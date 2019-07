I SØKELYSET: Ilhan Omar snakker til tilhengere på flyplassen Saint Paul i Minneapolis torsdag. Foto: Glen Stubbe / TT NYHETSBYRÅN

Ilhan Omar ønsket velkommen hjem: Vil fortsette å «være et mareritt» for Trump

Dagen etter at Trump-tilhengere ropte «send henne tilbake» under et valgkamparrangement, ble kongressrepresentanten Ilhan Omar ønsket velkommen hjem til Minnesota.

Over hundre støttespillere hadde møtt opp for å ta imot kongressrepresentanten på flyplassen Saint Paul i Minneapolis i hjemstaten Minnesota torsdag, skriver ABC.

Ilhan Omar har vært i sentrum av nyhetsbildet verden over siden Trumps twittermelding om at fire kvinnelige kongressrepresentanter kunne dra tilbake til landene de kom fra.

Onsdag kveld eskalerte saken ytterligere, da tilhørere på Trumps valgkamparrangement i Greenville i North Carolina ropte «Send henne tilbake!», «Send henne tilbake!»

Ilhan Omar kom til USA som flyktning fra Somalia da hun var barn.

Til pressen og støttespillere i flyplassens ankomsthall, refererte Omar til sine tidligere kommentarer på Trevor Noahs «The Daily Show», om at hun var USAs håp og presidentens mareritt.

– Hans politikk er et mareritt for oss

– Når jeg sa at jeg var presidentens mareritt. Vel, dere ser på det nå! For hans mareritt er å se en somalisk flyktning komme inn i kongressen. Hans mareritt er å se vår nydelige mosaikk av et land ønske noen som meg velkommen hjem til Minnesota som et kongressmedlem, sa hun og la til:

– Vi skal fortsette å være et mareritt for denne presidenten, fordi hans politikk er et mareritt for oss.

Omar er i Minnesota for å delta i et allerede planlagt folkemøte om landets helsesystem, og da hun gikk på scenen i byens rådhus ble hun møtt med stående ovasjon, skriver CBS. Her kalte hun landets helsesystem for ødelagt, og sa at hun ville fortsette å jobbe for å skaffe alle amerikanere tilgang på helsehjelp.

Trump ble ikke nevnt ved navn under folkemøtet, skriver CBS.

Fikk massiv kritikk

Det som utspilte seg på Trumps valgkamparrangement onsdag kveld amerikansk tid fikk flere til å reagere med avsky.

Her fortsatte presidenten det verbale angrepet mot Omar og de tre andre kongresskvinnene Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib og Ayanna Pressley. Han gikk spesielt hardt ut mot Omar, noe som altså fikk tilhengerne til å rope «Send henne tilbake».

– Dette er noe av det mest skremmende jeg har sett i politikken, skrev blant annet tidligere president Barack Obamas talerskriver, Jon Favreau, på Twitter.

Ropene fra tilhengerne kom etter at Trump blant annet gjentok anklagen sin om at Omar tar lett på angrepene mot USA 11. september. Han refererte til uttalelsen hennes om at «noen mennesker gjorde noe» – en uttalelse som satte sinnene i kok i USA.

Under arrangementet advarte Trump mot at de fire kongresskvinnene mante frem en «farlig og voldelig hard venstreside», skriver CNN.

Trump svarte torsdag på kritikken, og sa at han «ikke er fornøyd» med tilhengernes rop under arrangementet.