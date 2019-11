Wilmas (17) familie i brev: – Vi kommer aldri til å slutte å lete

I et rørende brev takker familien til den savnede svenske jenta de frivillige som er med og leter etter henne.

«Vi vil at Wilmis skal komme hjem. Vi savner deg og vi kommer aldri til å slutte å lete», skriver familien i brevet som Aftonbladet gjengir innholdet fra.

Familien bruker Wilmis, som et kallenavn for Wilma Andersson.

17-åringen ble meldt savnet lørdag. Da hadde ingen sett eller hørt fra henne siden torsdagen, to dager før. Hun bodde hos kjæresten på dette tidspunktet.

Tårer i øynene

Denne uken ble han pågrepet mistenkt for å ha drept henne. Det til tross for at tenåringen altså ennå ikke er funnet. Hverken politiet eller familien har derfor gitt opp håpet om at hun kan være i live, selv om det omtales som en kamp mot klokken dersom man skal ha håp om at hun lever.

FRIVILLIGE: Hundrevis av personer deltar i søket etter tenåringsjenta. Foto: Anders Deros/Aftonbladet

I hele går var rundt 500 mennesker i og rundt Uddevalla ute for å lete etter Wilma. Dessverre uten hell. Virksomhetssjef Daniel Brodin i FIKK, en av to foreninger som organiserer frivillige som leter etter jenta, forteller til Aftonbladet at det er hans om har mottatt brevet fra familien.

– De ønsker å takke alle som stiller opp for å lete. De er utrolig takknemlige, sier Brodin.

Han forteller til avisen at det opplevdes rørende å lese brevet.

– Jeg får tårer i øynene. Jeg kan forstå dette. Hvordan de har det og hvordan det føles. Å få dette brevet, det er veldig tøft. For alle, sier han.

Både FIKK og Missing People fortsetter sine søk i dag, og gjennom helgen dersom nødvendig.

LETER: Politiet bruker blant annet drone i søket etter Wilma Andersson. Foto: Adam Ihse/TT / TT NYHETSBYRÅN

Begjært varetektsfengslet

I en pressemelding fredag morgen opplyser svensk påtalemyndighet at den mistenkte mannen er begjært varetektsfengslet.

Ifølge Aftonbladet har politiet fått inn en rekke tips, men så langt er de ikke noe nærmere en forklaring på hvor Andersson er eller hva som har skjedd med henne.

– Politiet har sammen med påtalemyndigheten kommet fram til at det er mye som tilsier at Wilma Andersson har blitt utsatt for noe kriminelt, skrev politiet på sine hjemmesider tirsdag ettermiddag.

Store områder i, og rundt, Uddevalla er finkjemmet for spor. Ifølge Aftonbladet har det blant annet blitt funnet klær som ligner på Anderssons klær. Det er så langt ikke bekreftet at funnet kan settes i sammenheng med forsvinningen.

