SKAPTE DRØMMEN:Nelson Mandelas Sør-Afrika forvitrer. Valget denne gang dreier seg om ANC klarer å renske ut korrupte elementer i partiet, politikere som er i ferd med å ødelegge landet.

Valg i Sør-Afrika: – Lyset og håpet Nelson Mandela tente for 25 år siden er iferd med å brenne ut

President Cyril Ramaphosa var mannen Nelson Mandela ville ha som sin etterfølger. Før onsdagens valg er det store spørsmålet om han er mannen som kan rydde opp i Sør-Afrikas jungel av korrupsjon og kriminalitet.

– Vi visste at dette aldri kom til å være lett. ANC overtok for 25 år siden et system av korrupsjon som allerede eksisterte under apartheid. Nelson Mandela ga oss en drøm om noe annet, men korrupsjonen fortsatte og ble foredlet av de ulike ANC-regjeringer, sier Mary de Haas VG. Hun er en samfunnsforsker tilknyttet Universitetet i KwaZulu-Natal, og er i dag alvorlig bekymret for utviklingen i hjemlandet.

– Lyset og håpet Nelson Mandela tente for 25 år siden er iferd med å brenne ut. Politisk er Sør-Afrika blitt et anarki, sier de Haas,

I dag går millioner av sør-afrikanere til valgurnene for sjette gang siden 1994, valget som ga Sør-Afrika et demokrati og en Nelson Mandela til å forvalte det.

Strukturelle problemer

AVTALEN: Mangosuthu Buthelezi, F.W. de Klerk og Nelson Mandela undertegner avtalen legger grunnlaget for en fredelig overgang fra apartheid til flertallsdemokrati i Sør-Afrika. Bak Mandela står Cyril Ramaphosa, dagens president i Sør-Afrika. Foto: Lynne Sladky / TT NYHETSBYRÅN

– Cyril Ramaphosas viktigste oppgave er å holde seg ved makten. Det er ingen selvfølge. Han var selv med på å velte Jacob Zuma av tronen i februar i, slik Zuma som visepresident sto bak ANC-opprøret mot Thabo Mbeki i 2008. Ramaphosa må klare å renske opp i de strukturelle problemene i regjering og administrasjon. Samtidig er han nødt til å passe seg. Både visepresident David Mabuza og generalsekretær i ANC, Ace Magashule er folk president Ramaphosa er avhengige av, samtidig som de begge er anklaget for korrupsjon, sier de Haas.

MR. 10 PROSENT: Det er kallenavnet på ANCs generalsekretær Ace Magashule. Han er en nær medarbeider av president Ramaphosa, men har fått korrupsjonsanklager rettet mot seg. Foto: GIANLUIGI GUERCIA / AFP

Slutt på straffefrihet

Fish Mahlalela er medlem av det sør-afrikanske parlamentet. Da han ble intervjuet av The New York Times, sa han dette om Sør-Afrikas visepresident, David Mabuza:

– Han kom seg ikke dit han er nå ved hjelp av politiske dyktighet. Neida, det er på grunn av penger og manipulasjon. Ingenting annet.

– Under den siste massemønstringen før valget, i Ellis Park utenfor Johannesburg hadde president Cyril Ramaphosa lagt til side den milde framferden som har gjort ham til en likandes og sjarmerende politiker, dyktig forhandler og smart businessmann.

Fra talestolen tordnet han:

– Straffefrihet for korrupsjon er det slutt på. Nå skal folk stilles til ansvar. Handlinger har konsekvenser, og jeg skal kjempe for at alle som innehar offentlige verv skal jobbe for folket og ikke for å fylle sine egne lommer. Og la det ikke være noen tvil, alle som er ansvarlige for at den sør-afrikanske staten utarmes, vil bli stilt til ansvar, sa Ramaphosa, før han la til:

– Vi er igang med dette arbeidet, men veien fram til å lykkes er lang. Og vi må forvente motstand fra de som har skodd seg på ulovlige handlinger.

TOK ET OPPGJØR: President Cyril Ramaphosa lover å ta knekken på korrupte politikere innad i regjeringspartiet ANC. Han står overfor en vanskelig oppgave. - Vi vil møte sterk motstand, sa presidenten til sine støttespillere under det siste valgmøtet. Foto: GIANLUIGI GUERCIA / AFP

Graverende eksempel

Da den sør-afrikanske presidenten møtte den norske statsministeren, Erna Solberg, for fem måneder siden, ble han spurt av Solberg om noen av forholdene som har ført til at Sør-Afrika i dag fremstår som et skakkjørt samfunn.

– Vi er godt igang med dette viktige arbeidet, men det kommer til å ta tid, fikk den norske statsministeren som svar.

Et av eksemplene på korrupsjonskrisen i Sør-Afrika, er skandalene rundt det største statlige selskapet Eskom, som også er landets største strømleverandør. Nesten daglig opplever folk at strømmen forsvinner, ofte i timevis, med de konsekvenser det innebærer. Hovedårsaken til strømkuttene er at byggingen av to gigantiske kullkraftverk ligger flere år etter planen. Budsjetterte penger forsvinner i lommene på sentrale personer i og utenfor Eskom, blir det hevdet.

Eskom ble den største arenaen hvor korrupsjon og utarming av staten pågikk, sa styrelederen i Eskom, Jabu Mabuza, i sitt vitneprov under en korrupsjons-høring i regi av den sør-afrikanske regjeringen.

