Politi-kollegaer fordømmer Floyd-siktede Derek Chauvin

14 kollegaer i Minneapolis-politiet fordømmer drapssiktede Derek Chauvin, og sier de er forberedt på å omfavne «endringer, reformer og gjenoppbyggingen» av politietaten.

Nå nettopp

– Vi fordømmer Derek Chauvin av hele våre hjerter. Vi er støtter dere som fordømmer Derek Chauvins handlinger Memorial Day 2020. Som oss, Derek Chauvin har gitt et løfte om at et liv er det mest hellige. Derek Chauvin feilet som menneske, og fratok George Floyd hans verdighet og hans liv. Det er ikke oss, skriver 14 personer fra Minneapolis-politiet i et åpent brev publisert av Minneapolis Star Tribune.

Les også: Slik lever verdens mest forhatte politimann

De åpner med å skrive at de ønsker å uttrykke hva et stort flertall av politibetjentene i byen føler akkurat nå. Brevet er spesielt skrevet til innbyggerne i Minneapolis.

SIKTET: Derek Chauvin er siktet for forsettlig drap på George Floyd. Foto: HANDOUT / Hennepin County Jail

Bakgrunnen for brevet er de store demonstrasjonene og opptøyene som har herjet i byen og i store deler av USA, Europa og Australia i kjølvannet av drapet på George Floyd.

Floyd døde etter at han brutalt ble pågrepet av fire politimenn 25. mai. De fire politimennene som var involvert i pågripelsen fikk umiddelbart sparken, og har senere blitt pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap.

Les også: Dette er de fire politimennene som er siktet – to hadde jobbet som politi i fire dager

Det er politimannen Derek Chauvin som er siktet for forsettlig drap. Han satt over Floyd, og presset kneet mot nakken hans i flere minutter, til tross for at Floyd flere ganger ga uttrykk for at han ikke fikk puste.

Chauvin har ifølge ABC foreløpig ikke tatt stilling til skyldspørsmålet.

De 14 som har signert brevet skal representere store deler av politietaten, både ledere og personer i andre stillinger.

– Vi er ikke fagforeningen eller administrasjonen. Vi er politibetjenter som representerer stemmene til hundrevis av andre politibetjenter i Minneapolis-politiet. Hundrevis, skriver de videre.

Søndag ble det kjent at byrådet ønsker å avvikle politietaten i byen slik man kjenner den i dag, for å gjenoppbygge den fra bunn av.

– Vi står klare til å lytte og omfavne endringene, reformene og gjenoppbyggingen. Vi står sammen med dere når vi skal komme oss videre. Vi ønsker å jobbe med dere, og gjenvinne deres tillit.

Publisert: 12.06.20 kl. 02:33

Les også

Fra andre aviser