DØDSBRANN: En mann skal ha tatt seg inn i animasjonsstudioet med to kanner bensin og tent på. 34 er meldt døde. Foto: Kyodo / AP/ NTB scanpix

Dødsbrannen i Japan: Gjerningsmannen skal ha vært motivert av hevn

Motivet til mannen som er mistenkt for å ha startet den dødelige brannen i det kjente animasjonsstudioet i Kyoto, skal ha vært hevn, melder en rekke medier.

Ifølge CNN skal den 41-årige mannen ha fortalt politiet under pågripelsen at han startet brannen fordi selskapet hadde plagiert ideene hans.

Han skal ha anklaget selskapet for å ha «stjålet en roman». Så langt er det meldt om 34 døde, etter at tallet ble oppjustert fra 33 fredag kveld.

– Jeg hørte at han ropte noe sånt som «du kopierte det», forteller en nabo på stedet.

En annen nabo sier til den japanske avisen The Asahi Shimbun at hun hørte mannen rope «dere lurte meg».

Ifølge BBC beskriver flere øyenvitner at mannen var tydelig sint. De skal også ha hørt mannen tilstå massedrapet under pågripelsen, ifølge The Guardian.

Gjerningsmannen identifisert

Politiet i Japan har identifisert mannen som 41 år gamle Shinji Aoba.

Den mistenkte skal ha fått alvorlige brannskader i angrepet, og får fortsatt behandling på sykehuset, informerer japansk politi.

Han har derfor ikke blitt avhørt. På en pressekonferanse fredag opplyste politiet at mannen skal ha fått behandling for psykiske vansker. Politiet har ikke uttalt seg om motivet.

Mannen skal ikke ha vært ansatt ved animasjonsstudioet. Det er ikke kjent hva han jobbet med.

Japansk politi undersøker bygningen etter dødsbrannen. Foto: EPA/ JIJI JAPAN OUT/ NTB scanpix

Tidligere dømt

The Wall Street Journal melder at mannen skal ha blitt dømt til tre og et halvt år i fengsel for væpnet ran i 2012. Ifølge naboer skal han ha truet en nabo med vold tidligere denne uken.

Den mistenkte skal ha reist fra hjembyen sin Saitama, nord for Tokyo, til Kyoto noen få dager før angrepet. Der skal den 41 år gamle mannen ha kjøpt to 20-literskanner, og fylt dem med bensin ved en bensinstasjon et stykke fra animasjonsstudioet, ifølge nyhetsbyrået NHK. Brannen brøt ut da mannen tok seg inn i bygningen, spredte væsken, og tente på.

– Dere skal dø, skal han ha ropt, ifølge AP.

Mannen skal også ha tatt med seg kniver og en hammer inn i bygget, ifølge Al Jazeera.

Dødsbrann

Ifølge nyhetsbyrået NHK har 34 personer mistet livet i brannen som oppsto rundt klokken 10.30 torsdag, lokal tid. Alle de omkomne var ansatt i selskapet. Det skal ikke være meldt om flere savnede.

Brannen skal ha spredd seg svært fort, ifølge lokalt politi. Flere personer skal ha hoppet fra etasjene og blitt fraktet til sykehus med bruddskader. Mange skal også ha pådratt seg brannskader. Det var totalt 74 personer i bygningen da brannen brøt ut. Totalt skal 36 personer være sendt til sykehuset.

En mann som arbeidet i nærheten sier til NHK at han hørte en eksplosjon før han så flammer i bygget, skriver NTB.

På torsdag uttalte administrerende direktør ved Kyoto Animation, Hideaki Hatta, at selskapet har blitt truet.

– Det har vært e-poster med dødstrusler, skal han ha fortalt reportere, uten å oppgi ytterligere informasjon.

Flest kvinner blant de døde

På fredag ble navnene på de døde offentliggjort. Blant de 34 omkomne skal det ha vært 13 menn og 20 kvinner.

I en bransje dominert av menn, har Kyoto Animation vært kjent for å satse på kvinner, særlig unge. Over halvparten av de ansatte som oppholdt seg i bygget under brannen, var kvinner, ifølge brannvesenet i Kyoto.

I SORG: En kvinne ber for ofrene utenfor animasjonsstudioet i Kyoto, hvor 34 så langt er meldt omkommet. Foto: EPA/ JIJI JAPAN OUT/ NTB scanpix

Erklærer sin støtte verden over

I overkant av en million dollar, tilsvarende cirka 8,5 millioner kroner, skal så langt være donert av titusener til støtte for selskapet og dets ofre. Japans statsminister Shinzo Abe har uttrykt sinne overfor det som er Japans dødeligste brann på nesten to tiår, og sagt at han ber for ofrene i Kyoto. Også fans over hele verden viser sin støtte på sosiale medier.

Det velrenommerte animasjonsstudioet Kyoto Animation, bedre kjent som KyoAni, ble grunnlagt i 1981. Studioet er kjent for filmer som «Lucky Star», «K-On», «Haruhi Suzumiya», «The Melancholy of Haruhi Suzumiya» og «Violent Evergarden».

Publisert: 19.07.19 kl. 20:28