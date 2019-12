I LONDON: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg møtte norsk presse i det britiske Utenriksdepartementet mandag. Foto: Nina E. Rangoy

Foran NATO-toppmøtet: Stoltenberg må håndtere intern konflikt

LONDON (VG) Onsdag morgen samler Jens Stoltenberg NATOs toppledere for fjerde gang – uten at landene har avklart hvordan de skal løse opprivende politisk uenighet.

Alf Bjarne Johnsen

NINA RANGØY (foto)

Nå nettopp

På de siste to NATO-toppmøtene har USAs president Donald Trump klart å fornærme sine nærmeste allierte.

I år er det ikke Trump, men Frankrikes president Emmanuel Macron som har rystet alliansen før et toppmøte, med uttalelsen om at NATO er «hjernedødt».

Konflikten om NATOs politiske rolle og om europeerne kan stole på USAs sikkerhetsgaranti, slår nå tungt inn i toppmøtet i London:

Ekspertgruppe utenfor NATO

Den franske presidenten ønsker å sette opp et uavhengig ekspertpanel av «vise personer», som skal finne ut av NATOs politiske fremtid. Panelet skal jobbe på utsiden av NATO.

Macron har kritisert både Tyrkia og USA for å handle alene militært, uten å konsultere de andre NATO-landene på forhånd.

les også Macron tok imot Stoltenberg etter NATO-kraftsalve: – Jeg står for det jeg sa

Flertallet ber Stoltenberg lede

Tyskland har kommet med et annet forslag som ifølge VGs opplysninger har samlet et flertall av landene internt i NATO: En gruppe under direkte ledelse av generalsekretær Jens Stoltenberg, som skal arbeide videre med å styrke NATOs politiske arm innenfor alliansen.

Mens topplederne er på vei til London, går Stoltenberg langt i å erkjenne at han ikke har klart å finne felles grunn mellom de 29 medlemslandene før toppmøtet.

les også Tyrkia blokkerer NATOs nye forsvarsplan for Norge

– Langt fra klart

– Det er langt fra klart hvordan man kommer til å organisere dette arbeidet. Mitt budskap har hele tiden vært at det heller ikke er det viktigste. Det viktigste er at det er bred enighet om å fortsette å styrke alliansen, spesielt det politiske samarbeidet, sier Stoltenberg til norsk presse i London foran toppmøtet.

De siste ukene har Stoltenberg besøkt både Washington, Paris, Berlin og London for å snakke med topplederne om NATOs fremtid.

– Jeg har som hovedoppgave at de 29 allierte, på tross av forskjeller, evner å stå sammen, sier Stoltenberg.

VAR NÆRE ALLIERTE: Emmanuel Macron og Angela Merkel på G7-møte i Canada i fjor. Nå har de svært ulikt syn på hvordan NATO fungerer. Foto: Thomas NIlsson / VG

Tyskland og Frankrike uenige

Tysklands Angela Merkel og Frankrikes Emmanuel Macron har vært tett koordinert i internasjonal politikk de siste årene. Men Merkel tok overraskende nok avstand fra Macrons utspill mot NATO i november:

– Den franske presidenten har valgt en dramatisk måte å uttale seg på. Dette er ikke mitt syn, NATO er vår allianse, men jeg mener at vi i Europa må ta mer av vår skjebne i egne hender, sa Merkel på VGs spørsmål, på en pressekonferanse i Berlin 7.november.

Mange reagerte

Blant NATO-landenes toppledere har flere være enige med Merkel enn med Macron. Men det hjelper ikke: NATO fatter alle sine beslutninger med enstemmighet. Og her der det et stykke igjen.

** Erna Solberg, den norske statsministeren, sa til VG i forrige uke at «NATO er ikke hjernedødt».

** Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har antydet at det er Macron selv som er hjernedød.

Skaper tvil

** I rekken av de som reagerte sterkt på Macrons NATO-kritikk, er også Litauens president Gitanas Nausėda. Da VG møtte ham i Vilnius for to uker siden, sa Nausėda dette om Macrons utspill:

– Det er trist å høre slike uttalelser før NATOs toppmøte. Man skaper tvil om NATOs samhold. Litauen og mange andre land er svært bekymret for en slik «split of minds» i NATO, sa den litauiske presidenten.

les også Stoltenberg om Trump-møtene:– Det er godt å ha venner, også for USA

Møtes hos dronningen

Men få timer før topplederne samles i mottagelse hos dronning Elizabeth i Buckingham Palace tirsdag kveld, står Macron steilt på sitt ifølge VGs opplysninger.

– Det er ulike forslag på bordet, bekrefter Jens Stoltenberg.

– Jeg regner med at når vi er ferdig på onsdag, har vi funnet en god måte å håndtere det på. Det er bra at vi diskuterer hvordan vi skal bli bedre. Vi er den sterkeste alliansen i historien fordi vi har evnet å omstille oss, legger han til.

MØTTES FØR: Jens Stoltenberg og dronning Elizabeth på Akershus slott under hennes statsbesøk i Norge i 2001. Foto: Magnar Kirknes/VG

les også Per Olav Ødegård kommenterer: Trump skryter. Putin vinner.

Frokost med Trump

Jens Stoltenberg har fått sin egen invitasjon til en høytidelig audiens hos dronning Elizabeth tirsdag ettermiddag. Stoltenberg sier at han har stor respekt for henne:

– Hun har vært dronning helt siden Churchill var statsminister i Storbritannia, sier han. Og legger til at NATO har hatt 13 generalsekretærer i årene mens Storbritannia har hatt én dronning.

Men tidligere tirsdag skal Stoltenberg møte USAs president Donald Trump til frokost.

Publisert: 03.12.19 kl. 09:28

Mer om