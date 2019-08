NY TID: En kvinne feirer retten til å kjøre bil i juni i fjor. Foto: HAMAD I MOHAMMED / Reuters

Store endringer for kvinner i Saudi-Arabia: Kongens rådgiver sier Vesten ikke har rett til å dømme

BEIRUT (VG) I dette intervjuet med VG sier et av medlemmene i kongen av Saudi-Arabias rådgivende organ, at de nye rettighetene for kvinner i det strengt religiøse diktaturet er som «naturlig evolusjon». Kritikere er ennå ikke overbevist.

Rett før helgen kom det en nyhet av monumental betydning for flere millioner kvinner i Saudi-Arabia, et av landene i verden med mest omfattende lovfestet undertrykkelse av kvinner.

I flere tiår har kvinner i Saudi-Arabia, som følge av svært strenge lover om mannlig verge, blitt holdt nede av restriksjoner på fri bevegelse, reising, rett til å arbeide og studere. Kvinner har vært avhengig av et mannlig familiemedlems tillatelse.

På torsdag, i en rekke kongelige dekreter publisert i en regimestyrt avis, ble det klart at lovene skal endres:

Saudi-Arabia gjør det nå mulig for kvinner over 21 år å få utstedt pass og reise utenlands, uten at de må ha tillatelse fra en mann. Pass vil bli gitt til alle saudiarabiske statsborgere som sender inn søknad.

Kvinner kan nå også for første gang ha rett til å registrere ekteskap, skilsmisse og fødsel, få utstedt offisielle familiedokumenter og være verge for mindreårige barn. Tidligere har dette kun vært forbeholdt mannen.

Disse nye endringene kommer i etterkant av andre store endringer i kvinners rettigheter i landet: I fjor fikk kvinner, etter en lang og hard kamp, endelig lov til å kjøre bil.

Endringene kommer i etterkant av en rekke høyprofilerte saker de siste årene der kvinner har flyktet landet som følge av systematisk diskriminering og vold utført av mannlige familiemedlemmer.

LOV: Kvinner på fotballkamp i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh i januar i fjor Foto: FAISAL AL NASSER / Reuters

Ungt land i utvikling?

– Disse endringene vil kanskje overraske noen, og andre vil kanskje være imot dem. Men raskt vil de bli dagligdagse, vanlige, og ingen vil snakke om dem lenger, sier Hoda al-Helaissi til VG.

Hun er medlem av det absolutte monarkiets Shura-råd, et rådgivende organ for Kong Salman. Rådet kan ikke vedta lover, noe som er forbeholdt kongen, men kan gi råd i viktige saker.

VG snakket med al-Helaissi kort tid etter at endringene ble offentliggjort.

– Jeg vil gjerne påpeke at Saudi-Arabia er et ungt land, med en ung befolkning, som er i kontinuerlig vekst og utvikling, starter hun.

Saudi-Arabia ble grunnlagt av familiedynastiet al-Saud i 1932 og familien har fortsatt absolutt makt i landet. Samtidig som islamistiske sharialover praktiseres strengt, har regimet de siste årene, med deres enorme oljeformue i ryggen, forsøkt å modernisere landet og gjøre det attraktivt for investering utenfra.

I 2017 ble kong Salmans 32-årige sønn, Mohammed bin Salman, utpekt til kronprins, og han er i dag de facto leder, mens faren har en mer tilbaketrukket rolle.

Bin Salman er mannen bak Saudi-Arabias angrepskrig i Jemen, og mannen som anklages for å ha bestilt drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

Til tross for krass kritikk, blant annet for brudd på menneskerettigheter, har han likevel forsøkt å fremstille seg som en reformist. Forbud mot kvinnelige bilister er allerede opphevet, og for første gang har kinoer åpnet, og vestlige artister skal få lov til å ha konserter i landet.

I KONGENS RÅD: Shura-råd medlem Hoda al-Helaissi. Foto: Privat

«Modernisering som ivaretar religion»

Al-Helaissi sier til VG at Saudi-Arabia forsøker å utvikle seg videre fra det stammesamfunnet det en gang var.

– Vi prøver å finne en modernitet som er spesifikt saudisk, ikke en etterligning av land i Vesten. En modernitet som ivaretar det som er viktig for oss, som verdier, historie og religion.

Da VG spør om hvorfor disse endringene skjer akkurat nå, påpeker Shura-medlemmet at 70 prosent av landets befolkning er under 30 år gamle.

– Dette er en generasjon som er tett koblet til resten av verden gjennom sosiale medier og reising. Samtidig har utdanning vært avgjørende i å endre de unges tankegang.

VENNER: Den mektige kronprins Mohammed bin Salmen er Saudi-Arabias de facto leder og nær alliert med USA. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Al-Helaissi prøver å underspille betydningen av endringene.

– Vesten må ikke dømme eller å prøve å se Saudi-Arabia gjennom vestlige briller. Vesten må se landet i deres kontekst og se på endringene som normale. De siste endringene er bare en fortsettelse av en utvikling vi har vært i lenge, sier hun.

Hun sier videre at hennes egen stilling, i Kongens rådgivende organ, er en del av samme utvikling. 30 av rådets 150 medlemmer er nå kvinner, noe som først ble mulig i 2013.

Viktig for økonomien

Ifølge al-Helaissi er en viktig årsak til de siste lovendringene også sosioøkonomiske.

– Siden kvinner er 50 prosent av befolkningen er de så klart en viktig økonomisk ressurs. De siste endringene vil gjøre stor forskjell for spesielt enker og skilte kvinner.

Veien er likevel lang å gå før kvinner i Saudi-Arabia er likestilte med majoriteten av andre kvinner globalt.

En studie fra World Economic Forum setter landet som nummer 141 av 149 land, der kvinners økonomiske situasjon, politiske deltagelse, utdanning og helse er vurdert.

Dessuten holder landets regime fortsatt mange av de kvinnelige aktivistene som har kjempet for økte rettigheter, fengslet.

FENGSLET: Eman al Nafjan og Loujain al-Hathloul er blant kvinnene som skal ha blitt utsatt for tortur i fengsel. Foto: Amnesty International

Amnesty: Kvinneaktivister fengslet

Amnesty International er glade for de siste endringene, men er foreløpig forsiktige med å juble.

I en uttalelse fredag sa organisasjonen at Saudi-Arabia må følge opp lovendringene med å stoppe forfølgelsen av kvinnesaksforkjempere og umiddelbart slippe fri de som er fengslet for fredelig aktivisme.

– Reformene som ble annonsert i dag er et betydelig steg for kvinners rettigheter, men det kommer på overtid. Disse endringene er et klart bevis på det utrøttelige arbeidet til kvinnesaksforkjempere, som har kjempet mot diskriminering i Saudi-Arabia i flere tiår, sa Lynn Maalouf i Amnesty i en uttalelse fredag.

Det har samtidig kommet brutale rapporter om behandlingene av kvinneaktivistene i fengsel: Flere ulike rapporter melder om tortur og seksuell trakassering.

For mange saudiske kvinner var endringene før helgen likevel sterkt gledelige.

En kvinne skrev på sin Twitter-profil før helgen at en ny generasjon kvinner endelig «kan vokse opp komplett frie og likestilte til deres brødre.»

Publisert: 06.08.19 kl. 12:42

