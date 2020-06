Knivstikkingen i Reading etterforskes som terror: Siktede skal være kjent for MI5

Britisk politi bekrefter at knivstikkingen i Reading lørdag kveld nå etterforskes som et terrorangrep.

Tre personer ble drept, og ytterligere tre personer har fått alvorlige skader etter knivangrepet i parken Forbury Gardens i Reading lørdag kveld.

Kilder til flere britiske medier sier at 25-åringen som er pågrepet og mistenkt for drapene skal være kjent for den britiske sikkerhetstjenesten MI5.

I timene etter angrepet sa politiet at drapene foreløpig ikke var regnet som terror, men at dette kunne endre seg etter hvert som motivet for knivstikkingene ble kjent.

– Vi ser ikke på dette som et terrorangrep for øyeblikket, men vi holder alle dører åpne for hva som var motivet for angrepet, og får bistand fra antiterrorpolitiet, sa kriminalinspektør Ian Hunter i pressemeldingen lørdag.

Søndag endret politiet oppfatningen av angrepet og bekreftet at hendelsen nå etterforskes som et terrorangrep.

– Antiterrorpolitiet var på stedet og jobbet tett sammen med Thames Valley-politiet gjennom natten. Jeg kan bekrefte at dette ble erklært som et terrorangrep i dag tidlig som et resultat av den etterforskningen, sier sjef i antiterrorpolitiet Neil Basu på en pressekonferanse klokken 13.10.

Statsminister Boris Johnson sier regjeringen er klar til å gjøre endringer i loven dersom det er behov for det.

– Hvis det er endringer i rettssystemet som skal til for å hindre at slike hendelser skjer igjen, så vil vi ikke nøle med å ta grep, sier han ifølge Reuters.

Raidet leilighet

En mann i 20-årene er pågrepet og mistenkt for angrepet.

– Så langt har vi ikke funnet noe som tilsier at det var noen andre involvert i angrepet. Akkurat nå leter vi ikke etter noen andre knyttet til denne hendelsen, sier Basu.

Ifølge Sky News har gjerningsmannen kommet til Storbritannia fra Libya for å søke asyl. Han er tidligere dømt til fengselsstraff for en mindre voldshendelse.

The Telegraph skriver at antiterrorpolitiet raidet gjerningsmannens leilighet sent lørdag kveld, og fjernet flere gjenstander inkludert en stor sirkelsag.

FORBURY GARDENS: To luftambulanser sto lørdag kveld i Forbury Gardens i Reading etter meldinger om et knivangrep. Minst to personer ble fraktet til sykehus. Foto: @COGP79

Stukket ned bakfra

Vitner som så angrepet i parken, har fortalt om en mann som kom opp til en gruppe mennesker og tilsynelatende helt umotivert begynte å stikke dem ned bakfra.

– En person som var alene, kom gående og ropte plutselig ut noen uforståelige ord og gikk bort til en gruppe på om lag ti personer og begynte å stikke dem. Han stakk tre av dem alvorlig i nakken og under armene og så snudde han rundt og begynte å løpe mot meg, fortalte Lawrence Worth til Sky News.

Worth måtte selv løpe fra angriperen. En rekke videoer som er lagt ut på sosiale medier, viser flere personer som lå urørlig på bakken mens andre drev gjenopplivningsforsøk på dem etter knivstikkingen.

– Ikke del bilder

Politiet oppfordrer til å ikke dele bilder eller videoer av hendelsen på sosiale medier, og at de vil høre fra alle som har videoklipp av hendelsen. Politiet fortsetter å etterforske på området.

– Jeg vil be folk om å holde avstand til parken, og takker samfunnet for deres tålmodighet. Vi gir beskjed så fort området er åpnet igjen, sier politimester John Campbell i Thames Valley Police i en pressemelding søndag.

Det var en fredelig Black Lives Matter-demonstrasjon i parken tidligere på lørdag. Politiet melder at det ikke er noe som tyder på at hendelsen kan knyttes til demonstrasjonen.

– Selv om motivasjonen for angrepet er langt fra sikkert, så er vi klare på at det ikke på noen måte er relatert til Black Lives Matter-demonstrasjonen som gikk fredelig for seg tidligere på dagen, sier Basu.

READING: Politi til stede lørdag kveld ved Forbury Gardens i Reading i Storbritannia. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Publisert: 21.06.20 kl. 13:08 Oppdatert: 21.06.20 kl. 20:33

