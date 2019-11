ENDRER IKKE POLITIKK I VALGKAMP: Det sier statssekretær Jens Frølich Holte (i midten). Foto: Berit Roald

Slår tilbake mot diktator-kritikk

Opposisjonen beskylder regjeringen for å sette seg i takknemlighetsgjeld til diktaturer. Men statssekretær Jens Frølich Holte i UD mener kritikken er malplassert.

Opposisjonspartiene Ap, SV, Sp og MDG reagerer sterkt på hvordan Norge har sendt tidligere toppdiplomater til noen av verdens verste diktaturer, for å få støtte til å bli valgt inn i FNs sikkerhetsråd.

Men statssekretær Jens Frølich Holte (H) i Utenriksdepartementet mener kritikerne bommer:

– Det er oppsiktsvekkende om Ap og SV mener at vi skal slutte å møte enkelte land. Da mister vi muligheten til å fremme viktige saker for Norge, som for eksempel menneskerettigheter, sier Holte til VG.

– Stemmebytteavtaler er for øvrig en helt vanlig praksis, som også den rødgrønne regjeringen benyttet. Dette er et verktøy i vårt arbeid for å fremme norske interesser og det er synd om de rødgrønne partiene vil ribbe Norge for dette virkemiddelet, fortsetter han.

TUR TIL TURKMENISTAN: Den pensjonerte toppdiplomaten Øyvind Nordsletten var forrige uke i Turkmenistan for å drive valgkamp for Norge. Foto: Utenriksdepartement i Turkmenistan

Krangelen startet med at VG avslørte at Norske diplomater har også besøkt autoritære land som Tadsjikistan, Usbekistan, Turkmenistan, Burundi, Kongo og Tsjad i forbindelse med Norges kampanje for en plass i FNs sikkerhetsråd.

Norge kjemper mot Canada og Irland om én av to ledige plasser i sikkerhetsrådet i perioden 2021–22, og den norske utenrikstjenesten jobber nå på spreng for å sikre Norge nok stemmer ved neste års valg.

Partileder i SV, Audun Lysbakken, mener regjeringen driver med «koseprat med diktaturer»:

– Regjeringen pleier å si at Norge skal inn i sikkerhetsrådet for å gjøre en forskjell. SV vil at Norge skal være en modig stemme for demokrati og menneskerettigheter, mot diktatorene og de autoritære som er på fremmarsj i verden i dag, sier Lysbakken.

– Hvis vi lover diktaturer gjenytelser mot en stemme i FN, og går på akkord med våre grunnleggende verdier, er ikke plassen i Sikkerhetsrådet mye verdt, sier Senterpartiets Liv Signe Navarsete.

Slik reagerte Anniken Huitfeldt (Ap), leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité:

– Det er legitimt å søke støtte hos alle FNs medlemsland, men å fire på grunnleggende menneskeretts- og demokratiprinsipper vil undergrave Norges troverdighet og dermed også FN-kandidaturet, sier Huitfeldt.

Også MDG-parlamentariker Une Bastholm reagerer på VGs sak:

– Det er åpenbart veldig usunt for norsk utenrikspolitikk og for vår integritet om vi setter oss i slik takknemlighetsgjeld hos diktatoriske regimer. Hva er Norges rolle i Sikkerhetsrådet verdt hvis vi ikke skal kunne ta tydelig avstand fra brudd på menneskerettigheter, spør hun.

KAN IKKE FIRE PÅ MENNESKERETTIGHETER: Det mener Anniken Huitfeldt i Arbeiderpartiet. Foto: Tore Kristiansen

Men Frølich mener de kan ta det helt med ro – Norge kombinerer fokus på menneskerettigheter med kampen om plass i Sikkerhetsrådet, lover han:

– I stortingsmeldingen om multilateralt samarbeid understreker regjeringen behovet for også å bygge nye allianser, også med land vi ikke alltid er enige med. Det gjør vi fra sak til sak for å oppnå viktige utenrikspolitiske mål for Norge, for eksempel styrking av seksuelle rettigheter eller økte klimamål, sier Frølich til VG.

– Vi endrer ikke norsk politikk i møte med andre land. Tvert imot er det godt kjent for andre land hva Norge står for, og vi fremmer vårt syn og vår eventuelle kritikk uavhengig av statusen for sikkerhetsrådskandidaturet.

Publisert: 27.11.19 kl. 19:57