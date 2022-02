Biden: − Om Russland går lengre med denne invasjonen, vil vi gå lenger enn sanksjoner

USAs president Joe Biden er klar i sin tale. Russland slipper ikke unna.

USAs president Joe Biden kaller Russlands president Vladimir Putins avgjørelse om å anerkjenne de to regionene Luhansk og Donetsk som selvstendig for «bisarr».

– Om du lyttet til talen hans i går så legger han opp til å gå mye lengre. Dette er begynnelsen av en invasjon av Ukraina, sier Biden.

– Hvem i Herrens navn tror Putin ga ham retten til å erklære nye såkalte land på territorier som tilhører hans naboer, spør han retorisk.

Han sier dette er et klart brudd på internasjonal rett som krever en sterk respons fra det internasjonale samfunnet.

– Om Russland går lengre med denne invasjonen, vil vi gå lenger enn sanksjoner, sier Biden.

Samtidig sier han at han har ingen intensjoner om å gå til kamp mot Russland, men man understreker at USA vil forsvare hver eneste meter av Natos territorium.

Han sier videre at han vil øke forsyninger av tropper og utstyr til Nato-landene i Baltikum.

Presidenten lister opp en rekke økonomiske sanksjoner han vil innføre, blant dem rettet mot banker og statsgjeld.

– Fra i morgen av vil vi også innføre sanksjoner mot Russlands elite og deres familier. De nyter av det korrupte spillet med kriminelle politiske avgjørelser.

Se Biden fortelle om sanksjonene:

At Putin har fått tillatelse til å sette ut tropper utenfor Russlands grenser mener Biden er et klart signal.

– Vi lar oss ikke lure. Dersom Russland fortsetter ned denne veien er det Russland alene som må bære ansvaret.

– Å forsvare frihet vil ha en kostnad, også for oss her hjemme, sier Biden videre og peker på at drivstoffkostnader kan gå opp.

President Biden snakker videre om Putins tale mandag, der den russiske presidenten blant annet sa at Ukraina fra gammelt av var en del av Russland.

– Han gikk til angrep på Ukrainas rett til å eksistere, sier USAs president.

Han sier videre at han vil dømme Russland på sine handlinger, og ikke ord.

Biden avslutter med å si at han håper dørene til diplomatiet fortsatt er åpne.

Har innført sanksjoner

USAs forsvarssjef Lloyd Austin møtte tirsdag Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba.

– Putin kan fortsatt unngå en full, tragisk og selvvalgt krig. Mitt budskap er enkelt – et sterkt Ukraina er det mest avskrekkende for Russland, sa Austin i forkant av møtet.

Allerede har flere land, deriblant Storbritannia og USA varslet sanksjoner mot russiske interesser. Tyskland har valgt å legge gassledningen Nord Stream 2 på is som en reaksjon på Putins avgjørelse.

– Jeg registrerer med forsiktig optimisme at partnerne våre har hørt oss og har begynt å ilegge sanksjoner, sier Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba ifølge Reuters.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) varsler at Norge legger opp til å slutte seg til sanksjonspakken som EU nå innfører mot Russland.

– Vi skal gå gjennom det, men det er vårt signal at det er riktig å reagere på det som skjedde i går og har skjedd siden, og det gjør vi sammen med våre europeiske partnere, sier statsministeren.

Vil sende styrker

Tirsdag har Putin ratifisert traktatene med de ukrainske utbryterrepublikken, melder det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Den russiske nasjonalforsamlingen har sagt ja til at den russiske hæren kan bruke militærmakt utenfor Russlands grenser.

– Russland har gjort som vi forventet og advarte mot, de har øket militær tilstedeværelse i og rundt Ukraina. Det, sammen med forsøk på å skape et grunnlag for invasjon og anerkjennelsen i går er et mønster, sier Stoltenberg.

– Enhver tillatelse til å bruke makt utenfor Russlands grenser tilføyer til det mønsteret. Det endrer ikke vårt signal om at Russland må trekke seg ut og ikke inn, og fortsette å delta i diplomatiske møter, sier han videre.

Statsminister Jonas Gahr Støre er for tiden i Brussel. Der ble han av TV 2 spurt om han i likhet med Stoltenberg er redd for krig.

– Jeg deler den frykten og det har vært sagt i flere uker at det ser ut med den enorme oppbygningen av styrker at det kan være målet. Så har vi håpet på at en diplomatisk løsning som kunne by på et alternativ, men det har Putin ganske kraftig lukket døren for, sier han tirsdag.

