, uker etter kongress-angrepet, ba Maloney om store mengder materiell fra Nasjonalarkivet – som presidentadministrasjoner skal overlevere alle logger og dokumenter til – inkludert dokumenter og kommunikasjon før, under og etter angrepet på Kongressen. Og i forrige uke kunngjorde hun at hun iverksatte en etterforskning etter at Washington Post skrev at Trump hadde ødelagt dokumenter og flyttet dokumenter til boligen sin i Florida, i stedet for å levere dem til Nasjonalarkivet og loggetaten.

– Jeg er dypt bekymret for at disse loggene ikke ble gitt til Nasjonalarkivet umiddelbart ved Trump-administrasjonens slutt og at de ser ut til å ha blitt fjernet fra Det hvite hus i en overtredelse av Presidential Records Act, sa Maloney i et brev, skriver avisen.

Hun mente også at Trumps praksis ved å rive i stykker dokumenter, «kan utgjøre ytterligere alvorlige brudd» på føderal lov.