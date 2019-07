PÅ VEI TIL ULYKKESSTEDET: Peter Swaffer i Statens havarikommisjon i Sverige. Foto: Hanna Hjardar

Havarikommisjonen på vei til ulykkesstedet: – Om hele vingen var der er umulig å si

UMEÅ (VG) Statens havarikommisjon landet mandag morgen på flyplassen i Umeå, der et fly styrtet søndag. Avdelingssjef, Peter Swaffer, sier den viktigste oppgaven blir å se etter om alle flydelene finnes.

VG møter Swaffer på flyplassen i det han er på vei for å møte politiet og redningstjenesten i Umeå.

– Vi skal nå få en briefing og en statusoppdatering på hva de vet. De kommer til å overlevere det til oss, og deretter drar vi ut til ulykkesstedet. Vi er tre etterforskere fra Havarikommisjonen som kommer til å være der noen timer, sier Swaffer til VG.

Øyenvitner fortalte søndag at de så flyet falle «rett ned», og at vingen kom lenge etter. Ett vitne anslår at vingen falt ned omtrent 500 meter fra flyet. Også videoen VG har publisert viser at flyet tilsynelatende mangler den ene vingen og hele halepartiet.

– Det viktigste vi kommer til å se etter er om alle delene på flyet finnes. Vinger og så videre, forteller Swaffer.

Mener han ble feiltolket

Aftonbladet skrev søndag at Swaffer hevdet at flyet styrtet med begge vingene.

– Vi har gransket det billedmaterialet som finnes, og der ser det ut som at begge vingene sitter på flyet når det faller gjennom luften, siterte avisen avdelingslederen på.

Det går han tilbake på i dag. Han mener han har blitt feiltolket.

FLYVRAKET: Vraket av det som skal være et fly av typen GippsAero GA8 Airvan ligger i et skogsområde på øya Stora Sandskär utenfor Umeå flyplass. Foto: PETER WIXTRÖM

– Det var vel den pressekanalen som tolket det på den måten. Jeg uttrykte at det på det billedmaterialet som var tilgjengelig da, så det for meg ut som at det fantes to vinger på flyet. Men om hele vingen var der eller ikke, er umulig å si. Det var det jeg sa, og det har blitt tolket annerledes, sier han.

Han forteller at han også har blitt sitert på at det kunne høres en gående motordur. Han avviser også å ha sagt dette, og forklarer at dette var vitners beskrivelser.

– Hva er status nå?

– Vi vet ikke så mye mer. Vi trenger noen timer arbeidsro for å skape oss et bilde. I ettermiddag kan vi svare på mer, forteller han.

Swaffer forteller at Havarikommisjonens etterforskere også kommer til å gjennomføre intervjuer i løpet av mandagen.

– Så skal vi berge flyet og frakte det til våre lokaler i Stockholm der vi fortsetter undersøkelsene, sier han.

Publisert: 15.07.19 kl. 10:12 Oppdatert: 15.07.19 kl. 10:57