DYKKER ETTER LIK: Tre ofre skal ligge på bunn av innsjøen Kokkinopezoula, påstår den mistenkte seriemorderen. Foto: REUTERS/Marinos Meletiou

Lik funnet i innsjø i Kypros – seriemorder mistenkes

En gresk-kypriotisk hæroffiser har innrømmet drap på syv kvinner i Kypros. Nå har en koffert med likdeler blitt funnet på bunnen av en innsjø i landet.

Nå nettopp







Det er antatt at kroppsdelene tilhører en av de syv kvinnene mannen skal ha drept, skriver BBC.

I så fall vil dette være det fjerde liket politiet finner etter mannen som selv sier han har drept kvinnene.

Hvis det stemmer at offiseren har gjort det han påstår vil han være den første seriemorderen i landets historie.

Grunnen til at politiet fant liket var at mannen hadde fortalt at han hadde kastet tre lik som var lagt i kofferter i innsjøen. Da de fant kroppsdelene skal de ha vært svært forråtnet.

les også «Pottemorderen»: Gjemte ofrene i blomsterpotter

Tester blir gjennomført for å bekrefte identiteten til kvinnen.

Alle kvinnene han påstår å ha drept er av utenlandsk opprinnelse. De kommer blant annet fra Filippinene, Nepal og Romania.

Politiet mistenkte han i utgangspunktet for å stå bak dødsfallet til en 38 år gammel filippinsk kvinne. Etter hvert har det kommet frem at han drept syv andre, mener politiet.

RØD SJØ: Innsjøen der likene skal ligge er rød grunnet en kobbergruve i nærheten. Foto: REUTERS/Stefanos Kouratzis

I starten nektet han straffskyld da han ble beskyldt for å ha drept en tredje kvinne fra Filipinene som var savnet. Han endret derimot forklaring senere og innrømmet drap på syv kvinner og jenter i løpet av tre år.

Politiet har blitt beskyldt for ikke å ha gjort nok med saken på grunn av jentene og kvinnenes utenlandske opprinnelse.

Publisert: 28.04.19 kl. 21:18