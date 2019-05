ADVARER IRAN: USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton. Foto: AP

USA utplasserer hangarskip – advarer Iran

USA utplasserer et hangarskip og langdistanse-bombefly i Midtøsten og sender med det en advarsel til Iran, sier USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton.

NTB-AFP

Bolton sier søndag at beslutningen tas som en respons på en rekke «problematiske eskaleringer og advarsler».

– USA skal utplassere hangarskipet USS Abraham Lincoln Carrier Strike Group og et langdistanse-bombefly for å sende et klart budskap til det iranske regimet om at ethvert angrep på amerikanske eller alliertes interesser vil bli møtt med nådeløs kraft, sier Bolton.

– USA ønsker ikke krig med det iranske regimet, men vi er klare til å svare på alle angrep, om det så er via stedfortredere, den iranske Revolusjonsgarden eller den iranske hæren, tilføyer han.

Spenningen mellom USA og Iran har økt under president Donald Trump , som har trukket USA ut av Iran-avtalen og innført en rekke sanksjoner mot landet.

I sin tale i FN i september i fjor kom Trump med sterk kritikk mot Irans ledere:

