NRK: Italia vil sende mulla Krekar ut av landet etter soning

I den italienske dommen mot mulla Krekar, slår retten fast at han skal kastes ut av landet etter at han har sonet en eventuell dom, skriver NRK.

Mulla Krekar ble mandag pågrepet av PST bare timer etter at en dommen på 12 års fengsel falt i en italiensk domstol. I dommen, som NRK har fått tilgang til, heter det også at domfelte skal «sendes ut av landet etter at dommen er sonet».

Spørsmålet er i så fall hvor Italia skal sende Krekar.

– Dommen medfører at mulla Krekar blir utvist fra Italia etter å ha sonet dommen. Han kan helt sikkert ikke sendes til Irak, som har dødsstraff. Samtidig kan vi heller ikke utelukke at det om noen år kan bli juridiske endringer her hva angår spørsmålet om utvisning fra Italia, skriver Krekars italienske advokat Enrica Franzini i en e-post til NRK.

– Dette ligger langt frem i tid, vi får ta problemet når det dukker opp. Akkurat nå er jeg bare opptatt av om og i så fall når han kommer til Italia. Vi kommer helt sikkert til å anke dommen, sier Franzini til avisen.

