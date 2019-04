MATERIELLE SKADER: Cruiseskipet «Viking Idun» kolliderte mandag med en oljetanker. Foto: Gebiedsagent Martin

Ny ulykke for Viking Cruises: Kolliderte med oljetanker

Mandag ble Viking Cruises utsatt for nok en ulykke da skipet «Viking Idun» kolliderte med en oljetanker i Nederland.

Kommunikasjonsrådgiver Jon Mørland i Viking Ocean Cruises bekrefter ulykken overfor VG. I en kommentar skriver han følgende:

– Elveskipet «Viking Idun» var involvert i et mindre sammenstøt i Nederland med et annet skip for fire dager siden. Ingen passasjerer skadet. Passasjerene fortsetter sitt planlagte gjesteprogram med Viking.

Skipet med 171 passasjerer var på vei fra Terneuzen i Nederland da det kolliderte med oljetankeren.

The Daily Telegraph er blant mediene som har omtalt mandagens ulykke. Ifølge den nederlandske avisen Provinciale Zeeuwse Courant førte ulykken til store skader på skipets baug og et stort hull i oljetankerens skrog.

Ettersom skadene var over vannlinjen er det ikke forventet noen oljelekkasje, skriver The Daily Telegraph.

Også cruisets interiør ble rammet av ulykken, og bilder delt i sosiale medier viser ødelagte bord og plater strødd utover gulvet.

Ulykken i Nederland skjer en knapp uke etter cruiseskipet Viking Sky fikk motorstans i Hustadvika utenfor Molde.

Publisert: 04.04.19 kl. 11:31 Oppdatert: 04.04.19 kl. 11:43