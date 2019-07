STYRTET: Ingen av de ni personene om bord i flyet overlevde ulykken. Foto: PETER WIXTRÖM

Flystyrten i Sverige: Den dødeligste ulykken med denne flytypen

Siden den første testflygingen i 1995 har flymodellen GippsAero GA8 Airvan, den samme typen som styrtet i Sverige søndag, vært involvert i 23 ulykker. Kun tre av disse har vært dødelige.

Nå nettopp

Søndag ettermiddag befant ni personer – åtte fallskjermhoppere og én pilot – seg i et fly om lag 4000 meter over bakken. På et tidspunkt rundt klokken 14.00 gikk noe fryktelig galt, og de samme ni menneskene mistet livet. Aldri før har flytypen vært involvert i en dødeligere ulykke.

Mandag meldte Sveriges Radio at det finnes tre svenske fallskjermklubber som tar i bruk samme type fly som var involvert i dødskrasjen i Umeå i går. Nå velger klubbene å ikke lenger ta i bruk flytypen GippsAero GA8 Airvan.

Bakgrunn: Ni personer mistet livet i flystyrt

23 ulykker

Modellen er fra Australia, og blir populært brukt til fallskjermhopping og kortere turer. Ifølge finske Hufvudstadsbladet advarte australske myndigheter allerede i høst om at festene til vingene på flytypen GA8 Airvan, som søndag var involvert i en flystyrt i Umeå, kunne bli utsatt for metalltretthet.

Ifølge Aviation Safety Network (ASN), som kartlegger alle flyulykker på global basis, var typen for første gang involvert i en ulykke i 1996, under en testflyging i 1996.

Den gangen var piloten den eneste om bord, og ingen omkom som følger av ulykken.

23 år senere har den – dersom man ser bort fra søndagens ulykke – vært involvert i totalt 22 ulykker, der til sammen to personer har mistet livet, ifølge ASN. Den første gangen i 2006, den andre i 2008.

Den første gangen skyldtes det at piloten fikk et illebefinnende under flygingen, og besvimte, før flyet krasjet i en fjellvegg. Man har aldri funnet hverken hovedvraket eller piloten fra den andre dødsulykken, og vet sånn sett ikke hva ulykken skyldtes.

les også Havarikommisjonen på vei til ulykkesstedet: – Om hele vingen var der er umulig å si

Ikke i Norge

Ifølge flymagasinet FlightGlobal var det om lag 240 modeller av typen GippsAero GA8 Airvan i sirkulasjon i 2017. Jan Wang, fagsjef i fallskjermseksjonen i Norges Luftsportforbund, forteller at vi ikke har behov for den typen her til lands.

– Flyet er altfor lite til de store hoppfeltene våre, og for stort for de små hoppfeltene.

Det har riktignok vært oppe til vurdering.

– Jeg var til stede under et nordisk møte der dette flyet ble presentert som et veldig bra alternativ på litt mindre felt. Dette er en maskin som er beregnet på fallskjerm og last, og svenskene var veldig fornøyd med de maskinene de hadde, sier han til VG.

Han vil ikke trekke noen konklusjoner om flyets trygghet basert på statistikken fra ASN.

Saken fortsetter under videoen

Fabrikken i kontakt med utredningsteamet

Expressen har snakket med Kerry Ascroft, som er den europeiske representanten for Mahindra Aerospace, som igjen produserer Airvan-typen. De har foreløpig ikke har fått noen offisiell informasjon.

– Fabrikken er i kontakt med det svenske utredningsteamet. Vi har ennå ikke fått noen offisiell informasjon. Alt vi vet er det som rapporteres i nyhetskanaler, sier Ashcroft til avisen.

På spørsmål om hvordan ulykken inntraff, er svaret at det er uvisst.

– Det er vanskelig å si. I dag er første dagen vi jobber med styrten. Vi ringer rundt og har snakket med myndigheter i Australia, som i tur har vært i kontakt med svenske myndigheter. Forhåpentligvis kan vi få riktig informasjon i dag. Det er for tidlig å si noe.

Publisert: 19.07.19 kl. 05:47