CNN: Nord-Korea sendte Otto Warmbiers sykehusregning til USA

For å gå med på å løslate den amerikanske studenten ville Nord-Korea ha en sykehusregning på 18 millioner kroner betalt, sier kilder til CNN.

I desember 2015 reiste den unge amerikaneren Otto Warmbier til Nord-Korea. 17 måneder senere kom han hjem i koma, og seks dager etter hjemkomsten døde han.

Wambier hadde alvorlige og omfattende hjerneskader da han ble sendt hjem til USA, ifølge leger på sykehuset i Ohio der han ble innlagt.

Kilder CNN har snakket med sier nå at Nord-Korea sendte en regning på to millioner amerikanske dollar, eller rundt 18 millioner kroner, til USA, som de krevde at ble betalt før de løslot ham.

Regningen skal ha vært betaling for behandlinger Warmbier fikk mens han oppholdt seg i landet.

– Ordre om å gjøre «hva som helst»

Regningen skal ha blitt gitt til Joseph Yun, USAs tidligere spesialutsending til Nord-Korea og mannen som reiste til Pyongyang for å ta med seg Warmbier hjem sommeren 2017, skriver CNN.

Yun signerte fakturaen og informerte daværende utenriksminister Rex Tillerson, som igjen fortalte president Donald Trump om sykehusregningen.

Yun sier han hadde ordre fra presidenten om å gjøre «hva som helst» for å få 21 år gamle Warmbier hjem. Regningen havnet hos finansdepartementet, der den forble ubetalt i hele 2017, skriver Washington Post , som også omtaler saken. Avisen sier det er uklart om regningen er betalt siden.

En kilde sier til CNN at Trump-administrasjonen ikke har betalt regningen.

Warmbier tilbrakte 17 måneder i nordkoreansk fangenskap og skulle opprinnelig sone en dom på 15 år i en arbeidsleir for å ha stjålet en propagandaplakat mens han var på turistbesøk i landet.

