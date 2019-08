VAR ETTERLYST: Tenåringene Kam McLeod og Bryer Schmegelsky er funnet død, etter at politiet har jaktet intenst på dem i to uker. Foto: Alberta RCMP/AFP

Drapsmistenkte tenåringer trolig funnet døde i Canada

Politiet i Canada har funnet to lik, som etter all sannsynlighet tilhører Kam McLeod og Bryer Schmegelsky, som de siste ukene har vært etterlyst for tre drap.

Politiet i Canada har de siste to ukene jaktet på de to tenåringene Kam McLeod (19) og Bryer Schmegelsky (18), som er mistenkt etter tre drap i British Columbia i juli.

Onsdag kveld norsk tid melder politiet at McLeod og Schmegelsky trolig er døde, etter funn av to mannlige lik.

Talsperson i det canadiske politiet, Jane MacLatchy, sier på en pressekonferanse at de to likene som er funnet fortsatt mangler å bli identifisert endelig, men at politiet er rimelig sikre på at det er de to tenåringene.

Likene ble funnet i nærheten av Nelson-elven i den canadiske provinsen Manitoba, rundt åtte kilometer fra tenåringenes utbrente bil.

Klappjakt

Mcleod og Schmegelsky var først meldt savnet, men fikk etter kort tid status som mistenkt for drapene.

Kjæresteparet Lucas Fowler (23) og Chynna Deese (24), som var på biltur for å besøke ulike nasjonalparker, ble funnet drept 15. juli langs Alaska Highway, rundt 20 kilometer sør for Liard Hot Springs i provinsen British Columbia.

Fire dager senere, forrige fredag, ble professoren Leonad Dyck (64) funnet drept på en rasteplass i samme provins.

Kun et par kilometer unna, nær landsbyen Dease Lake, fant politiet en utbrent bil som de knytter til de to tenåringene.

Politiet har brukt både helikopter og politihunder i søket etter dem, i det som beskrives som et krevende terreng med tett skog.

