TIL RETTEN: Fotografen Knut Bry geleides av gresk politi til retten i Mytilene på Lesvos fredag formiddag.

Spionasje-siktede Knut Brys forsvarer: − Cellen er forferdelig

I en glattcelle uten vinduer sitter den norske fotografen Knut Bry (75), siktet av greske myndigheter for spionasje. Anklagene har en strafferamme på mellom fem og 10 år.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Nå nettopp

Den norske fotografen Knut Bry ble arrestert av den greske kystvakten på øya Lesvos onsdag formiddag.

Siden har han sittet i varetekt, siktet for spionasje etter å ha fotografert et gresk militærfartøy på avstand ved havnen i Mytilene, hovedstaden på øya.

Før høringsmøtet mandag jobber advokaten og venner av Bry med å samle dokumentasjon.

Nordmannen har et bredt nettverk i Norge og på Lesvos. Venner av ham er overrasket over at greske myndigheter har tatt ut en så alvorlig siktelse mot ham.

– Han er en av de varmeste og snodigste menneskene jeg kjenner. At han skal være tiltalt for spionasje er ikke annet enn helt absurd, sier Katrin Glatz Brubakk, venn og kollega fra hjelpeorganisasjonen Lesvos Solidarity.

Samler dokumentasjon

Brubakk skal etter planen møte Knut Bry på Lesvos om en uke. De ble kjent i 2015 da begge gjorde humanitært arbeid i flyktningleiren Moria.

Hun har prøvd å nå ham på meldinger og anrop de siste par dagene, men har ikke lyktes med å få noe svar så langt.

Brubakk puster oppgitt ut når hun snakker om siktelsen.

– Det han har tatt bilde av er disse militærskipene og redningsskipene som jo ligger midt i byen Mytilene. Alle som bor der går forbi de mange ganger daglig.

VENN: Katrin Glatz Brubakk bistår Knut Brys forsvarer mer å samle inn dokumentasjon til høringen av Knut Brys sak på mandag.

Hun erkjenner selv å ha tatt bilder av havnen, og ser ikke bort ifra at båtene Bry dokumenterte kan ha kommet med på bildet.

– Det er ikke fordi man spionerer, men fordi de ligger der som en naturlig del av bybildet, sier hun.

Brubakk bistår nå med å skaffe dokumentasjon til saken til Bry.

Det gjelder dokumentasjon som skal vise at han har jobbet som hjelpearbeider på Lesvos i flere år og utskrifter for å vise at han støtter organisasjonen økonomisk.

– Formålet er å tydeliggjøre hva som er funksjonen hans på øya, sier hun.

– Cellen er forferdelig

Fredag skulle Knut Bry sin sak fremstilles for høring i retten i Mytilene, men han har i samråd med advokaten bedt om utsettelse av høringen til mandag, opplyser advokat Haris Petsikos til VG.

– Vi trenger tid til å forberede oss. Vi venter på noen dokumenter fra Norge, og må forberede noen argumenter, sier Petsikos.

Advokaten er sammen med Knut Bry da VG snakker med ham, men den greske ordensmakten gir ham ikke tillatelse til å snakke med oss på det tidspunktet, ifølge Petsikos.

FORSVARER: Knut Brys advokat, Haris Petsikos.

VG har sett bilde av cellen som Knut Bry sitter i varetekt i. Det er en glattcelle uten vinduer, anslagsvis 3 kvadratmeter stor.

– Cellen er forferdelig, men det er den eneste cellen de har der, sier Petsikos.

Det er heller ingen luftegård. Det nærmeste Bry kommer å trekke litt friskt luft er en rusletur i korridoren, forteller advokaten.

Men han forsikrer om at Bry har tilgang på de medisinene han trenger, og at vaktene hos Kystvakten responderer hvis det er noe han trenger.

Bry har også ifølge advokaten slått seg til ro med at det er best at han soner der, heller enn å bli overført til et ordinært fengsel med andre fanger, og slik sett risikere å bli smittet med corona.

10 års strafferamme

Strafferammen på anklagene som Bry er siktet for er mellom fem og 10 år, i noen tilfeller høyere, opplyser advokat Petsikos.

Petsikos har representert flere hjelpearbeidere på Lesvos tidligere, blant annet Sarah Mardini som også ble siktet for spionasje.

– Alle som jobber med hjelpearbeid for flyktningene kan veldig enkelt finne seg siktet av myndighetene i en sak av alvorlig karakter, sier han.

VG har vært i kontakt med påtalemyndigheten på Lesvos, som ikke ønsker å kommentere saken. De viser til gresk lovgivning og sier de ikke er tillatt å uttale seg om en sak som er under behandling.

Norsk UD sier fredag at de ikke kan kommentere denne saken direkte.

– Sånne saker er underlagt taushetsplikt, men vi bistår konsulært slikt vi skal i henhold til slike saker, sier pressetalsperson Ane Haavardsdatter Lunde.