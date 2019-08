DRAPSMANN: Bildene er fra et overvåkingskamera på kjøpesenteret da Patrick Crusius gikk til angrep. Foto: COURTESY OF KTSM 9 / KTSM 9 news Channel

CNN: Moren til El Paso-skytteren ringte til politiet - bekymret for sønnens våpen

Politiet svarte Patrick Crusius’ mor at han hadde lov til å eie automatvåpen av typen AK-47. Noen uker senere drepte han 22 personer og såret 24 andre.

Bare noen uker før han lørdag skjøt vilt rundt seg på et kjøpesenter, ringte moren til den mistenkte gjerningsmannen politiet i Allen i Texas. Hun var bekymret fordi sønnen eide et skytevåpen av typen «AK», skriver CNN.

Moren skal ha sagt at det var på grunn av alderen hans, hvor moden han var og hans mangel på erfaring at hun var engstelig. Hun ble satt over til en politibetjent, som fortalte at sønnen hadde lov til å eie våpenet.

TV-kanalen har fått opplysningene fra familiens advokater.

Den mistenkte brukte en WASR-10 rifle, som er den sivile versjonen av Kalasjnikov AK-47 da han tok livet av 22 mennesker og såret 24.

MISTENKT: Politiet arresterte 21 år gamle Patrick Crusius kort tid etter skyteepisoden i El Paso lørdag. Foto: FBI

CNN skriver at det ikke er kjent om det er samme våpen som moren beskrev for politiet. Den mistenkte, 21 år gamle Patrick Crusius, bodde i byen Allen, en forstad til Dallas. Naboer og tidligere skolekamerater forteller at han var veldig mye alene.

Ifølge CNNs kilder ringte ikke moren til politiet fordi hun fryktet at sønnen var en fare for noen.

– Dette var ikke en ustabil, eksplosiv eller uberegnelig gutt. Alarmklokkene ringte ikke, sa Chris Ayres, en av familiens advokater til CNN.

TAKKET POLITIET: Donald Trump hilser på politibetjenter som var først på stedet under masseskytingen i El Paso lørdag. Foto: SAUL LOEB / AFP

Kritiske til Trump-besøk

Onsdag reiste USAs president Donald Trump til El Paso, der han besøkte både ofre for skytingen og politiet som var på åstedet. Men presidenten ble også møtt med demonstrasjoner.

Trump har ligget i en hard ordkrig med både amerikanske medier og politiske motstandere i dagene etter skyteepisoden. Politiet mistenker at rasisme mot latinamerikanske innvandrere var motivet for forbrytelsen, og flere har knyttet Trumps retorikk til vold mot innvandrere til USA.

«Denne presidenten, som bidro til å skape hatet som gjorde lørdagens tragedie mulig, burde ikke komme til El Paso. Vi trenger ikke mer splittelse. Vi trenger å leges. Han hører ikke hjemme her», skrev demokraten Beto O’rourke på Twitter.

O’Rourke er fra El Paso og har meldt seg på i kampen om å bli presidentkandidaten til Det demokratiske partiet i 2020. Trump slo tilbake på Twitter.

Trump kritiserte medier

«Beto (falskt navn for å hinte om latinamerikansk opphav) O’Rourke, som er slukkøret etter sist jeg besøkte Texas, hvor jeg vant over ham, er nå enda mer beskjemmet, fordi han bare har én prosent oppslutning, burde respektere ofrene og politiet – og holde kjeft!

Trump har også kritiserte amerikanske mediers dekning av skyteepisoden i El Paso og en annen skyteepisode i Dayton i delstaten Ohio.

«Drar fra El Paso mot Det hvite hus. For noen flotte folk jeg møtte der og i Dayton, Ohio. De falske mediene jobbet på overtid med å prøve å nedvurder meg og de to turene, men det lyktes rett og slett ikke. Kjærligheten, respekten og entusiasmen var synlig for alle. De har vært gjennom så mye. Trist!», skrev presidenten på Twitter.

Publisert: 08.08.19 kl. 09:12

