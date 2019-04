MENER: Donald Trump har tidligere uttalt at det vil utgjøre en «betydelig risiko mot militærets effektivitet hvis man rekrutterer folk som er diagnostisert med kjønnsdysfori». Foto: Douliery Olivier / ABACA

USA: Nå får ikke transpersoner tjenestegjøre i militæret

Trump mener militæret blir belastet med «enorme medisinske kostnader» og «forstyrrelser» dersom det tillates at transpersoner kan tjenestegjøres.

Den amerikanske presidenten, Donald Trump (72), gikk ut på Twitter i 2017 og sa at han ønsket å nekte transpersoner i militæret.

Trumps kontroversielle forbud trådte i kraft på fredag etter en langvarig kamp som gikk helt til USAs høyesterett, melder AFP.

Presidenten har tidligere hevdet han kom til beslutningen etter å ha diskutert emnet med generaler og militæreksperter. Trump mener militæret blir belastet med «enorme medisinske kostnader» og «forstyrrelser» dersom det tillates at transpersoner kan tjenestegjøres.

I januar ga USAs høyesterett klarsignal til at Trump-administrasjonen kunne nekte transpersoner å tjenestegjøre i militæret mens saken ble tatt opp i retten.

Den nye avgjørelsen innebærer at transpersoner ikke skal få tjenestegjøre i militæret med mindre det er under «deres biologiske kjønn» og så lenge de ikke gjennomgår kjønnsskifte.

Vedtaket har et unntak for militærpersonell som startet kjønnsskifte etter at Obama lettet opp i regelverket. Dette gjelder over 900 personer.

Reagerer på forbudet

Frem til 2014 kunne amerikanere som tjenestegjorde i militæret bli sparket ut for å være transpersoner. Den tidligere presidenten, Barack Obama (57), fikk endret loven i 2016 - slik at transpersoner skulle få lov til å tjene i militæret.

Den tidligere amerikanske utenriksministeren, Hillary Clinton (71), har kritisert det nye forbudet på Twitter.

«Hver og en amerikaner skal kunne tjene sitt land, og jeg kan ikke tro at vi fortsatt diskuterer dette i 2019», skriver Clinton på Twitter, og legger til at loven må reserveres så snart som mulig.

Aktivisten Sarah McBride, som er talsperson for LGBT-samfunnet, mener det nye forbudet er en nasjonal sikkerhetstrussel.

– Forbudet er farlig for både transpersoner og vår nasjonale sikkerhet, sier McBride i en uttalelse.

Nancy Pelosi (79), Demokratens leder i Representantenes hus, har tidligere kalt beslutningen for «ondskapsfull og hatefull». Flere republikanere har også reagert kraftig - blant dem avdøde John Mccain.

– Enhver amerikaner som oppfyller opptakskravene, bør få lov til å tjenestegjøre. Det finnes ingen grunn til å tvinge tjenestemenn som er kvalifiserte til å trene og kjempe til å forlate militæret – uavhengig av kjønn, sa McCain.

Publisert: 13.04.19 kl. 05:38