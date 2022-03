VIL TILBAKE: Tetiana Pechonchyk er i New York for å møte ulike FN-land for å fortelle om hva Ukraina trenger og hvordan de kan hjelpe. Onsdag besøkte hun den norske FN-delegasjonen.

Dro fra krigen for å be FN-land om hjelp: − Stopp Putin nå

NEW YORK (VG) Menneskerettighetsforkjemper Tetiana Pechonchyk la ut på den farefulle turen over grensen til Polen. Alt for å kunne reise til New York og be FNs medlemsland om hjelp. I helgen drar hun inn igjen til Ukraina og krigen.

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Hvilket valg har jeg, sier Pechonchyk på spørsmål om hvorfor hun velger å reise tilbake til hjemlandet som har vært under Russiske angrep i tre uker etter å ha ankommet New York.

Pechonchyk leder ZMINA i hjemlandet – et ikke-statlig menneskerettighetssenter som siden annekteringen av Krim som jobber med å dokumentere menneskerettighetsbrudd i Ukraina.

– Nå ser vi store krigsforbrytelser bli begått av det russiske militæret – og strategien er å skremme den ukrainske befolkningen slik at motstandsbevegelsen skal bli nedbrutt.

«STOPP PUTIN»: Klar oppfordring fra den ukrainske menneskerettighetsforkjemperen.

Sov på undergrunnsbanen

Da krigen brøt ut sov hun på gulvet på undergrunnsbanen i Kyiv. Da den første eksplosjonen kunne høres over hovedstaden, våknet hun av det hun trodde var en vond drøm.

Siden har hun fått evakuert sine 20 ansatte – og i disse dager jobber hun for å overtale enkelte av FNs medlemsland om hvorfor og hvordan de bør hjelpe.

Hjemme kjemper venner og kolleger på bakken mot russiske styrker.

GENERALFORSAMLINGEN: 2. mars stemte 141 FN-land for resolusjonen som fordømmer Russlands krigføring i Ukraina. Fem land stemte imot. 35 avsto fra å stemme.

– De første dagene var jeg fysisk dårlig. Jeg kunne ikke spise eller sove. Men ettersom dagene gikk, og når man får kontroll over panikken – begynner man å tenke «hvor trenger landet mitt meg».

Sammen med 17 andre organisasjoner startet hun «Ukraina 5 AM». Koalisjonen samler inn og dokumentere krigsforbrytelser.

– Mitt mål er å overtale folk til å stoppe Putin nå. Hvis han ikke stoppes vil han gå videre, sier hun kontakt på spørsmål om hva hun vil at FN-landene skal bidra med.

Onsdag møtte hun den norske FN-delegasjonen på deres kontor på Manhattan.

– Det er rystende å høre hvordan Tetiana beskriver situasjonen i Ukraina og den frykten som millioner av mennesker opplever nå, med massiv bombardering av boligblokker, død, lidelse og splittede familier, sier Norges FN-ambassadør Mona Juul til VG.

– Samtidig er jeg dypt imponert over hvordan hun og andre sivilsamfunnsrepresentanter likevel mobiliserer til innsats, blant annet ved å reise hit til New York for å be FNs medlemsland om hjelp til å få slutt på krigen.

I SIKKERHETSRÅDET: Norges FN-ambassadør Mona Juul.

«Press på Russland»

I ulike ledd av FN, siden krigens start, har det foregått flere ekstraordinære møter om den tilspissede situasjonen i Ukraina.

Under den første avstemningen i FNs sikkerhetsråd, hvor Russland sitter som vetomakt, ble resolusjonen blokkert av Russland selv.

Sikkerhetsrådet gikk da til det historiske skrittet å kalte inn Generalforsamlingen – som består av alle FNs medlemsland.

Her stemte kun fem land mot resolusjonen som fordømmer Russlands handlinger i Ukraina.

– Vi legger nå mest mulig kollektivt press på Russland for å stanse krigføringen umiddelbart. Vi har en resolusjon fra FNs generalforsamling i ryggen, som krever dette, sier Juul.

BER OM HJELP: Pechonchyk kommer med en klar bønn til FN-landene.

Siden resolusjonen ble godkjent har Russland selv kalt inn Sikkerhetsrådet til møte, noe som den norske FN-ambassadøren tidligere har bekreftet til VG at er «Russlands forsøk på å endre narrativet».

Russland annonserte tidligere i uken at de ønsket å adressere den humanitære situasjonen i Ukraina og ville ha Sikkerhetsrådet til å stemme over et resolusjonsforslag. Torsdag sa de likevel at de ikke ønsket å legge det frem etter det de hevder er «press uten sidestykke» fra vestlige land.

– Angriperen, som gjør de verste tingene, sitter i Sikkerhetsrådet og blokkerer og skriver resolusjon om den humanitære situasjonen i Ukraina, sier hun på spørsmål om hun har troen på at FN som organ alene kan stoppe Putin.

– Det er som om at en mann, som voldtar kvinner, skal skrive en resolusjon om den humanitære situasjonen til disse kvinnene.

Hun bruker derfor tiden i New York på å snakke direkte til ulike FN-land, for at de skal kunne bidra med mer humanitærhjelp og økt støtte til våpen og annet militært utstyr. Hun trekker også frem hvordan hun ønsker tilstedeværelse av internasjonale redningsarbeidere, og gjentar ønske om den omdiskuterte flyforbudssonen over landet.

– Det er ingen måte for oss å overleve på uten kollapsen av Putins regime. Og regimet er avhengig av olje og gass. Det viktigste er å blokkere Russland fra alt, slik at deres økonomiske system kollapser, sier Pechonchyk.

Juul forteller til VG at FN nå bidrar med å skaffe fakta om det som skjer på bakken, blant annet ved å dokumentere drap på sivile og den humanitære krisen.

– Russisk krigspropaganda sprer desinformasjon og prøver å fornekte og skjule de grusomme overgrepene de selv er ansvarlige for. Basert på blant annet FNs rapporter er Norge med på å tilbakevise historier som Russland mener legitimerer deres krigshandlinger, sier Juul og legger til:

– Noe av det viktigste FN konkret gjør for befolkningen i Ukraina, er å lede den humanitære innsatsen i Ukraina og nabolandene.

LAVE FORVENTNINGER: Pechonchyk trekker frem at Russlands sitter som vetomakt i FN.

Vil tilbake

Da hun dro fra Ukraina ble hun fraktet i en buss full av kvinner og barn over grensen. På veien måtte hun gjennom ulike sjekkpunkter. En reise som i disse dager er langt fra trygg, forteller hun.

– Det er vanskelig å tro at dette skjer, men det skjer. Strategien deres er at hvis de ikke kan overvinne, vil de ødelegge.

Hun vil ikke bruke ordet «flukt» om den ruten hun tok for å komme seg til New York. For hun skal jo tilbake, sier hun.

– Jeg har fått mange invitasjoner fra flere land. Jeg har venner og familie og fått tilbud om å flytte organisasjonen min ut av landet, men hvorfor skal jeg gjøre det? Jeg vil være sammen med folkene mine.