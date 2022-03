MODERNE KRIGER: Digitaliseringsminister Mykhailo Fedorov (31) har ved hjelp av sin digitale oppfordring om boikott vist seg som et av Ukrainas sterkeste kort i krigen mot Russland.

Ukrainas yngste minister: Kjemper krigen mot Russland online

Han hang ut Elon Musk på Twitter og har fått Silicon Valley på lag. Forskere mener digitaliseringsminister Mykhailo Fedorov (31) fornyer moderne krigføring.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Nå nettopp

Ukraina-krigens mest markante figur er så langt president Volodymyr Zelenskyj. Den tidligere skuespilleren har lyktes i å gå fra en latterliggjort figur til en samlende nasjonsbygger.

Men bak Zelenskyj står hans nærmeste medarbeider, visestatsminister og digitaliseringsminister Mykhailo Fedorov. Den 31-år gamle tobarnsfaren spiller en nøkkelrolle både i oppbygningen av Zelenskyj og kampen mot invasjonsmakten Russland, skriver The New York Times.

Forskere mener 31-åringen fornyer moderne krigføring ved hjelp av teknologi, kryptovaluta og sosiale medier.

Etter krigens utbrudd 24. februar startet Fedorov umiddelbart en kampanje for å samle støtte fra multinasjonale virksomheter. Formålet var å få dem til å fryse ut Russland og dermed avskjære landet fra verdensøkonomien.

For å klare dette, har Fodorov ved å appellere direkte til selskapene forsøkt å forhindre russerne tilgang fra alt fra nye iPhones og PlayStations til Western Union-pengeoverføringer og PayPal.

Ifølge The Washington Post har han brukt Twitter-kontoen sin som en «kanon» for å få hele Silicon Valley til å ta til motmæle mot Russland.

Twitter-krigeren

Den tidligere teknologigründeren Fedorov tok i bruk en blanding av sosiale medier, kryptovalutaer og andre digitale verktøy i sin digitale krigføring.

Han gikk offentlig ut på Twitter, Instagram og andre sosiale medier og presset Apple, Google, Netflix, Intel, Paypal og andre til å slutte å gjøre forretninger med Russland.

Han har også gått hardt ut for å få Elon Musks støtte.

– Elon Musk, mens du forsøker å kolonialisere mars, prøver Russland å okkupere Ukraina! Mens dine raketter lander suksessfullt etter en tur i rommet, angriper russiske raketter det ukrainske folket! tvitret Fedorov.

I samme melding oppfordrer han Musk til å bistå Ukraina med Starlink-stasjoner.

Fedorov var også med på å samle frivillige hackere til en gruppe som har jobbet for å skape kaos på russiske nettsteder og nettjenester. I tillegg opprettet hans departement et kryptovalutafond som har samlet inn mer enn 60 millioner dollar til det ukrainske militæret.

Medieekspert: – Overraskende og nyskapende

Gunn Enli, professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO), er imponert over Fedorovs metodikk.

– Dette er veldig innovativt og utvider repertoaret for digital krigføring og informasjonskrig; både med tanke på hvor man henvender seg, hvem man henvender seg til og hvilken virkemidler man bruker, sier Enli på telefon til VG.

– At Fedorov henvender seg til sentrale medie- og teknologiledere i private brev, samtidig som han poster bildet av brevene på sosiale medier er et sterkt virkemiddel, på grensen til offentlig utpressing.

I denne krigen har sosiale medier vært viktig for å komme seg rundt alle typer sensur og hindringer, påpeker Enli.

– Fedorov skiller seg ut ved at han utnytter sin politiske kapital og status til å få gjennomslag.

MEDIEEKSPERT: Gunn Enli, professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo

Måten Fedorov legger opp løpet på Instagram, med en rytme der han appellerer til ulike internasjonale selskaper i fire-fem innlegg for deretter å legge ut et bilde som viser krigføringen og ødeleggelsene, mener Enli er helt bevisst.

– En slik rytme gjør at man ikke kan misforstå det han driver med. Innleggene blir som røyksignaler og SOS, ved å ha avbrekkene der han viser krigen fremgår det tydelig hvorfor han ber om hjelp.

Medieprofessoren er tilbakeholden med å fastslå at Fedorov har lyktes i sitt forsøk på å avskjære Russland fra verdensøkonomien:

– Det er i tilfelle ikke noe han lykkes med alene, men han er veldig synlig og pågående. Det er en tung innsats han utøver.

Særlig nyskapende er ifølge Enli måten den ukrainske visestatsministeren kombinerer strategisk kommunikasjon, økonomi og politikk i sosiale medier.

– Å være så avansert og gjennomført i kommunikasjonsstrategien, er en kraftfull kombinasjon. Det er offensivt og nyskapende.

Mener alle russere har et ansvar

Så langt har arbeidet gjort Fedorov til en av president Zelenskyjs fremste regjeringsmedlemmer. Den unge ministeren har selv uttalt at en teknologisk og forretningsmessig blokade er sentralt å få til for å stoppe aggressoren Russland.

Det har ikke lykkes VG å komme i kontakt med Mykhailo Fedorov, men i et videointervju med The New York Times fra en hemmelig lokasjon i Ukraina, avfeier han bekymringen om at kampen han utkjemper i sosiale medier kan ramme og fremmedgjøre alle russerne – også dem som er imot Putins krigføring.

