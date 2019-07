STRENGT: Iranske diplomater, som Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif, har strenge regler for for han kan ferdes i New York. Foto: Carlo Allegri / X90181

FN bekymret for USAs restriksjoner på Zarifs visum

FN har uttrykt bekymring over restriksjonene USA har lagt på Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif som for tiden er i New York.

NTB-DPA

Zarif ankom New York søndag der han etter planen skal delta på en konferanse i FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC).

FN-talsmann Farhan Haq sier at FN er i nær kontakt med amerikanske myndigheter og Irans FN-delegasjon og har uttrykt sin bekymring overfor USA.

Som vert for FN har USA plikt til å utstede visum til diplomater også fra land som USA er på dårlig fot med. Normalt betyr det at de må holde seg innenfor en radius på 40 kilometer fra Columbus Circle i New York.

Men amerikanske myndigheter har innført nye restriksjoner for iranske diplomater som innebærer at Zarif ikke kan dra lenger enn seks kvartaler fra kontoret til Irans FN-delegasjon.

Det betyr at han ikke kan besøke andre steder enn FN-delegasjonen, FN-ambassadørens residens og FN-bygningen, med ett unntak for JFK-flyplassen.

Klar for samtaler

Irans president Hassan Rouhani sier at Iran er rede til forhandlinger med USA på betingelse av at USA fjerner sanksjonene.

På nettsiden til Rouhani heter det at Iran er klar til å samtaler så snart USA slutter med sin mobbing og sanksjonene.

Nå er altså utenriksminister Zarif i New York for å delta på en FN-konferanse.

Ingen møter med amerikanske motparter er planlagt, men det er rykter i Teheran om at Zarif skal legge grunnlaget for et mulig møte med amerikanske tjenestemenn under FNs hovedforsamling i september.

Økt spenning

Spenningen mellom de to land har økt kraftig etter at USA i fjor trakk seg fra atomavtalen fra 2015. USA har siden gjeninnført svært strenge sanksjoner mot Iran, inkludert mot landets oljeeksport.

Iran har nylig begynt å øke graden av anriking av uran over det atomavtalen fastsatte, men sier at dette kjapt kan reverseres dersom de andre landene i atomavtalen kan bidra til at USAs sanksjoner blir omgått.

Søndag ba Frankrike, Tyskland og Storbritannia om ny dialog for å redde atomavtalen og en slutt på den økende spenningen i regionen.

Publisert: 16.07.19 kl. 07:59