LØSLATT: Norske Ingrid Martinussen ble i dag løslatt fra fengsel etter å sittet i varetekt siden 20. november. Foto: NRK

Norske Ingrid (32) løslatt: – Det har vært veldig tøft

Ingrid Martinussen (32) som har sittet fengslet i Tokyo siden 20. november er løslatt. Hun sier det ikke er sikkert hun vil fortsette å bo i Japan.

– Det har vært mye venting, sitte inne i en tom celle og vente, forteller Ingrid selv på en pressekonferanse som ble sendt av NRK etter løslatelsen tirsdag formiddag.

– Jeg prøvde så godt jeg kunne å se det positive. Det var ikke slik at det kom til å bli noen sak, med mindre de var hundre prosent sikre på at jeg sto bak. Men det har vært veldig tøft.

Hun forteller at cellen var innredet med madrass og sengetøy når hun skulle sove, og at det ellers var tomt.

Hun fikk også utdelt norske bøker.

Ingrid har nå fått tilbake sitt norske pass, mobil og PC, forteller hennes norske advokat Farid Bouras på pressekonferansen.

– Det betyr at hun kan reise, og at mistankegrunnlaget mot henne er svekket, sier Bouras.

Han forteller at ut ifra informasjonen han sitter på, er hun frifunnet, men sier at det vil ta tid før saken henlegges.

LØSLATES: Ingrid Martinussen (32) slapp tirsdag morgen ut fra varetekt. Foto: Privat

Ingrid forteller at hun nå vil gjøre seg ferdig med den businessen hun har i Japan.

Hun studerer master i miljøstudier ved Sophia-universitetet i Tokyo.

– Det har alltid vært drømmen min å bo her, men etter å ha prosessert det som har skjedd, er det ikke sikkert jeg vil bo her, sier hun på spørsmål om hva hun vil gjøre nå etter at hun har sluppet ut.

Familiens talsperson Stian Sopp sier at dette har vært den største dagen i en 20 dager lang prosess for å få Ingrid løslatt.

– Uvissheten om hvor lenge hun skulle sitte der, og hvordan hun føler det har vært det tyngste. Det er deilig at hun hendelig har kommet ut. Jeg har snakket med broren og søstrene, og jeg tror alle er veldig, veldig glade, sier familiens talsperson Stian Sopp.

Bekreftet løslatelse tidlig tirsdag

Sopp kunne bekrefte løslatelsen tidlig tirsdag. På spørsmål om hva den norske32-åringen følte da, formidlet hun via Sopp ett ord:

– Yikes!

«Yikes» er et uttrykk som ofte brukes for eksempel når man er overveldet.

– Jeg er sliten. Jeg må få stelt meg, jeg har ikke dusjet på flere dager, sier hun til Dagbladet som er til stede i Japan.

– Vi har ikke rukket å snakke så mye sammen ennå. Hun er veldig glad for å være ute, og nå vil hun hjem og dusje og se fuglen sin igjen, sa Sopp til VG natt til tirsdag.

De første minuttene etter løslatelsen ble brukt til å ringe hjem.

– Dette er en gledens dag. Hun har fått snakket med faren og broren sin, og er veldig glad for å snakke med folk hun kjenner igjen.

– Det er en utrolig lettelse, skrev broren Bjarne Martinussen i en tekstmelding til VG.

Broren fortalte da til VG at han har snakket med søsteren, og at han selv reiser til Japan for å se søsteren igjen:

– Det var koselig, sier han.

Han beskriver samtalen som kort, men veldig fin:

– Hun virket veldig oppegående, sier han.

Ble bekreftet løslatelse i natt

Natt til tirsdag norsk tid ble det bekreftet fra Ingrids advokat Farid Bouras at 32-åringen skulle løslates mellom klokken 14 og 17 lokal tid. Han er på plass i Japan.

Bouras forteller at saken ikke er ferdig etterforsket, men at aktoratet mener 32-åringen nå kan løslates fra varetekt. Ingrid Martinussen har sittet isolert på en glattcelle på politistasjonen Omiya Higashi i Saitama utenfor Tokyo i 21 dager.

– Vanligvis blir ikke saken henlagt samtidig som man løslates fra varetekt, men vi regner med den vil bli henlagt i løpet av noen dager, sier advokaten.

Bakgrunn: Ingrid (32) fengslet i Japan

Bouras hentet 32-åringen fra varetekt sammen med familiens talsperson Stian Sopp.

– Jeg er selvsagt veldig lettet og veldig glad. Jeg har ventet på dette lenge nå, sa Sopp til VG før løslatelsen.

– Vi skal passe på at vi er på plass når hun kommer ut, fortsatte han.

Det var Dagbladet som først omtalte nyheten om løslatelsen.

Krevende prosess

– Prosessen med å få henne løslatt har vært krevende. Det har vært hard jobbing fra dag én for å få kartlagt fakta, forklarer advokat Bouras når vi prater med ham ved 2.30-tiden natt til tirsdag.

Les også: Dette skal være kakene som fikk Ingrid fengslet

Da har han selv ikke truffet Martinussen ennå, og vet ikke om hun tenker seg hjem til Norge så fort det lar seg gjøre.

– Hun har eksamensperiode nå, og normalt sett holder politiet passet hennes i alle fall noen dager. Det får jeg ta med henne når vi får pratet sammen, sa Bouras.

Han forteller at han har informert familien hjemme i Norge.

– Jeg vekket storebroren nå. Der kom julaften to uker for tidlig, sier Bouras.

– Han er veldig fornøyd, kommenterer Sopp, som forteller at han også har informert resten av familien til Ingrid Martinussen.

Pakke fra USA

Årsaken til at Ingrid Martinussen har sittet fengslet skal være en pakke sendt fra USA som inneholdt lettere narkotiske stoffer. Selv sier Martinussen at hun aldri mottok pakken, og har hele tiden sagt at hun ikke visste hva som var i den.

– Ingrid er uskyldig, og det hele dreier seg om en misforståelse, sa advokat Bouras til VG mandag.

Twitter-bevis

Meldinger på Twitter mellom fengslede Ingrid Martinussen (32) og den amerikanske avsenderen av kakene hun fikk tilsendt er viktige bevis i saken.

– I den samtale-tråden kommuniserer vår klient med den amerikanske avsenderen. De snakker generelt om kaker, før dialogen går over til private meldinger. Jeg har sporet opp den amerikanske avsenderen, og fått tilgang til hele samtaleloggen mellom de to, sa Bouras til VG mandag.

– I den private chatten er det ingenting som tyder på at dette dreide seg om bestilling eller kjøp av narkotika på noen som helst måte, fortsatte han.