Eskom produserer 95 prosent av strømmen til Sør-Afrikas over 50 millioner innbyggere. New York Times skriver at finanseksperter i og utenfor landet anser at den omfattende korrupsjonen i selskapet utgjør den største trusselen mot Sør-Afrikas økonomi.

– Korrupsjon er en alvorlig trussel mot demokratiet, mot utvikling og mot fattigdomsreduksjon. President Cyril Ramaphosa har gjort kampen mot korrupsjon i både staten og sitt eget parti, ANC, til en av sine hovedprioriteringer. Han har alt begynt en opprydningskampanje. Alle de store partiene som stiller til valg, er tydelige på at korrupsjon ikke vil tolereres. Dette er positive tegn, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til VG.

STØTTER: Både utenriksminister Ine Eriksen Søreide og statsminister Erna Solberg har møtt presidenten, de har tro og håp om at Cyril Ramaphosa vil lykkes i å gjennomføre demokratiske reformer i Sør-Afrika. Foto: Gisle Oddstad

Presses fra alle kanter

Det spørsmålet alle stiller seg er hvordan skal president Ramaphosa klare dette. Han skal forene alle fløyene i partiet, fra den fraksjonen som støttet tidligere president Jacob Zuma til de som ser på ham som en redningsmann for demokratiet.

– Ramaphosa presses fra alle kanter. Han skal slå ned på den omfattende korrupsjonen, samtidig som han er nødt til å samarbeide med folk som er kjent for å være korrupte, sier professor Helge Rønning ved Universitetet i Oslo. Han er en av Norges fremste kjennere av det sørlige Afrika.

Han tror ANC vil få like under 60 prosent av stemmene.

– Regjeringspartiet vinner, men det er likevel et bekymringsfullt resultat fordi ANC ved alle tidligere valg har hatt støtte fra langt over 60 prosent av velgermassen. Under 60 prosent vil bli oppfattet som et dårlig resultat innad i partiet, og gjøre det vanskeligere for Ramaphosa. Blir resultatet over 60 prosent vil man i ANC og hos velgerne se på Cyril Ramaphosa som en redningsmann for Sør-Afrika, sier Helge Rønning.

KJENNER: Helge Rønning har bodd i flere land i det sørlige Afrika. Han er bekymret for den politiske utviklingen i Sør-Afrika. - Det er ikke nok at ANC vinner valget, sier han Foto: Privat

Direktøren for Nobels Fredssenter og tidligere generalskretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres, var valgobservatør ved valget i det første demokratiske valget i1994. Hun har bodd i Sør-Afrika i en årrekke. Tørres er ikke glad for utviklingen hun ser i sitt andre hjemland.

– ANC omtales definitivt ikke med den samme respekt, stolthet og glede som tidligere. Selv om ANC vil sanke flesteparten av stemmene, er det knyttet stor usikkerhet rundt et valg. Vold og interne partikonflikter, spesielt i innen ANC, innebærer at politikken i Sør-Afrika er gått inn en ny fase i kampen for demokrati, sier Liv Tørres.

Hun ser også de store utfordringene som president Cyril Ramaphosa står over for.

BEKYMRET: Liv Tørres har inngående kjennskap og kunnskap om det indre livet i ANC og fagforeningsbevegelsen, COSATU. - ANC har grunn å å klandre seg selv for den situasjonen som har oppstått i landet, sier hun. Foto: Werner Anderson

– Så lenge det sitter ledere som mener folket er der for å tjene ledernes økonomiske interesser, er kampen mot korrupsjon viktigere og mer avgjørende enn noensinne. Derfor må Ramaphosa lykkes i å rydde opp i så stor grad at forholdene blir lagt til rette for sør-afrikanske institusjoner og organisasjoner, offentlige som sivile, får ledere som opptrer ansvarlig og setter fellesskapets interesser foran sine egne, sier Liv Tørres.

Ingen nybegynner

HÅPER: ANC som trenger reformer, men la oss ikke glemme alle tiårene med apartheid! Overgangen til demokrati og rettsstat kunne ikke bli lett, apartheid er det motsatte av begge deler. Men jeg ser håp i at det tross alt tas grep, at Zuma ble fjernet, av ANC selv, sier Jonas Gahr Støre.. Foto: Tore Kristiansen

Leder i Arbeiderpartiet og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre har tro på at Cyril Ramaphosa kan lykkes med sitt prosjekt.

– Ramaphosa er ingen nybegynner. Fagforeningsmannen var en kraft i kampen mot apartheid fram til tidlig 90-tallet. Han kunne blitt den som overtok etter Mandela, men han valgte forretningskarrieren.

– Han alene kan ikke frelse landet. Han må rydde opp i partiorganisasjonen, bredde ut demokratiet og fortsette en politikk for sosial rettferdighet. Det krever at han holder styringen med ANC, men han må mobilisere bredere. ANC trenger en tydelig demokratisk opposisjon som tvinger frem et bedre demokrati enn vi har sett til nå, sier Støre.

- Det gjenstår mye; korrupsjon, ANC som trenger reformer, bedre balanse i det politiske systemet, og fremfor alt - fortsatt utjevning av de store sosiale ulikhetene. Men la oss ikke glemme utgangspunktet; alle tiårene med apartheid! Overgangen til demokrati og rettsstat kunne ikke bli lett, apartheid er det motsatte av begge deler. Men jeg ser håp i at det tross alt tas grep, at Zuma ble fjernet, av ANC selv.

