MISTENKT: Patrick Crusius ble arrestert i El Paso lørdag, og er mistenkt for terror og hatkriminalitet. Foto: FBI

Klassekamerater om Texas-mistenkte: Var ensom og ble ertet

Patrick Crusius, som er mistenkt for massakren i Texas lørdag, var ensom og ble ertet, ifølge naboer og klassekamerater. På nett uttrykte han støtte til Trump og høyreekstreme konspirasjonsteorier.

20 personer ble drept og 26 skadet etter massakren i El Pasos i Texas lørdag. 21 år gamle Patrick Wood Crusius ble pågrepet av politiet kort tid senere, eneste mistenkt i saken. Folk som kjenner ham beskriver 21-åringen som ensom, sky og venneløs.

Den tidligere naboen hans Leigh Ann Locascio sier til avisen LA Times at Crusius alltid satt alene på bussen, og at han snakket nedlatende om ungdom som drev med idrett eller var med i skolekorps.

Ifølge sønnen hennes, Tony Locascio, som ofte tok følge med Crusius til skolen, likte han dyr, og hadde slanger som kjæledyr.

– Han snakket ikke med mennesker. Ingen kjente ham egentlig, sier Tony Locascio til LA Times.

Tidligere klassekamerat Jacob Wilson sier til avisen at Crusius var «irritabel og hadde kort lunte. Han ble ofte ertet «på grunn av måten han snakket på, og fordi han så ut som han gikk med klær han hadde arvet», ifølge Wilson.

Ustelt

Crusius bodde sammen med besteforeldrene sin i byen Allen, utenfor Dallas. Han gikk ut av Plano videregående skole i 2017. Frem til våren 2019 var han student ved Collin College.

Paige Ortiz, som gikk på videregående skole med ham sier til avisen The Sun at han ble sett på som rar.

– Jeg gikk på skole sammen med ham i to år. Han var en stille, nerdete gutt, som for det meste holdt seg for seg selv. Han snakket ikke mye, i hvert fall ikke til meg, sier Ortiz til The Sun.

BEVÆPNET: Overvåkningskameraer viser gjerningsmannen i det han kommer inn på en Walmart-butikk i El Paso i Texas. Foto: COURTESY OF KTSM 9 / KTSM 9 news Channel

Den tidligere klassekameraten tror at Crusius ble mobbet på skolen.

– Folk syntes at han var rar. Han ble tatt mens han pillet seg i nesen og spiste skorper og slike ting, sier hun til The Sun.

Naboer forteller til avisen at Crusius ofte så ustelt ut.

– Da vi flyttet hit i 2007, var han bare en ni år gammel gutt. Han lekte og virket normal. Jeg husker at han alltid var alene. De siste årene han bodde her, virket det som han alltid gikk i de samme klærne. Han gikk til skolen i kakibukser og hvit T-skjorte hver dag. Selv om vinteren gikk han med hvit T-skjorte, og det virket som om han bare var alene, har en nabo som vil være anonym uttalt til The Sun.

Lite motivert

En twitterkonto med navnet Patrick Crusius ble suspendert kort tid etter skyteepisoden. Kontoen uttrykte støtte til USAs president Donald Trump.

«Å bygge muren er det beste presidenten har gjort for landets sikkerhet», skrev han på Twitter i januar 2017, ifølge avisen Herald Scotland.

21-åringen har også en LinkedIn-konto, der han ga uttrykk for at han ikke var motivert til å jobbe.

– Jeg er ikke motivert til å gjøre mer enn det som er nødvendig for å klare meg. Å jobbe er noe dritt, men jeg antar at programmering kan passe meg. Jeg tilbringer åtte timer foran computeren hver dag, så det teller vel som erfaring med teknologi. Jeg tenker å se hvilke karrieremuligheter innen teknologi som dukker opp, og følge strømmen, har Crusius skrevet på LinkedIn.

Ytre høyre

Greg Allen, politisjef i El Paso, sier til amerikanske medier at Crusius har vært samarbeidsvillig i avhør, og at han «ikke holdt tilbake noe». Allen sier også at det politiet har grunn til å tro at et manifest som ble publisert på nettsiden 8chan like før massakren er skrevet av den mistenkte.

MINNESMERKE: Et spontant opprettet minnesmerke for de døde utenfor Cielo Vista Mall Walmart i El Paso. Foto: MARK RALSTON / AFP

Forfatteren av manifestet skriver at den hvite befolkningen i USA er i ferd med å byttes ut med andre mennesker, en konspirasjonsteori som er vanlig blant høyreekstreme.

– Dette angrepet er et svar på den spansktalende invasjonen av Texas. Det er de som har drevet frem dette, ikke jeg. Jeg bare forsvarer landet mitt mot et kulturell og etnisk skifte, som et resultat av invasjonene, står det i manifestet.

Forfatteren er bekymret for at roboter skal ta over amerikanske arbeidsplasser. Dersom Crusius står bak manifestet, hadde han ikke regnet med å komme levende fra forbrytelsen.

– Min død er mest sannsynlig uunngåelig. Hvis jeg ikke blir drept av politiet, blir jeg trolig skutt av en fra invasjonen. Å bli tatt er mye verre enn å dø under skytingen, siden jeg kommer til å få dødsstraff, uansett. Enda verre er det at jeg må leve, mens jeg vet at familien min avskyr meg. Derfor kommer jeg ikke til å overgi meg, selv om jeg går tom for ammunisjon. Hvis jeg blir tatt, er det fordi jeg blir overmannet, lyder avslutningen.

Crusius er mistenkt for terrorisme og hatkriminalitet. Dersom han blir dømt, risikerer han dødsstraff.

MØTTE PRESSEN: Donald og Melania Trump møtte pressen på flyplassen i Morristown i New Jersey Foto: YURI GRIPAS / NTB scanpix

«Mentalt syke»

I helgen var også en maseskyting i delstaten Ohio, der ni mennesker ble drept. Da Trump møtte journalister søndag, anklaget han gjerningsmennene for å være mentalt syke.

«I begge disse sakene dreier det seg om mental sykdom. Dette er mennesker som er svært, svært syke», sa Trump i New Jersey, der han hadde tilbrakt helgen.

På spørsmål fra pressen om hva som blir gjort for å bekjempe masseskytinger, svarte presidenten at «mange ting blir gjort».

«Vi snakker med mange mennesker. Mange ting er på gang. Vi har gjort mye mer enn de fleste administrasjoner. Det blir ikke snakket så mye om, men vi har gjort mye. Men kanskje må mer bli gjort», sa han.

