THATCHER ER FORBILDET: Priti Patel, Storbritannias innenriksminister. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Boris Johnsons nye innenriksminister: – Vil at kriminelle skal «føle redsel»

HARROW (VG) I 2017 fikk den politiske karrieren til Priti Patel en brå slutt. Da gikk hun bak ryggen til Theresa May og hadde hemmelige møter med Israel. Nå er hun tilbake i varmen. Dette er Storbritannias nye «jernkvinne».

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Jeg syns Priti Patel er en utmerket politiker. For meg virker hun balansert og fornuftig, sier Nara Harin.

Det er tidlig ettermiddag i bydelen Harrow en time nordvest for London. Nara Harin og hans makkere livner til gågaten. De hører til Hare Krishna-bevegelsen.

«Hare krishna, hare krishna, hare hare hare rama». Tamburinen blir brukt flittig.

Folk som kommer ut av butikkene og sitter på kafeene på torget møter på en gjeng i oransje og hvit lin som messer og synger. Harin, som til vanlig er advokat, står fremst og verver mye medlemmer.

FULL STØTTE: Nara Harin verver medlemmer til Hare Krishna-bevegelsen i Harrow, der Patel er vokst opp. Han håper hun blir statsminister i fremtiden. Foto: Ahmed Fawad Ashraf/VG

les også Boris Johnsons dristige prosjekt

Formet av vanskelig oppvekst

Det er her Storbritannias nye innenriksminister, Priti Patel, er vokst opp. Foreldrene hennes har indisk bakgrunn og bodde i Uganda i mange år. I 1960-årene flyttet de til England og slo seg opp som aviskiosk-eiere.

– Vi har en stor hindu-befolkning i Harrow, og det er mange jøder og muslimer her, forteller Harin.

I dag bor noen av landets velstående personer med indisk opprinnelse her, men for Patel var oppveksten på 1970-tallet vanskelig.

Hennes far var eldst i familien og tok vare på både foreldre og søsken økonomisk. Dette formet hennes politiske ideer. Jobbe hardt. Bidra til samfunnet. Ikke være avhengig av noen.

les også – Britene står overfor mangel på mat, drivstoff og medisiner ved brexit

MEKTIG: Etter statsminister Boris Johnson er Priti Patel og finansminister Sajid Javid landets to mektigste statsråder. Her besøker de tollvesenet i havnebyen Tilbury i august. Foto: Alex Lentati / TT NYHETSBYRÅN

Beinhard tilhenger av brexit

Da Boris Johnson annonserte sin nye regjering i sommer ble Priti Patel plassert i den mektige posisjonen som home secretary. Hun har fått ansvaret for politi, innvandring og grensekontroll, og terrorisme.

Patel har studert økonomi og har jobbet i PR-bransjen. Der jobbet hun tett med tobakksindustrien.

Allerede i sitt første intervju satte 47-åringen tonen for hvordan hun vil styre. Hun er en beinhard tilhenger av brexit og vil gjøre kraftige endringer i Storbritannias innvandringspolitikk. Derfor har hun foreslått at innvandrere må tjene mer enn 36.700 pund etter brexit. I dag er kravet 30.000 pund.

Dessuten vil hun ansette 20.000 nye politibetjenter.

– Kriminelle skal bokstavelig talt føle redsel bare av tanken på å gjøre noe kriminelt i dette landet, sa hun til The Daily Mail.

Meningen er blitt møtt med stor begeistring blant dem som er bekymret for kriminaliteten i Storbritannia. I 2018 var tallene på lovbrudd i England og Wales de høyeste på 15 år.

– Jeg er veldig fornøyd med at hun er så tydelig, sier S. Patel. VG treffer ham i Harrow. De er ikke i familie, forsikrer han. Patel er et vanlig etternavn blant indere fra delstaten Gujarat i India.

– Jeg støtter måten hun vil bekjempe kriminalitet, og er også enig i at vi trenger en hard brexit, fordi Europa hører ikke på oss, sier han. Så iler han videre. Sønnen skal på fotballtrening.

Thatcher er forbildet

Uttalelsen er imidlertid også blitt kritisert av dem som mener Patel er en «løs kanon» som kjører sitt eget løp. I 2011 sa hun at hun støtter dødsstraff, et syn hun sier hun ikke lenger har.

Patel har avfeid kritikken og sagt de konservative, Tory, er et parti som setter lov og orden først, ikke ulikt hennes store forbilde Margaret Thatcher.

– Thatcher hadde en unik evne til å forstå hva folk, familier og forretninger trengte. Hun tok beslutninger, styrte økonomien og holdt orden i regnskapet. Hun brukte ikke penger på ting vi ikke hadde råd til, sa Patel da hun beskrev heltinnen sin i et intervju til magasinet Total Politics.

TETTE: Relasjonen mellom Johnson og Patel er tett. De er helt på linje i brexit: Ut av unionen 31. oktober, med eller uten avtale. Foto: Simon Dawson / POOL / Bloomberg POOL

les også Boris Johnson & Co.: Romantiserer brutal fortid

Israel-skandalen

Dette er Patels andre runde som minister. I 2016 pekte Theresa May på henne som utviklingsminister, en post Patel ønsket lagt ned. Der ble hun ikke mer enn i 16 måneder.

I november 2017 avslørte BBC at Patel, mens hun var på ferie i Israel, hadde møter med statsminister Benjamin Netanyahu og flere sentrale politikere uten å ha informert utenriksdepartementet, som Boris Johnson ledet på den tiden.

Patel forsvarte seg og sa hun hadde betalt for reisen fra egen lomme og at Johnson visste om turen. I dagene etter kom det frem at dette ikke var sant, og pressen avslørte at hun hadde vært i flere møter hun ikke fortalte om.

Det endte med at Theresa May ga Patel sparken, som beklaget at hun hadde opptrådt på en måte som var «under standarden for åpenheten hun har fremmet og lever etter».

I Harrow snakker VG med flere som mener Israel-skandalen er et kapittel som hører fortiden til. Det sier også Nara Harin, som i løpet av ettermiddagen har vervet flere nye medlemmer til Hare Krishna-bevegelsen.

– Ja, det er klart hun burde sagt ifra om turen og møtene hun hadde, men nå har hun bykset tilbake. Jeg håper hun blir vår neste statsminister.

Publisert: 21.08.19 kl. 01:51 Oppdatert: 21.08.19 kl. 09:44