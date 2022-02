Oberstløytnant: − Helt etter den russiske læreboken for hvordan man skal føre krig

Mandag valgte president Vladimir Putin å anerkjenne deler av Øst-Ukraina som selvstendige stater. I tillegg beordret han «fredsbevarende styrker» inn i området.

I flere uker har verden fulgt med på president Vladimir Putin og Russland. Det har vært knyttet stor spenning til hva han velger å gjøre med militærstyrkene langs grensen til Ukraina.

Men mandag valgte Putin å anerkjenne de to utbryterregionene Luhansk og Donetsk som selvstendige stater.

I tillegg beordret han det han kaller «fredsbevarende styrker» til utbryterregionene øst i Ukraina.

Øyenvitner beskriver til Reuters natt til tirsdag at store kolonner av militærkjøretøy og materiell kjører gjennom Donetsk. Det er ikke bekreftet om stridsvognene tilhører opprørene i regionen eller Russland.

Tormod Heier mener Russland kan forsøkte å føre krig på en måte der de ikke lider for store tap.

Forskningsleder og oberstløytnant Tormod Heier ved Stabsskolen på Forsvarets høgskole kaller det som skjer en subtil måte å starte en invasjon på.

– Det er ikke en invasjon i en klassisk forstand, hvor man åpner masse ild og ruller inn over grensene, men det er en subtil måte for en invasjon, sier Tormod Heier.

– Etter den russiske læreboken

Heier sier Russlands handlinger kan ligne en hybrid krigføring. Der man holder seg unna den brutale krigføringen, men likevel når fram med sine politiske mål.

– Det er helt etter den russiske læreboken for hvordan man skal føre krig, hvor man forsøker å nå sine mål uten å lide altfor store tap og ikke møte motstanden der den er sterkest, men heller der den er svakest, sier Heier.

– Og er det ett sted i Ukraina hvor den russiske motparten er svakest, så er det i Donbas og Luhansk, hvor det overhodet ikke finnes ukrainske soldater i det hele tatt.

Noe han finner oppsiktsvekkende er at det nå er helt stille. Det skal ha vært flere brudd på våpenhvilen de siste dagene.

– Det kan kanskje gi et inntrykk av at alle disse bruddene var iscenesatt, hvor man nå kommer inn med en fredsbevarende styrke som skal stabilisere området og redde befolkningen. men egentlig er det dype, geopolitiske interesser som ligger bak denne innmarsjen, sier Heier.

Ville ikke møte USA

Frankrike og USA har jobbet iherdig for å organisere et nytt møte mellom Putin og Biden.

Det virket som Russland var tilbøyelig til å gå med på det, men mandag sa Kreml at det var for tidlig å møtes.

Så kom Putin med anerkjennelsen og ordre om å gå inn i Ukraina.

– Hvorfor velger Putin å gjøre det på denne måten?

– Det er for å ytterlig øke presset på amerikanerne spesielt, for at Putin i mye større grad skal kunne få nok forhandlingskraft til å få gjennomslag for sine helt grunnleggende interesser som han har fremmet siden Nato begynte å utvide seg østover på slutten av 90-tallet, sier Tormod Heier.

Fordømmer anerkjennelsen

Flere statsledere fordømmer Putins valg om å anerkjenne Luhansk og Donetsk som selvstendige stater.

Norge er blant dem. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at det å anerkjenne deler av et annet land som utbryterrepublikker er et brudd på folkeretten.

Samtidig varsler EU at det vil innføres straffetiltak som følge av anerkjennelsen. Norge og flere land som USA, Storbritannia og Nederland stiller seg bak det.

Tormod Heier forklarer at vesten ikke har kjørt på for fullt med tiltagende enda.

– Det tyder på at det er et diplomatisk rom hvor Putin fremdeles kan ha kanalene åpne, fremfor å bli totalt isolert, som han gjerne ville blitt hvis han hadde gått til fullt angrep på Ukraina, sier Heier.

Sympati for Ukraina

Tormod Heier tror Ukraina kan regne med å få god hjelp, spesielt fra EU, men også fra USA.

– Jeg tror sympatien er ganske stor i Europa for å hjelpe Ukraina. Ukraina har på mange måter blitt et symbol på det frie Europa, som ikke vil la seg kue av en stormakt i øst når det gjelder denne suverene selvbestemmelsesretten til europeiske stater, sier Heier.

Det er et viktig prinsipp sier Heier, særlig i USA og Nato, at enhver stat i Europa selv skal få velge om de vil høre hjemme i øst eller vest.

– Dermed blir denne påtvungne utenrikspolitikken fra Putins side helt uakseptabel, sier Heier.