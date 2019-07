MASSEGRAV: 313 lik er hittil gravd opp av en massegrav som ble oppdaget i forrige måned utenfor Raqqa i Syria. Foto: AP

Grusomt funn i Syria: Over 300 lik hentet ut fra massegrav

En massegrav, fylt med det som trolig er ofre for IS’ grusomme regime, er oppdaget utenfor den tidligere «IS-hovedstaden» Raqqa. Flere hundre lik har blitt gravd opp.

På et åpent jorde i utkanten av den syriske byen Raqqa, jobber arbeidere med å grave opp lik fra en massegrav som ble oppdaget i juni, skriver flere medier, deriblant CBC.

Alle de døde er menn, kvinner og barn som trolig ble drept eller døde mens IS hersket i byen i det nordlige Syria.

Så langt skal de ha gravd frem 313 lik.

Raqqa ble betraktet som hovedstaden i IS' kalifat og var åsted for mange av grusomhetene som ekstremistgruppen sto bak mot innbyggere som ikke respekterte gruppens ekstreme ideologi.

USA-støttede syriske styrker gjenerobret Raqqa fra IS i 2017 etter en lang kamp som etterlot byen i ruiner.

Siden det har lokale grupper arbeidet med å avdekke massegraver i og rundt byen med mål om at det de avdekker, kan brukes som bevis i en eventuell sak mot IS om krigsforbrytelser.

Yasser al-Khamees, som leder et team som jobber med gravene, sier at det siden januar 2018 er gravd opp 4760 døde fra en rekke massegraver ved Raqqa.

Jobber med etterspillet

Selv om IS’ kalifat i Syria og Irak på lang vei er avviklet, er det mye arbeid som gjenstår. Det har bistandsorganisasjoner som Flyktninghjelpen fått erfare. Generalsekretær Jan Egeland forteller at det er ekstra krevende i områder som tidligere ble kontrollert av IS.

– Det er for eksempel en leir utenfor Mosul, den største byen de kontrollerte i Irak, Hamam al-Halil heter leiren. Da IS kontrollerte Mosul var den full av folk som flyktet fra IS. Nå som Mosul er gjenerobret er det familiemedlemmer av tidligere IS-representanter som må flykte.

Egeland forteller at uskyldige familiemedlemmer av IS-soldater, deriblant barn, blir utstøtt og forfulgt for ugjerningene som deres fedre eller mødre var ansvarlige for.

– IS-statens brutalitet var så omfattende at det er veldig mange som nå hater IS over alt annet, naturligvis. Men vi må unngå at tusener av barn vokser opp uten framtidshåp. Det vil skape ny konflikt.

KREVENDE: Generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland Foto: Terje Bringedal, VG

– Kan ikke forhandle med IS

Flyktninghjelpen jobber også i områder der IS fremdeles holder til. Egeland sier at det er særlig krevende å jobbe i disse områdene.

– Det som er spesielt med IS er at de har erklært at de ikke vil ha noe med vår verden å gjøre. Slik er de forskjellige fra for eksempel Taliban. Det har så langt ikke vært mulig å forhandle med IS om tilgang for upartisk og uavhengig humanitært arbeid.

Bygger nytt kalifat

Etter at den islamistiske terrororganisasjonen mistet fotfeste i Syria og Irak, har de jobbet med å rekruttere i Afghanistan, ifølge amerikanske og afghanske sikkerhetskilder og eksperter.

Nå jobber gruppen med å bygge et nytt kalifat i landet, der de lenge har hatt et nærvær i Nangarhar-provinsen, hvor man blant annet finner hulekomplekset Tora Bora, skjulestedet til Osama bin-Laden og hans al-Qaida-krigere.

Nå skal IS også ha fått fotfeste i provinsene Kunar, Nuristan og Laghman lenger nord. Området har Afghanistans regjeringsstyrker og deres allierta fra USA og NATO aldri greid å ta kontroll over.

Antatt omkommet IS-topp angivelig i live

Juli meldte flere at den forhenværende lederen for IS, Abu Bakr al-Baghdadi var død. Tidligere i år dukket det imidlertid opp en video som sår tvil om nettopp dette.

En video som skal vise IS-toppen ble nemlig offentliggjort av propagandabyrået til IS, Amaq, i april. I videoen omtaler den angivelige lederen kampene om Baghouz i Syria, som varte frem til mars i år, og endte med tap for IS.

– Gud beordret oss til å føre jihad, han beordret oss ikke til å vinne, skal han ha sagt.

Det er uklart hvor videoen skal ha blitt spilt inn, og den USA-ledede koalisjonen, som har kriget mot IS i både Irak og Syria, opplyste i april at de jobbet med å verifisere opptaket. Det er uklart hvorvidt de har konkludert.

Publisert: 17.07.19 kl. 02:07