Ny smitterekord i Florida

Florida har registrert 15.300 nye tilfeller av coronasmitte det siste døgnet.

Flere amerikanske delstater ser nå en massiv økning i smittetallene, og verst er det for Florida:

De siste dagene har flere rekorder blitt slått, men det siste døgnet er det registrert 15.300 nye tilfeller av smitte. Det er det høyeste døgntallet som er registrert i USA, skriver The Guardian. Den forrige rekorden hadde California da det onsdag ble registrert 11.694 nye smittetilfeller på ett døgn.

Denne uken satt Florida også en annen dyster rekord med over 500 dødsfall på én uke.

Mens dødsfallene gikk sakte ned frem til 7. juni og enkelte delstater virket å ha bremset utviklingen, har det de siste dagene ikke sett like lyst ut – og amerikanske eksperter frykter nå enda høyere dødstall i ukene som kommer.

Fra 6. til 7. juli gjorde dødstallene i landet et hopp fra 325 til 1195. De siste dagene har tallet holdt seg mellom 685 og 990.

Det store hoppet kom dagen etter at president Donald Trump skrev på Twitter: «Dødsraten for Kina-viruset i USA er rundt det laveste i verden! I tillegg, dødsfall i USA har gått kraftig ned, redusert med ti-gangeren siden høyden av pandemien».

Fredag kommenterte koordinator for coronaarbeidet i Det hvite hus, lege Deborah L. Birx, smittesituasjonen i en annen tone enn presidenten, skriver New York Times.

Birx venter en økning av dødsfall etter at smittetilfellene har økt de siste ukene.

– Vi har ikke sett at dette resulterer i økt dødelighet, men det er ventet, nå som sykdommen fortsetter å spre seg i noen av våre store urbane områder der flere samtidige sykdommer finnes.

Siden midten av juni, da tallet på nye registrerte smittede var på rundt 20.000 daglig, har tilfellene økt kraftig.

I løpet av den siste uken har det blitt registrert fem dager med over 60.000 nye smittetilfeller.

Bak tallene skjuler det seg flere folkerike delstater som lenge har hatt lave smitte- og dødstall, men som nå begynner å rapportere om en drastisk endring i dødstall.

Tallene i oversikten til VG er fra Johns Hopkins-universitet og talloversikten til New York Times.

Sender militærhjelp til Texas

Texas meldte onsdag om det høyeste dødstallet så langt i pandemien, med 119 nye registrerte døde.

Fredag kveld opplyste guvernør Greg Abbott i Texas at Den amerikanske hæren sender en medisinsk arbeidsstyrke til Houston for å hjelpe byen i kampen mot pandemien, skriver ABC.

Også Arizona meldte denne uken om det høyeste dødstallet for én dag, 7. juli, med 101 nye registrerte døde, ifølge New York Times.

Både Texas og Arizona har siden slutten av mai hatt en kraftig økning av nye registrerte smittede, og med flere topper de siste ukene. Det samme gjelder delstaten Sør-Carolina, der bare én dag i april overgår de 38 nye registrerte dødsfallene 8. juli.

En annen delstat som har sett en økende trend i dødsfall, er California på vestkysten av USA.

Delstaten har lenge hatt en ganske flat kurve over dødsfall.

De siste dagene har imidlertid nye registrerte dødsfall i California steget og nærmer seg toppen som kom i midten av mai, på 153 nye på én dag.

Også delstatene Mississippi, Florida og Tennessee har hatt dager med det høyeste registrerte dødstallet den siste uken.

Eksperter tror på økning

Flere leger og forskere har uttalt at de frykter flere dødsfall i ukene som kommer. Samtidig sier de at det er for tidlig å konkludere bare ut fra hoppet i dødstall de siste dagene, skriver Washington Post lørdag.

Seniorforsker ved senter for helsesikkerhet ved Johns Hopkins-universitet, Jennifer Nuzzo, sier til avisen at hun foretrekker å trekke konklusjoner over trender som er stabile over en uke eller to, ikke bare noen få dager.

– Jeg ville gitt det to uker for å være sikker, men jeg antar at vi vil se trenden fortsette, sier Nuzzo til avisen om økende dødstall.

Også leder for Harvard-universitetets Global Health Institute, Ashish K. Jha, frykter høyere dødstall de neste ukene.

– Dette er bare den tidlig bølgen av mye lidelse og død. Jo lenger vi venter med å gripe hardt inn, desto vanskeligere vil det være å komme ut av situasjonen, sier Jha.