Selv er Fedorov ikke med på tankegangen om at russere som muligens er uenige i Putins politikk ikke bør skjæres over samme kam som dem som støtter krigen:

– Vi mener at så l enge russerne er stille, er de medskyldige i volden og drapet på vårt folk, sa Fedorov til New York Times i det første intervjuet han har gitt siden invasjonen startet.

I intervjuet forteller ministeren at han bare sover tre-fire timer hver natt og at han uroer seg for faren sin som har vært pleietrengende etter at en missil traff nabohuset.

– Finpusset kanselleringskultur

Økonomiske sanksjoner fra EU, USA og andre har også spilt en sentral rolle i isolasjonen av Russland og jobben med å få multinasjonale selskaper som Meta og McDonald's til å trekke seg ut. Men ingen har ifølge Peter Singer, professor ved fremtidssenteret ved Arizona State University, gjort en like effektiv innsats som Fedorov:

– Ingen kjendis, eller nasjon, har noen gang vært mer effektive enn Ukraina i å utpeke kjente merkevarer og få dem til å opptre moralsk ved å navngi dem og få dem til å skamme seg, sier Singer til The New York Times.

– Hvis det finnes noe slikt som «kanselleringskultur», kan ukrainerne hevde å ha finpusset den i krig.

Den unge ministeren vokste opp i småbyen Vasylivka i Sør-Ukraina. Før politikken tok ham startet han et digitalt markedsføringsselskap gom designet onlinekampanjer.

Det var dette arbeidet som førte til at han i 2018 fikk jobbe for Volodymyr Zelenskyj, den daværende skuespilleren som uventet prøvde å bli Ukrainas nye president.

Fedorov brukte sosiale medier for å promotere Zelenskyj som et ungdommelig symbol på forandring.

RETORIKKEKSPERT: Kjell Terje Ringdal, førstelektor i retorikk ved Høyskolen Kristiania i Oslo.

Kjell Terje Ringdal, førstelektor i retorikk ved Høyskolen Kristiania, mener digitaliseringsminister Fedorov og president Zelenskyj er en kraftfull kombinasjon:

– Hvis det vi nå opplever, hadde vært en film, hadde den vært fullbrakt. Man har helter på så mange områder. Zelenskyj snakker som om han er tatt rett ut av historiebøkene og så har vi en annen av helgene, den unge ministeren, som er superekspert på digital krigføring, sier Ringdal til VG.

– Fedorov gjør nye, moderne grep. Retorisk er det fullkomment. Samtidig må vi ikke glemme at dette er en grusom krig. Jeg sier til studentene mine at selv om vi analyserer teoretisk må vi ikke glemme at dette handler om ekte liv.

– En eksistensiell krig

Geir Hågen Karlsen, hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets høgskole, mener det er helt andre ting enn Fedorovs digitale krigføring som avgjør om ukrainerne kan vinne krigen:

– Det viktigste for Ukraina nå er militær støtte, våpen og ammunisjon. Ukrainerne slåss en eksistensiell krig for å overleve som fri nasjon. Selv om sanksjoner er viktige, tar det lang tid før de virker, påpeker han i et telefonintervju med VG.

MILITÆREKSPERT: Hovedlærer Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høgskole har strategisk kommunikasjon som spesialfelt.

At multinasjonale firmaer nå begrenser aktiviteten i Russland, skyldes først og fremst sanksjonene, mener Karlsen:

– Disse firmaene vil ikke for alt i verden bryte sanksjonene. De risikerer å måtte betale enorme bøter og risikerer tap av omdømme og kunder. I forhold til sanksjonene har nok aktiviteten til Fedorov hatt ganske begrenset innflytelse.

Vekket av «krigens gru»

Beviset, ifølge Karlsen, er at sanksjonene som nå er ilagt er mye mer omfattende enn noen hadde trodd før krigen startet.

– Innføringen av dem har også gått mye raskere enn man hadde trodd skulle skje. Det er fordi krigens gru har gått opp for politikerne, sier militæreksperten.

I dagens situasjon er kampen på bakken det avgjørende, mener han. Ukraina må derfor sikre mest mulig militærstøtte, våpen og ammunisjon. Det er det som avgjør krigen på bakken.

forrige











fullskjerm neste ANGRIPER SIVILE MÅL: En bygård i Mariupol under et russisk angrep 11. mars. 1 av 7 Foto: Evgeniy Maloletka / AP

– Informasjonskrigen handler først og fremst om presidentens lederskap og hans påvirkning av viljen til å slåss. Det er den som har direkte militær verdi, forklarer Karlsen.

Fedorovs rollebetydning som digitaliseringsminister, kan ikke konkurrere med våpenleveranser, påpeker han:

– Effekten av informasjonskrig har en tendens til å bli overdrevet. Særlig når vi går over til en varm, klassisk krig. Da er det våpnene som taler. De er mye viktigere enn informasjonen i de fleste sammenhenger.

Men det viktigste av alt, ifølge hovedlæreren i strategisk kommunikasjon, er ukrainernes drivkraft:

– Ukrainerne slåss en eksistensiell kamp for å overleve som en selvstendig nasjon. Det er noe folk er villige til å slåss for.

At president Zelenskyj i tillegg har blitt en «legende», gir folket ekstra kampvilje, tror Karlsen.

– Det er en stor fordel i møte med russiske soldater som har blitt fortalt at de skal på «øvelse», men nå spør seg om hva de egentlig slåss for.

Se VG Forklarer: Slik fikk Ukrainas president jobben