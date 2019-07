SAMARBEID: President Donal Trump snakker med pressen fredag, og sier han og Boris Johnson allerede jobber for å sikre en frihandelsavtale mellom USA og Storbritannia. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Trump om Boris Johnson: – En god venn

Donald Trump sier at han og Boris Johnson allerede er i gang med en frihandelsavtale mellom Storbritannia og USA.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Det er første gangen USAs president Donald Trump og Boris Johnson har snakket sammen etter Johnson ble statsminister i Storbritannia.

Trump kalte Johnson «en god venn» og spådde at de kom til å ha et «flott forhold», når han møtte pressen i Det ovale kontoret fredag kveld, skriver Mirror.

VERDENSLEDERE: Boris Johnson og Donald Trump vil møtes for første gang som verdensledere på G7-møtet i Frankrike neste måned. Bildet er fra da de to møttes i FNs hovedkvarter i New York i 2017. Foto: Kevin Lamarque

Downing Street sier at Trump gratulerte Johnson med sin nye statsministerrolle da de to snakket på telefon fredag kveld, og bekrefter at de to vil møtes på G7-møtet i Biarritz i Frankrike neste måned.

les også Boris Johnson blir ny statsminister: – Vi skal få gjennom brexit

Trump sa han uttrykte sin forpliktelse til en «ambisiøs frihandelsavtale» mellom de to landene, og at den formelle samtalen skal starte «så fort som mulig etter Storbritannia forlater EU».

les også Boris Johnsons første tale til Parlamentet: Vil ha strengere innvandringsregime

Tirsdag 23. juli ble det kunngjort at Johnson blir leder av Det konservative partiet og dermed statsminister i Storbritannia etter Theresa May, som trakk seg i juni.

Britiske Henry Allen har tidligere sagt til VG det kan trekkes mange paralleller mellom Johnson og USAs president. Han tror blant annet både Trump og Johnson bevisst sier kontroversielle ting for å få oppmerksomhet og trekker frem at begge er underholdere.

Publisert: 27.07.19 kl. 00:14