Foto: Kirsty Wigglesworth / TT NYHETSBYRÅN

Brexit: May forsvarer samtaler med erkefienden

LONDON (VG) Theresa May sier hun snakker med opposisjonsleder Jeremy Corbyn fordi «folket forventer at Underhuset i fellesskap finner en løsning på brexit».

Nå nettopp







Kun én ting er sikkert om brexit - neste vending er umulig å forutsi.

Det siste i sagaen er at rivalene Theresa May og Jeremy Corbyn , som har en svært tøff tone mot hverandre i Underhuset, skal prøve å finne en løsning.

– Jeg tilbyr meg å sette meg ned med lederen av opposisjonen for å komme opp med en plan vi begge kan forholde oss til, sa May tirsdag. Corbyn takket ja til invitasjonen.

De har antakelig møttes tidligere i dag. Om de har blitt enige om noe er ukjent. BBC melder at flere samtaler kan skje i helgen.

For kort tid siden var det utenkelig - de to har vært i en stillingskrig og anklaget den andre for å ikke ville prate sammen.

Dette ønsker Corbyn

Corbyn har mange ganger sagt at han vil prioritere en tollunion, og arbeidernes rettigheter.

BBCs politiske redaktør Vicki Young spekulerer i om at Corbyn kan gå med på å stoppe fri flyt av folk fra EU-land til Storbritannia, noe som er viktig for Theresa May.

Young sier også hun ikke har tro på at de to blir enige.

I dag har May også møtt den skotske førsteministeren Nicola Sturgeon. Sturgeon, som er i mot brexit, har også møtt Jeremy Corbyn. Hennes råd til ham er å si nei til Theresa May.

– Jeg blir veldig overrasket og skuffet om Labour selger seg for en så dårlig avtale, skriver hun på Twitter.

To junior-ministre i Mays regjering, som er en slags statssekretær i Norge, har gått av på grunn samtalene May har med Corbyn.

En av dem, Nigel Adams, skriver i avskjedsbrevet at May bryter alle løfter hun har gitt om brexit.

– Det virker nå som du og kabinettet ditt har bestemt at en avtale, kokt sammen med en marxist som aldri i sitt politiske liv har satt britiske interesser først - er bedre enn ingen avtale.

Publisert: 03.04.19 kl. 19:21