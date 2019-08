TV-TALE: I en direktesendt tale til nasjonen mandag ettermiddag norsk tid snakket president Donald Trump om helgens masseskyting i USA. Foto: Chris Kleponis / Consolidated News Photos POOL

Våpenaksjer til værs etter masseskytinger

Flere amerikanske politikere oppfordrer nok en gang til strengere våpenlovgivning etter helgens masseskytinger i USA. Samtidig stiger våpenaksjene i verdi.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Mental sykdom og hat får folk til å trykke på avtrekkeren, ikke våpnene selv, sa president Donald Trump i en direktesendt tale til den amerikanske befolkningen mandag ettermiddag norsk tid.

Diskusjonen rundt våpenlovgivningen i USA er dermed igjen blåst til live etter presidenten snakket om helgens to masseskytinger som skjedde i El Paso i Texas og i Dayton i Ohio.

Totalt 31 mennesker ble drept og over 50 personer skadd på under 24 timer.

les også Trump etter massakrer: Vil ha henrettelser av massedrapsmenn

Våpenaksjer stiger etter masseskyting

Under Trumps tale til nasjonen nevnte han ikke noe om å stramme inn på dagens våpenlover i USA. Dette til tross for at han tidligere på Twitter mandag foreslo å forbedre bakgrunnssjekker for å kjøpe våpen i USA.

Uttalelsene har gitt aksjene i amerikanske våpenselskaper et løft i børsmarkedet mandag ettermiddag, skriver E24. Blant annet stiger American Outdoor Brands Corporation, som eier Smith & Wesson, med 7,18 prosent.

Våpenaksjer har en tendens til å stige etter skytemassakre. Investorer tror at en frykt og forventning om strengere våpenlover, leder folk til å forte seg med å kjøpe våpen og ammunisjon, skriver CNN.

Ber om strengere våpenlover

Flere politikere har i ettertid av masseskytingen rettet kritikk mot Trump og USAs våpenlovgivning.

USAs tidligere president Barack Obama har gått ut på Twitter og oppfordret til endring av våpenlovene – hvis ikke vil disse «tragediene» kun fortsette, skriver han med henvisning til helgens masseskytinger.

Siden januar 2019 har det i USA vært 255 masseskytinger der minst fire mennesker har blitt drept eller skadet, ifølge en oversikt fra AFP.

I en felles uttalelse har også Demokratenes ledere Nancy Pelosi og Chuck Schumer anklaget Trump for å være «en fange» av våpenlobbyister og NRA (National Rifle Association of America), en organisasjon for våpeneieres rettigheter.

I uttalelsen viser de også til at Representantenes hus godkjente en våpenlovgivning i februar i år, som gjelder bakgrunnskontroll for all våpenhandel.

Over 90 prosent av amerikanske velgere støtter lovgivningen, ifølge de to lederne.

Senatet, som er kontrollert av Republikanere, har imidlertid ikke stemt over lovgivningen enda.

– Offentligheten må kreve gjennomføring av denne lovgivningen for våre barns sikkerhet, sier Pelosi og Schumer i uttalelsen.

Også den republikanske senatoren Lindsey Graham oppfordrer til endring etter skytingen i El Paso, som han omtaler som «syk» og «meningsløs» på Twitter.

Graham nevner ikke innstramminger på våpenlovgivningen, men viser til at såkalte «red flag laws» har vært effektfulle. Dette er en lov som tillater å midlertidig frata skytevåpen fra en person som kan utføre fare for andre eller dem selv.

Trump sa under mandagens tale at han også stiller seg bak «red flag»-lovgivningen.

Kritiserer voldelige spill

Både president Trump og Kevin McCarthy, som er leder for republikanerne i Representantenes hus, viser til voldelige spill som en årsak bak masseskytinger i USA.

– Vi må stoppe glorifiseringen av vold i samfunnet vårt, sa Trump under talen til nasjonen.

– Dette inkluderer de grusomme og gresselige TV-spillene som nå er vanlige, sa presidenten og nevnte også internett og sosiale medier som bidragsytere til å radikalisere «forstyrrede sinn».

Også McCarthy sa under et intervju med Fox News på søndag at voldelige spill er en hoveddriver til masseskyting.

– Ideen om disse videospillene som dehumaniserer enkeltpersoner til å skyte mot enkeltpersoner og andre – jeg har alltid følt at det er et problem for kommende generasjoner og andre, sa McCarthy, ifølge CNN.

Flere studier viser imidlertid at spill ikke leder til voldelig atferd, påpeker det amerikanske nettmediet Vox.

Også Hillary Clinton skriver på Twitter at det hverken er spill eller mental sykdom som er problemet:

– Mennesker lider av mental sykdom i alle andre land i verden; folk spiller videospill i praktisk talt alle andre land i verden. Forskjellen er våpnene.

Publisert: 06.08.19 kl. 01:33